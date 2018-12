By Mario Héctor Silva on 07/12/2018

TORRE FUERTE

Vic-Val genera ‘tormentas’

Las ‘cuentas’ de Raúl Rodríguez

Deuda: se buscan los culpables

Diputados empatan la agenda

Cecilia Sánchez García, fuera de Pemex

El secretario técnico del gobierno municipal, Víctor Valencia de los Santos, ‘gurú’ y operador político de todas las confianzas del alcalde, Armando Cabada Alvídrez se ha convertido en el hombre de las ‘tormentas’ del gobierno independiente.

En aras de fortalecer su proyecto político hacia el 2021, Vic-Val ya empezó a generar torbellinos y una ríspida relación con los diferentes grupos de poder y funcionarios de la administración Cabadista.

Es decir, asumió la clásica frase utilizada por los hombres en el poder cuando sienten que arañan el Cielo: “estás conmigo o estás contra mí”.

Ya trae de ‘encargo’ al ‘City Manager’, Rodolfo Martínez Ortega, a quien le disputa palmo a palmo, y centímetro a centímetro, el control político de cada rincón de la unidad administrativa y de todas las dependencias que se encuentran fuera de ella, especialmente Desarrollo Social, donde Mario Solís, ex colaborador de la priísta Adriana Terrazas Porras, trae, según nos han confirmado un tórrido romance con la directora de la dependencia: Marisela Vega Guerrero, otra ex priísta que brincó del gobierno priista de Enrique Serrano al de Armando Cabada.

Valencia también se echó a la ‘bolsa’ a la titular de la dependencia, y trae de aliada por esos rumbos a la ex diputada local, Laura Enriqueta Domínguez, coordinadora de atención ciudadana, donde ya ejercen total control de la Dirección General.

Los enterados de los vericuetos y ‘chismes’ aseguran que Víctor Valencia quiere a un incondicional en Desarrollo Social, aunque por ahora tenga que conformarse con Marisela Vega y el playboy de Solís, quien se ha convertido en el ‘azote’ de las mujeres.

Mario Solis esta siendo utilizado para ‘tronar’ y desplazar de los centros comunitarios al ex candidato a diputado federal, Iván Pérez, y todo eso es apenas el comienzo de una fragorosa batalla en donde indiscutiblemente habrá caídos en la ruta que marca el proyecto futuro del secretario técnico del Ayuntamiento, y hombre que le disputa al ‘Güerito’ Martínez, las filias con el presidente municipal, Armando Cabada.

La soterrada guerra que se traen Vic Val y Rodolfo Martínez Ortega, es un asunto que además de los proyectos políticos venideros, a partir de la candidatura al gobierno de Chihuahua del actual presidente, está relacionado con la influencia y decisión de poder en torno a los ‘negocios’ y dineros que se labran al amparo del poder en el gobierno municipal.

Una buena fuente en el gobierno dijo a este periodista que Víctor Valencia y compañía quieren el control de Tránsito, de Desarrollo Social y de la Dirección general del Deporte.

Por lo pronto la disputa directa que se trae con Rodolfo Martínez empezó a incomodar al presidente municipal, a quien le urge que sus funcionarios se pongan a trabajar por el bien de la ciudad.

El ex diputado federal y ex secretario de seguridad pública siente que trae el poder político, incluso por encima del presidente municipal, y eso ha generado reacción entre los afines al güerito Martínez, que ya empezaron a ‘ventanearlo’ por sus formas de ejercer el poder.

Habrá que esperar la reacción o silencio del presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros quien también trae a su grupito trabajando en aras del futuro político.

Las “cuentas” de Raúl Rodríguez /

El empresario y ex jefe de los servicios públicos municipales, Raúl Rodríguez Santillanes sigue en aprietos.

Ya fuera del gobierno municipal, el hombre del presidente municipal, según nos enteramos, es buscado por supuestas “deudas” con gente non-grata y relacionada con la delincuencia organizada.

Rodríguez Santillanes, quien es presidente del Consejo de Administración de la Integradora de Transporte (INTRA S.A de C.V) saltó a la “fama pública” no precisamente por su desempeño como jefe de servicios públicos, sino por el desplazamiento de su escolta de seguridad que en algún momento superó en número de hombres, vehículos y armamento, a las escoltas mismas que cuidaban al presidente Armando Cabada.

Fue desde el inicio del gobierno, notorio que Raúl Rodríguez Santillanes se cuidaba de alguien.

Hoy ha trascendido que el tipo tiene cuentas pendientes, y no son las del orden público, sino otras que están relacionadas con su pasado y sus presuntas alianzas con el crimen.

Además, el ‘nuevo asesor’ del presidente Cabada en materia de transporte, enfrenta una denuncia de los 35 concesionarios que lo responsabilizan -con documentos y pruebas en la mano- de los malos manejos financieros en el sistema de Vivebus, donde desde hace rato se arrastran millonarios pasivos, que endilga a los malos manejos del ex funcionario del gobierno de la ciudad.

Hace algunos meses estuvieron en Juárez gente y funcionarios de la empresa transportado DINA y BEA -la empresa responsable de administrar el sistema de recaudación, contratada en el gobierno de César Duarte– que reclamaban un pago superior, entre ambas, a los 20 millones de pesos, amén de los desfalcos en el ejercicio ordinario del gasto corriente.

Las “cuentas” son tan altas y delicadas, que alguien, en la coyuntura de la disputa surgida con Jürguen Ganser Carbajal, le sugirió al presidente municipal, deshacerse de Raúl Rodríguez Santillanes, a quien Armando tuvo que sacar de la titularidad de los servicios públicos municipales.

Deuda: se buscan los culpables /

El diputado y líder del PRI en Chihuahua, Omar Bazán Flores dijo que en el gobierno del panista Javier Corral Jurado “alguien tiene que pagar por los graves errores que se han cometido en las finanzas estatales”.

El opositor al gobierno del ‘Nuevo Amanecer’ comentó ante el fracaso en el manejo de las finanzas por parte de la administración estatal, el Congreso de Chihuahua debe analizar a fondo la propuesta de la reestructuración de la deuda total de Chihuahua que se estima asciende a los 48 mil 855 millones de pesos.

Bazán acusó a la “falta de capacidad” y “desconocimiento del mercado” por parte del gobierno del Estado, lo que ha generado un mayor pago de intereses y a un plazo mayor, que supera el monto del año anterior.

Los malos manejos financieros siguen provocando erosión al interior del gobierno del panista, Javier Corral, que no logró prever los efectos de la inestabilidad y control de las tasas de interés en un año atípico para la economía en todo el país.

El priista dijo que entiende la urgencia y necesidad de sanear las finanzas públicas por parte del mandatario estatal, pero se declaró en desacuerdo por los “gastos superfluos”, los errores y la mala administración que solo han generado incertidumbre en los asuntos de los dineros públicos de la entidad.

Diputados empatan la agenda

El diputado federal con licencia, Juan Carlos Loera de la Rosa, logró sacar el acuerdo de los diputados de su partido (Morena) en el Congreso de Chihuahua para buscar empatar la agenda legislativa federal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En ella van los temas de la llamada ley de austeridad y la ley de Remuneraciones a los servidores públicos dentro del paquete presupuestal de 2019.

Ya el coordinador de la bancada morenista en el Congreso de Chihuahua, Miguel Ángel Colunga, dijo que están preparados para operar los cambios legislativos a la ‘medida’ de las necesidades del nuevo gobierno federal y darle un impulso a las políticas publicas del presidente electo de México.

Loera está sirviendo de ‘puente’ y enlace a las necesidades que marca la agenda y que se mueve en el centro del país, pero que, por igual, impacta en las políticas públicas que afectan a todos los ciudadanos.

En fin, que Juan Carlos Loera empieza a hacer buena política y a construir su proyecto personal para 2021.

Agradeció a los diputados la terminación de los censos de “bienestar”, que se concluye a fines de diciembre, pero ya se prevé el apoyo a poco más de 46 mil personas jóvenes, que, entre 18 y 29 años, ya son parte del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, quienes se verán beneficiados con recursos allá por el mes de marzo de 2019.

Cecilia Sánchez García, fuera de Pemex /

Hasta por estas tierras del norte del país, llegó la ‘sacudida’ política y la regañada que se ganó la senadora Cecilia Margarita Sánchez García, quien no se acaba de sentar en su escaño, y ya le ha ganado la ambición de buscar por su propia cuenta, la dirigencia nacional del sindicato petrolero.

En una gira reciente por Campeche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le puso un ‘estate quieto’ de singular impacto a la legisladora a quien le dijo así: “Eso que estás haciendo no se hace, como funcionaria tu obligación es estar en el senado y no andar buscando otros cargos que yo no he dicho que hagan, dije que los sindicatos son autónomos y tienen autonomía, y esto no lo voy a permitir”.

La ‘sacudida’ de AMLO, la elimina de facto como una de las aspirantes y precandidatos a buscar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien además de buscar promoverse con la cobija e imagen del presidente, ha sido también acusada de venta de fichas de forma ilegal, así como de cobrar por contratos a trabajadores transitorios.

La también activista de los trabajadores de Pemex, fue señalada en julio de este mismo año, de querer aprovechar su buena relación con Rocío Nahle, quien desde entonces era vista como la nueva titular de la Secretaría de Energía en el gabinete de AMLO.

Incluso, los adelantados vaticinaban que la senadora Cecilia Sánchez Garcíasería la sustituta del corrupto líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Pero hoy Andrés Manuel López Obrador ha dejado en claro que la senadora tiene muchos asuntos por atender como funcionaria en el nuevo gobierno.

Igualmente, y de acuerdo a un reporte interno, esta siendo acusada de nepotismo, por haber metido de planta a su hija con apenas un año de transitoria, en un puesto de los mas altos niveles de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El tamaño de la reprendida que le dio Andrés Manuel López Obrador, sepultó, literalmente, sus posibilidades de contender en la lucha interna por el liderazgo de los trabajadores de Pemex.

Y el asunto llegó hasta la capital del estado del estado de Chihuahua, en donde por igual, se mecen intereses diversos que tienen que ver con la urgente necesidad de reestructurar el sindicato petrolero.

Por demás penoso y vergonzoso, la manera en que AMLO, al final del evento regañó a la senadora, al dejarle en claro su imprudencia por la forma en que las manifestaciones pretendían catapultarla como candidata a la secretaria general de Pemex.

Pero intervino Andrés Manuel López Obrador, que lejos de congraciarse con la senadora de su propio partido, decidió ponerla en su lugar: “Eso no se hace y no lo voy a permitir”, le dije el presidente a la senadora.

Al decir de Carlos León, otro de los interesados en dejar fuera de combate a Sánchez García, la legisladora forma parte de la corrupción que ha imperado en el STPRM en Ciudad del Carmen, ya que es acusada de “pedir moches” para que los trabajadores petroleros subieran a laborar en las plataformas de esa paraestatal.

Pero de Carlos León, también se hablan ‘pecados’ y cosas ‘oscuras’ que lo dejarían por igual, fuera de la lucha por la dirigencia nacional de los trabajadores en PEMEX.