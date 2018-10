TORRE FUERTE: Vendetta de un chacal con güevos prestados

By Mario Héctor Silva on 08/10/2018

El asunto de la broncota entre el ex titular de obras públicas, Andrés Carbajal Casas y el nuevo y flamante secretario estatal de obras públicas, Gustavo Elizondo Aguilar, y todos sus derivados, que amenazan con otras ‘sorpresas mayúsculas’ en el gobierno del ‘nuevo amanecer’, tienen como responsable de todo el batidero y de la mala conducción política al coordinador del gabinete estatal de Chihuahua, Ismael Rodríguez Gallegos.

Los enterados dicen que Ismael como responsable y presidente del fideicomiso estatal para la administración de los recursos de los puentes internacionales de Ciudad Juárez, estaba enterado a detalle de los manejos turbios que decantaron en un caso de presumible corrupción.

Y fue además, en la coyuntura de los movimientos y cambios realizados por el gobernador Javier Corral, el ‘aliado’ del ex presidente municipal, Gustavo Elizondo para cobrarse, en nombre de éste, una vieja vendetta y diferencias políticas del pasado.

Ismael Rodríguez se convirtió en la ‘mano que mece la cuna’, y el hombre que realmente estaba enterado y avaló todas las irregularidades y anomalías que saltaron a la palestra en los recientes días tras la renuncia del ex subsecretario de obras públicas, Andrés Carbajal, que se convirtió de facto en la víctima de los ‘inmaculados’ hombres del gobernador panista de Chihuahua.

Pero el escandalito, a causa de los encontrados conflictos de interés de algunos ‘avivados’ integrantes del gabinete estatal, amenazan con hacerle pasar otra muy mala jugada al gobernador Javier Corral, especialmente por hombres que durante décadas fueron conocidos y considerados como gente honesta. Y ya se sabrá en breve.

Y el culpable de todos los males del gobernador es indiscutiblemente Ismael Rodríguez, que además de no operar absolutamente nada en lo político, tiene malos consejeros y se fía de alguna gente bribona y con malos antecedentes dentro y fuera de la función pública.

Será interesante conocer en breve las propuestas de los tres contratistas en el asunto de los vialetones que finalmente favorecieron a la gente de la capital y quién y cómo se operó la negociación, cuyos costos fueron casi cuadruplicados en relación con los precios del mercado, y acto suficiente que amerita, no sólo la intervención de la Secretaría de la Función Pública Federal y de la Auditoría Superior de la Federación por tratarse de recursos federales, sino de la intervención de los mismísimos diputados locales que deben exigir y llamar a cuentas a Gustavo Elizondo y también al coordinador del gabinete del gobernador, Ismael Rodríguez.

El ex jefe de la subsecretaría de obras públicas ha resultado mucha pieza y un hombre sobrado en el pique personal, profesional y político que se cargan, al grado de que Andrés asegura que todo se trató de una “vendetta de un chacal con güevos prestados”.

En el ejercicio público, Ismael Rodríguez, como jefe de gabinete estatal y como presidente del Fideicomiso tuvo que darse cuenta de todas las maromas de los contratos. Y si estaba enterado que malo porque no lo evitó y quizás ni enteró al gobernador de lo que sucedía, pero si no lo estaba o fue omiso, que terrible porque no es merecedor de la confianza que ha depositado en él, el Jefe del Ejecutivo.

Quién sabe hasta dónde llega la ambición de la clase política, pero del ex alcalde Gustavo Elizondo cuentan que es un hombre proclive al delito.

De hecho jamás debió haberlo incluido en el gabinete estatal el gobernador Javier Corral Jurado con los antecedentes de las malas cuentas y de la famosa leyenda urbana de que el entonces presidente municipal de Juárez, pagó las deudas de sus refaccionarias con dinero del gobierno municipal. Es más, dicen que la negociación, la hizo a ‘futuros’, sabedor de que una vez en el gobierno dispondría de todo el dinero para pagar la deuda de sus negocios privados a los bancos.

Lo de la proclividad al delito por parte del ex alcalde viene a colación porque tenemos información de que en el negocio del Fideicomiso de Puentes Internacionales, Gustavo Elizondo metió a su propio hijo como presunto proveedor del inmobiliario para las oficinas. El junior de Elizondo fue un activo intermediario que se equivocó a la hora de hacer las consultas sobre muebles y precios. Lo demás queda a la imaginación.

En su intento por darle una sacudida al gobierno y hacer cambios en el gabinete se equivocó el gobernador de Chihuahua. Jamás debió haber nombrado como secretario estatal de obras públicas a Gustavo Elizondo, porque aún hay mucho por saberse y mucho por contar.

Caso Pedro Zaragoza

Sin duda que el caso del conflicto familiar entre los millonarios empresarios juarenses, Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes podría merecer más tinta y más espacio. Pero lo sintetizamos aquí en torno a la última resolución y recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza, que emitió un dictamen que ‘desnuda’ al sistema mexicano en relación con el caso de las detenciones arbitrarias e ilegales.

Alguien, especialmente entre la gente de dinero y de negocios, ¿habría pensado alguna vez que en medio del escándalo, la huida de Pedro Zaragoza a un país extranjero y la tortura psicológica generada por la persecución de las autoridades, el empresario –acostumbrado a los excesos de poder y tener siempre servidumbre- tuviera alguna vez la necesidad de lavar sus propios calzoncillos?.

Pues ocurrió, y lo más trágico, lo más triste, lo que nadie, ninguna autoridad podrá pagarle o resarcirle al empresario, es la imposibilidad de haber estado en las honras fúnebres de su madre que falleció a principio de 2018, justo cuando el empresario se encontraba lejos y perseguido por los criminales en el gobierno.

El detallito contado por el propio Pedro Zaragoza, que no pudo evitar el nudo en la garganta y llorar ante los periodistas en la conferencia del pasado sábado por la mañana, fue el asunto más emblemático de su “coraje” y la impotencia que debió vivir por muchas horas, días, semanas y meses.

Por cierto que el empresario reconoció el esfuerzo que hicieron, cada cual en su trinchera, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral y el senador priista, Patricio Martínez, que hicieron todo lo posible porque cesara la persecución del empresario juarense.

Se espera pues que el gobierno mexicano en plena transición responda en seis meses a la serie de violaciones que han sido cometidas en contra de los empresarios Pedro Zaragoza Fuentes y su hijo, Pedro Zaragoza Delgado, detenido ilegalmente a causa de una denuncia sobre presuntos delitos que jamás se comprobaron, pero que sirvieron para que a la sombra del poder, los enemigos, dentro y fuera de la familia se ensañaran con el empresario y con su hijo, quien estuvo preso, incomunicado y fue torturado por 59 días en un penal de Sinaloa.

La investigación de las carpetas alcanza a los particulares que emprendieron la acción legal en base a fabricación de delitos inexistentes los cuales pactaron acciones ilegales con las autoridades; también serán investigados los fiscales; los agentes del ministerio público; los agentes ministeriales; los jueces y a aquellas personas que, en “escalerilla”, intervinieron en la detención, tortura, incomunicación, intimidación, falsedad en algunas partes proceso e invención de pruebas, en contra de Pedro Zaragoza Delgado y Pedro Zaragoza Fuentes.

Y la ironía de la vida, el caso de Pedro Zaragoza y los abusos y excesos del poder por parte de las autoridades, es ahora ejemplo a nivel mundial de la lucha que se libra desde la ONU en contra de miles de detenciones arbitrarias y juicios sumarios que se encuentran en los expedientes.

El abogado costarricense, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ex miembro y ex presidente del subcomité para la Prevención de la Tortura en la ONU, representó a la familia Zaragoza en el proceso de análisis del proceso judicial a raíz de la detención del empresario Pedro Zaragoza Delgado en el año 2016.

Fue una lucha que se libró y ganó por parte del empresario, y cuya resolución obliga en el papel y en la práctica a que el gobierno mexicano modifique conductas, procedimientos, códigos y la propia Constitución Mexicana.

Es un caso que no concluye aún y que seguramente tendrá en los siguientes meses nuevos derroteros y posible detención y consigna de jueces y otras autoridades judiciales y policiales que se enseñaron con la familia Zaragoza.

Todo está en manos de la cancillería mexicana para que se proceda en consecuencia, según el dictamen y las recomendaciones que hace Naciones Unidas.

Es un caso que de acuerdo a Víctor Rodríguez, “el fallo inédito no tiene precedente en la historia reciente de México. No solo los empresarios juarenses ganaron todos los puntos expuestos ante el Grupo de Trabajo de la ONU, sino que se obliga a que la representación oficial mexicana, que cometió el agravio, repare el daño cometido en contra de la familia Zaragoza”.

Es un tema que sirve para el debate nacional y que sienta precedente en contra de los abusos sobre detenciones arbitrarias en México y en otros países del mundo.

Como colofón, vale la pena señalar también que todo surge y tiene su origen en el seno de la familia.

Los odios y las intrigas, desde la denuncia por el presunto delito de extorsión del empresario Jorge Zaragoza Fuentes y el testimonio de dos de sus empleados, Rodrigo Mendoza Delgado y Manuel Esteban Balderas -el primero con cerca de 40 años de trabajo y servicio a Pedro Zaragoza-, que lo traicionaron en aras de favorecer los intereses económicos de su hermano.

González Mocken en la política de primer piso /

Es un hecho. Javier González Mocken, el candidato externo de Morena, y ganador de la elección a la alcaldía de Juárez el pasado 1 de julio, cuyo triunfo le fue arrebatado en los tribunales, será pieza clave en la política social del estado de Chihuahua.

El abogado ya difundió en redes sociales parte del trabajo que ya realiza con decenas de personas que servirán en el proyecto de la llamada “Cuarta transformación de México” que embona en la propuesta política del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Mucho se ha especulado en torno al futuro inmediato del abogado y ex priista de Ciudad Juárez, al grado de que no pocos lo ven como el futuro coordinador estatal de la política social del gobierno que encabezará AMLO a partir del primero de diciembre.

“Nuestro ejército de servidores públicos de la Nación, quienes a partir de ya iniciamos casa por casa el Censo para el Bienestar, que tiene como objetivo registrar posibles beneficiarios de nueve programas sociales propuestos y que serán base de su gobierno”, escribió el excandidato a presidente municipal del partido Morena, donde aparece en una fotografía con cerca de 40 personas, a quienes se identifica como el “ejército de servidores”.

Entre muchos de los beneficios y apoyos a jóvenes, mujeres y a los adultos mayores, se enlista pensión, créditos a la palabra, rescate de colonias marginadas y apoyos a personas con discapacidad. Es decir, algo del ejercicio de la política de primer piso.

Ficosec retumba en la capital

Ya llegó y se instaló en la capital de Chihuahua el “batidero” de la corrupción relacionada con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), en donde la auto-asignación de millonarios recursos tienen a los chihuahuitas con el Jesús en la boca por la vinculación de ‘honorables’ personajes de la vida social y privada.

La Auditoría Superior del Estado tiene registradas irregularidades, dicen allá en la capital, por más de 144 millones de pesos. Y solo forma parte de la cuenta pública exclusiva al año de 2015.

Dinero de recursos provenientes del impuesto sobre nómina (ISN) que fueron distribuidos a las agrupaciones y presuntas asociaciones que fueron creadas por algunos ‘avivados’ empresarios que ahora no saben cómo resolver la bronca.

Tanto así que nos cuentan que durante esta última semana y en las colonias populares, al menos en Ciudad Juárez, empezó a entregarse dinero por cantidades diversas a gentes y jóvenes de familias de escasos recursos, con la condición de llenar el ‘hueco’ dejado.

La bronca y tamaño del miedo de Juan Carlos Sapién, Jorge Contreras Fornelli y del coordinador del gabinete en Juárez, el ejecutivo de las maquilas, Luis Mario Dena Torres, entre otros, es tal, que en pocos días quieren hacer lo que no hicieron en meses y años en Ficosec.

Ya sabremos quiénes y cómo están disponiendo de los recursos, y quienes están encargándose de dar la salida a los cheques que están repartiéndose en las colonias a diestra y siniestra por parte de algunas de las organizaciones y agrupaciones sociales.