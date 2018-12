…Y, el pueblo sabio se equivocó

By José Cruz Pérez Rucobo on 21/12/2018

Mal hizo el sacrosanto viejecito en confiar en el conglomerado que jocosamente él llama, el pueblo bueno y sabio. Le confió importantes decisiones que debió de haber tomado él mismo como el iluminado que es (Porfirio Muñoz Ledo dixit), pero no, ahí va a darle jugada a su base clientelar para que sientan que ellos deciden, y estos se equivocan estrepitosamente, por medio de una consulta popular, se opta por hacer el aeropuerto en Santa Lucía, dejando un tiradero en Texcoco, que se van a perder cientos de miles de millones de pesos, no importa, “Vox populi, vox dei”. El hecho de no resolver por sí mismo la disyuntiva, me recuerda a Paquita la del Barrio y su canción Cheque en blanco, “Si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora si ya te entendí”. Los caprichos e imponer su voluntad salen caros, ya irá aprendiendo en el andar… A fuerza de golpes

Lo prometido es deuda, encontré un punto bueno para este gobierno.- para que luego no digan que solo los critico. Este es, la merecida corrida (despido) espero que sin indemnización, de Basilio González Núñez de la Conasami, (Comisión Nacional de Salarios Mínimos). El muy conchudo, tenía 27 años en el cargo, ganando $173,000.00 al mes y sirviendo de alcahuete para que gobiernos anteriores fijaran el mínimo en niveles alarmantemente bajos. Por cierto, los $14.00 que se le aumentaron al salario, si bien insuficientes, es una buena señal de que se quiere favorecer al trabajador, sin embargo, con ello seguimos en los últimos lugares de América y del mundo, tampoco es motivo para echar las campanas al vuelo. Un salario mínimo que restituya el poder adquisitivo que se tenía en 1985, andaría entre los $350.00 y $400.00 diarios

Recorte en el Presupuesto 2019 al campo, universidades, ciencia y cultura, consulados e investigación.- entre otros muchos rubros, así como la desaparición de importantes programas como el de los emprendedores. La respuesta de los universitarios no se hizo esperar, el famoso tigre por poco se suelta, debido a que además se estaba despojando de la necesaria autonomía a las universidades estatales, cuando ese importante sector (estudiantes) se aprestaba a la lucha… El gobierno federal lo pensó mejor y lastimosamente reculó, sale el presidente a decir que fueron errores y que se iban a corregir, suponíamos erróneamente que dicho presupuesto estaba elaborado por profesionales, no por inexpertos e impreparados funcionarios

Al parecer, son los “Ninis” las estrellas de la película.- no entiendo bien a bien, porque es tan importante para este gobierno ese sector de la sociedad, pongamos un ejemplo, ya con el aumento ($102.68), un trabajador ganará al mes, $3,121.00, y la beca de los ninis será de $3,600.00, ¿veo moros con tranchete, o es más redituable no trabajar ni estudiar? ¡Que chulada de país! Otro punto que no debo pasar por alto, es el “Se vale copiar” del flamante Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. En la UNAM, existe en la entrada una leyenda que dice más o menos así, “Dejemos copiar a los estudiantes y produciremos ingenieros que se les caigan los edificios, doctores a los que se les mueran los pacientes…”. ¿Es qué acaso se pretende acabar con el país? ¿Cómo van a competir nuestros profesionistas con los de otros países con alta exigencia en su Educación?

Chihuahua es un polvorín.- el gobernador Javier Corral Jurado, aunque no es santo de mi devoción, está siendo satanizado por la opinión pública, se habla ya de la ominosa figura de la “Desaparición de poderes” que sería lesiva para nuestro estado, se le acusa de todo, aquí es bueno puntualizar lo siguiente, el gran villano en Chihuahua se llama César Duarte Jáquez, quien dejó a la entidad saqueada y en bancarrota con una deuda impagable de alrededor de $50,000MDP. A mi entender, importantes operadores duartistas están abonando el camino para la caída de Javier Corral, ¿quiénes son ellos? El súper delegado de Morena en el estado y diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, el senador por Chihuahua Cruz Pérez Cuellar y el alcalde de Cd. Juárez, Armando Cabada… entre otros, como se puede ver, son pesos completos quienes conspiran para su caída, de paso absuelven de alguna manera a su buen amigo y patrocinador el exgobernador

Según el diputado estatal por el PES, Misael Máynez, fue imprescindible la renegociación de la deuda.- el estado está en una quiebra virtual, más, si le abonamos que el gobierno federal le recortó 1,000MDP de las participaciones a nuestro estado. Por esa razón, Misael Máynez que además es economista y Maestro en la UACJ, votó a favor de la bursatilización de la deuda, lo cual motivó que fuese exhibido por sus propios compañeros de bancada acusándolo de traidor, ¿es que a ellos no les interesa Chihuahua? ¿Cómo es que quieren sacar raja política con la desgracia financiera de nuestro estado? Para finalizar este tema, deseo comentar que aún quedan personas honorables en la política, un buen ejemplo lo es el Lic. Misael Máynez Cano, un hombre de convicciones y conducta intachable

Esta vez, he de dar cuenta de una sensacional novela titulada, “La sangre de los inocentes”, escrita por la autora española Julia Navarro, de quien he leído excelentes novelas previamente. La extensa historia, cuyo inicio se ubica a mediados del siglo XIII, cuando la Santa Inquisición asesinó (para quedarse con sus propiedades) a muchos inocentes, acusándolos de herejía, brujería o judaísmo… entre otros motivos. Inspirados en aquellos acontecimientos, grupos de religiosos de diferentes denominaciones, buscan crear una guerra religiosa, con ese fin, proyectan destruir al unísono símbolos cristianos y musulmanes. La novela desentraña que detrás de esos conflictos siempre hay un motivo económico. La trama es extensa, complicada, pero, muy bien elaborada, manteniendo al lector en un constante suspenso, una lectura rica en matices, venganzas e intolerancia religiosa, muy recomendable, sus casi 800 páginas, son deleitables y hasta cierto punto didácticas

La más nueva del “Mala paga”.- el presidente municipal, traslada sus nefastas costumbres personales a la esfera pública. Con toda servicia, deja de pagar $5,000.00 a la Estancia Infantil Paquimé, ganadores del desfile navideño. Denuncian que hace 19 días ganaron el primer lugar en dicho certamen, les entregaron (y parece burla) un cheque de gran tamaño simbolizando el premio que habían ganado, el cínico y horrendo alcalde incluso posó para la foto. Mencionan los ofendidos infantes que hicieron múltiples gastos para hacer de su carro alegórico el mejor. Muy a su estilo, el impresentable y fraudulento alcalde se esconde de sus acreedores, esto es indignante, ¿qué hicimos mal para tener a una lacra de presidente? Información tomada del portal, Akro Noticias

