By Mario Héctor Silva on 23/01/2019

TORRE FUERTE

Ulises le da un ‘arrimón’ a Ruiz Massieu

Los Martínez siempre sin escrúpulos

Alguien se queda con 4 pesos por litro

Fidel por la nueva ley de importación

Advierten favoritismo en Derechos Humanos

El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz le está dando un buen ‘arrimón’ a la líder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien seguramente siente desde ya los fierros sobre la lumbre del nuevo proyecto político que busca abrir a ‘rajatabla’ la elección de la dirigencia nacional y de todos los candidatos a postularse para los diferentes cargos de elección popular.

Ulises concluyó aquí su gira por las 32 entidades del país, y sin tapujos se declaró listo para contender y buscar la dirigencia nacional del PRI a partir del mes de agosto de este mismo año. Es claro que el ‘Dino’ priista quiere pasar la criba entre los futuros candidatos de la próxima elección presidencial de 2024.

Y adelantado o no, y entre los priistas resentidos con la dirigencia nacional y con las gentes allegadas al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, es de los pocos, si no es que el único que dentro de las filas del priismo ha decidido levantar la mano para apuntarse como el ‘Nuevo Quijote’ de ese partido tras derrota electoral del pasado 1 de julio de 2018, que se le factura en toda su totalidad al ex presidente de México y a su gente.

Se ha convertido en el nuevo ‘juglar’ que busca unir y reconstruir los restos del partidazo, o lo que queda de este a lo largo y ancho del territorio mexicano, bajo la promesa de que esta vez los procesos serán abiertos y transparentes y con la participación de la raza tricolor.

Aquí dijo que se han acabado las “cuotas” y los “recomendados” a cargos de elección popular que ha lastimado a miles de mexicanos.

Pero la tarea es simplemente titánica, especialmente cuando priistas de la talla de otro de los ‘Dino’s’, César Augusto Santiago, hacen lo propio para armar un nuevo partido político con la gente del PRI. Es decir, que del mismo origen y de la misma ‘tela’ se harán los cortes.

Ulises Ruiz tuvo un acercamiento con gente en el PRI municipal y con grupos muy focalizados que están contemplando las posibilidades de sumarse al proyecto del ex gobernador oaxaqueño.

Y por allí anduvieron armándole la agenda y la visita a medios, Víctor Salido y Manuel Rodríguez, que creen firmemente que el PRI puede resurgir en los próximos meses. Ya se verá y evaluarán los procesos, a la espera de lo que digan y hagan los ‘jefes’ de la tribu que están a cargo del PRI de la avenida Insurgentes en la capital mexicana.

Por lo pronto, y bien lo dijo Ulises Ruiz, el reclamo por la corrupción y por los políticos que se llenaron los bolsillos en el sexenio pasado, al lado del presidente de México, es unánime, y la gente está “hasta la madre”.

Y allí en ese partido, sigue la misma gente de EPN, por lo que la cruzada de Ulises Ruiz es como la predica en el desierto.

Pero está claro que Ulises le dará un buen ‘arrimón’ a Claudia, y no en el concepto clásico mexicano relacionado con el arrimón animal, sino aquel que tiene que ver con la proximidad extrema de alguien que contiende por la dirigencia nacional.

Ulises Ruiz se ha destapado y quiere ser el nuevo líder del PRI nacional.

Los Martínez siempre sin escrúpulos /

En los mentideros políticos se ha escuchado cada vez con más frecuencia que los Martínez: el empresario Rodolfo Martínez Montes (padre) y su hijo, el junior, Rodolfo Martínez Ortega, llegaron a la frontera para robar y defraudar a los juarenses.

“Son hombres sin escrúpulos, primero él (padre), y luego su hijo”, dijo un conocido político que invitó a este periodista a tomar un café de mediodía.

Salió a relucir el caso del fraccionamiento Misión de los Lagos, cuyos terrenos fueron propiedad del suegro de Zaid, un conocido empresario y hotelero de esta frontera que vendió los terrenos -localizados sobre una reserva ecológica-, y sobre los cuales se construyó la ‘meca’ de los poderosos y adinerados hombres de la ciudad.

Pues bien, allí surgió el primero de los múltiples fraudes y quizás el más conocido, el que tiene relación con un campo de golf, que se supone era requisito condicionado para eliminar la zona restringida y para la posterior construcción del exclusivo fraccionamiento, y cuyo ‘plus’ le permitió a Rodolfo Martínez Montes vender a precio de oro a los ricachones residentes de Misión de los Lagos.

Al cabo de un breve tiempo, se acabaron los sueños. Desapareció el campo de golf, y el fraccionamiento en medio de un fraude, por la promesa y por la violación de las normas municipales.

Los primeros compradores quedaron defraudados por el padre del ahora flamante presidente municipal suplente.

Todo eso, parecido, muy parecido a los movimientos y negocios que ha hecho el Rodolfo ‘El güerito’ Martínez con el caso de los estacionamientos y su venta para el litigio y lograr recuperar la política de cobros en un negocio que de origen era de su propiedad y del cual vendió parte;

Parte de las acciones del famoso ‘Mall’ de Las Misiones que vislumbró a los juarenses cuando gobernaba el alcalde panista Jesús Alfredo Delgado, y parte de un estacionamiento que decidió irse al amparo, para poder cobrar como empresa privada.

Ahora nadie explica cómo demonios tendrá que hacerle el empresario chihuahuita para resolver la encrucijada por la falta de estacionamientos del centro comercial ‘Las Misiones’ que se ha quedado legalmente y en la práctica sin cajones de estacionamiento gratuitos, lo que obligaría indiscutiblemente a los gobiernos estatal y municipal -vía Desarrollo Urbano- a cerrar el centro, o en lo particular, cada uno de los negocios y locales comerciales que se encuentran en el interior de ese centro.

Incumplen con la ley y violentan las leyes y reglamentos porque simplemente no cuentan con estacionamientos gratuitos para sus clientes.

Bien lo dijo mi cuate, los Martínez son unos “pillos” y llegaron a Ciudad Juárez para robar.

Son hombres sin escrúpulos, primero su padre, y ahora el hijo, que sigue la misma escuela de la ‘delincuencia’ en contra de los juarenses.

Y lo comentamos ayer en este mismo espacio, ‘El güerito’ Martínez se ha convertido en algo más que un dolor de cabeza para el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez. Y el tiempo nos dará la razón.

Alguien se queda con 4 pesos por litro /

¡Aguas! alguien, no se sabe si empresarios gasolineros o funcionarios del gobierno federal, se están quedando con cuatro pesos, producto de la política de ajustes de precios en la frontera.

Mientras que, en Ciudad Juárez desde inicio de 2019, nos amanecimos con la gasolina a la baja, y con aparentes precios por litro jamás vistos, que provocó una gran sorpresa para los automovilistas y para la población en general, alguien ha decido no otorgarle a la frontera los mismos precios por litro de la gasolina que se vende en los Estados Unidos.

Alguien no está atendiendo la promesa del gobierno federal de otorgar en Juárez los litros a los mismos precios de lo que se vende por parte de las empresas y estaciones de gasolina en El Paso, Texas.

Tan sencillo como citar que mientras Shell -solo por mencionar una empresa-, vende en 1.82 dólares el precio de galón de gasolina, que significaría a precio promedio por la cotización del dólar, 34.76 pesos mexicanos por galón;

Es decir, alrededor de 9 pesos por litro de combustible, alguien se las ha ingeniado para vender en 12.95 y hasta 13 pesos el litro del combustible alardeando que le hacen un gran favor a la población mexicana y que se cumple con la política de precios a la baja.

La realidad es que no se cumple con la promesa del gobierno, y son miles y quizás muchos millones de pesos los que alguien ha capitalizado a su favor en los primeros 22 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la diferencia de 4 pesos por litro de combustible.

“Donde están esos cuatro pesos?”, fue uno de los mensajes enviados por tuit al presidente de México.

Se cree que los gasolineros siguen robando. Es solo una especulación en un mar de conjeturas sobre el destino de millones de pesos que tienen, definitivamente otro destino.

De otra manera, desde el primer día del año, estaríamos sujetos a lo mismos precios de los combustibles en los Estados Unidos, que siguen siendo definitivamente más baratos. Y sino pregúntele a la ‘Doña’ y dueña de la empresa Petrol que tiene combustible en exceso y que sabe de esos negocios.

Bien haría la secretaria de Economía del gobierno federal en Juárez por investigar que sucedió con la política de precios y la diferencia de los cuatro pesos por cada uno de los millones de litros que se consumieron durante el primer mes de 2019.

¡Bingo!, la empresaria Alejandra de la Vega y su hermana Lupita de la Vega, que están al frente de esos negocios podrían darnos unos buenos tips de lo que ha sucedido con la diferencia de precios.

Fidel por la nueva ley de importación /

Fidel Villanueva, dirigente de Anapromex inició un análisis para descongelar el tan llevado y traído proyecto de ley para la importación de vehículos, el cual se entregará a los diputados y senadores de Morena para que finalmente se haga la adecuación y una importación que no lacere los bolsillos de los tenedores y compradores de autos extranjeros.

Se prevé una ley de importación accesible en el esquema fiscal y aduanal y a bajo costo para echar abajo los ‘mitos’ y el negocio de muchos en el negocio de los llamados automóviles ‘chocolates’.

Ya hay fecha para mesas de trabajo. Se habla del próximo mes de febrero, y los protagonistas buscará eliminar la expedición de decretos para la importación de los coches.

En su lugar se buscará establecer un proyecto de ley en la las tablas de impuesto de pago, para que se hagan de acuerdo al salario mínimo vigente en la Ciudad de México, y lo cual ayudará a los trabajadores para que puedan acceder a mayores oportunidades de regularización de sus vehículos que fueron importados ilegalmente a nuestro país.

El presidente de ANAPROMEX comentó que existe muy buena disposición tanto del Congreso para llevar a cabo estas acciones y con ello terminar con el grave problema de los millones de vehículos que se encuentran irregulares en todo el país.

Cualquiera diría, que, de pegarle la iniciativa a Fidel, suena como ‘gallo’ para convertirse en futuro representante popular.

Advierten favoritismo en Derechos Humanos /

Con el último informe del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González acaba la era de un presidente que sólo sirvió a supinos intereses desde los tiempos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Nada de fondo que las verdaderas organizaciones reconozcan de un hombre que sirvió ‘a modo’ y a los intereses del gobernante en turno.

El evento del pasado 21 de enero, ni siquiera fue tomado en cuenta por el gobernador de Chihuahua que decidió mandar a Francisco González Arredondofiscal en derechos humanos de la FGE, sólo para cumplir con la invitación del presidente de la CEDH.

El diputado Jesús Villarreal Macías, presidente del Congreso recibió el documento que seguramente será revisado con lupa por parte de los legisladores, previo al inicio del proceso para renovar el mando de la comisión estatal, y de la que dicen en los mentideros de la capital, ya existen gallos y recomendados.

Se trata de gente cercana a la diputada Blanca Gámez o a quien recomiende y postule Lucha Castro.

Será un buen tiro.

Por Juárez también hay candidato del que comentaremos mañana, y quien seguramente se tendrá que enfrentar a todo el aparato del gobierno de Javier Corral. Y eso nadie lo duda.

