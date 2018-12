By Mario Héctor Silva on 14/12/2018

TORRE FUERTE

Tropieza Cabada en el Congreso

Se rebelan diputados en la Torre Legislativa

Millonario blindaje para los Cabada

Agencia Hyundai despoja a empresario

Ex diputada del PRI, cobijada por Loera

El lunes, el nuevo secretario de seguridad

Tropieza Cabada en el Congreso /

A no ser que sea mera simulación política y atolito con el dedo en esta época navideña, los diputados tienen bien atorado al presidente del gobierno independiente de Juárez, Armando Cabada Alvídrez con el asunto de las cuentas públicas correspondiente al ejercicio de 2017.

Las observaciones hechas por las auditorías practicadas a su gobierno, corresponden a casos que antes y durante la campaña política de 2018, fueron denunciados y saltaron a la luz pública, y el dictamen fue aprobado por los diputados con 24 votos a favor y cuatro en contra.

El monto de las irregularidades es por 49 millones 747 mil pesos en diferentes conceptos, lo que permitirá que el Congreso de vista a la Auditoria Superior del Estado (ASE) y se proceda legalmente en contra del alcalde de Juárez.

Aparecen, entre otros, el caso de la contratación de publicidad otorgada por el Ayuntamiento de Juárez a favor de la empresa Intermedia de Juárez, S.A. De C.V. que es propiedad de la familia Cabada (del presidente) por 11 millones 48 mil 420 pesos dentro del rubro de servicios generales, servicios de difusión, información y espectáculos culturales

La observación 022 señala que el alcalde Armando Cabada debió abstenerse de contratar a la persona moral de nombre Intermedia de Juárez, porque se sabe que Martha Alvídrez Sáenz y Arnoldo Cabada de la O, y Jesús Antonio Cabada, padres y hermano, respectivamente, del ciudadano presidente, forman parte de la familia de quien encabeza los destinos de la ciudad. Hay un parentesco de primer grado y contraviene las disposiciones normativas legales.

La auditoría respecto al contrato número DCA/CS/035/2017 por concepto de servicios de publicidad a través del canal de Televisión Abierta Canal 44, firmado en marzo de 2017, con vigencia retroactiva del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año (2017) se determinó improcedente.

Se visualizaron irregularidades por 2 millones 131 mil 500 pesos que fueron cubiertos para los meses de enero y febrero de 2017, y cantidad que se otorgó sin el amparo de algún contrato.

También aparecen irregularidades técnicas de licitación en el caso del contrato que por 11 millones 584 mil 202 pesos fue conferido al presunto particular Hiram Ignacio Castro Meana, de Motorpro S.A de C.V. y Frenos y Refacciones de Juárez, que fueron favorecidos en la licitación No CA-OM-05-2017, por concepto de refacciones para vehículos a gasolina, diésel, llantas para el parque vehicular del Municipio, herramientas y equipo para taller Municipal.

Y otro de los casos que exhiben al gobierno del alcalde Armando Cabada en el análisis de proveedores es el relacionado a CNC Recycling S. de R.L. de C.V. donde el gobierno de Juárez adjudica directamente y sin licitación pública, contratos del municipio de Juárez 2017 a esa empresa por la cantidad de 24 millones 983 mil 835 pesos.

Se rebelan diputados en Congreso /

Un grupo de siete diputados pertenecientes al PRI, PES, Panal, Verde y Movimiento Ciudadano, que no fueron siquiera tomados en cuenta por los líderes de la fracción parlamentaria de Morena y del PAN, se rebelaron hoy en el Congreso de Chihuahua, y anunciaron la conformación de un bloque opositor a la reestructuración de la deuda que busca con la aprobación de los legisladores, el gobierno del estado de Chihuahua.

Los diputados Miguel Ángel Colunga del partido de AMLO en Chihuahua y Fernando Álvarez Monge se convirtieron en los ‘verdugos’ de sus compañeros legisladores en la Torre del Congreso en la capital, a quienes excluyeron de la reunión ‘secreta’ con el subsecretario de egresos del gobierno del estado, Eduardo Fernández.

Rosa Isela Gaytán; Marisela Sáenz; René Frías; Alejandro Gloria; Rocío Guadalupe Sarmiento; Lorenzo Arturo Parga y Amalia Deyanira Ozaeta hicieron el coraje de su vida, luego de que fueron ignorados de los acuerdos ‘submecatum’ relacionados con la gran bronca que tiene el gobierno con los asuntos de las finanzas y la urgencia de la reestructuración de un millonario crédito que le daría oxígeno al gobierno de Javier Corral.

En protesta y reacción en contra de Colunga y Álvarez, que lo controlan todo en Chihuahua, los siete ‘chicharos’ del Congreso anunciaron una rebelión y la creación de un “bloque opositor” en contra de la reestructuración de la deuda y en protesta en contra del “actuar” de los coordinadores de Morena y el PAN.

Al gobernador le apura que el Congreso de Chihuahua saque adelante la reestructuración de la deuda, a fin de lograr de manera emergente un ‘aire’ que les permita resolver la encrucijada de una deuda cercana a los 48 mil millones de pesos y que ‘asfixian’ los movimientos de la administración estatal.

Los diputados que hicieron su rabieta esta mañana en la Torre Legislativa denunciaron que no fueron convocados a la reunión “privada” que llevaron a cabo sus compañeros de la legislatura, quienes simplemente los dejaron plantados en la reunión que se supone, se llevaría a cabo en la Junta de Coordinación Política con el mero jefe de los egresos de la secretaria estatal de hacienda del estado de Chihuahua.

Los diputados que ‘patalearon’ e hicieron sus rabietas para ganarse la atención de los medios de comunicación, se indignaron por el trato de los dos hombres que manejan el status quo del Congreso: el morenista Miguel Ángel Colunga y el ex presidente estatal del PAN, Fernando Álvarez quien simplemente es el hombre del gobernador Javier Corral en la sexagésima sexta legislatura.

Ambos coordinadores políticos que manejan a su entera disposición la ‘voluntad’ de la mayoría de los diputados de Morena y el PAN, se pitorrearon de los pobres diputados que no alcanzaron a descubrir el nivel y los acuerdos que se tejen por decisión de Palacio con el sello del gobernador panista de la entidad.

A los diputados que fueron ignorados no les quedo de otra que patalear y llamar la atención de los periodistas y decir que no permitirán que se hagan “negociaciones escondidas” y que afecten a los chihuahuenses que ellos representan por mandato popular.

“No somos pocos, y se los vamos a demostrar”, dijeron esta mañana a los reporteros de la fuente en el Congreso.

Lo demás está por verse. Ya se sabrá si los diputados le atoran de verdad o simplemente en los días por venir, se convierten en comparsa de los diputados que ahora denuncian. Y la verdad, como dijo aquel amigo: “se me hace muy gorda Antonia”.

Millonario blindaje para los Cabada /

Los asuntos delicados de la inseguridad, asociados a la delincuencia organizada en Ciudad Juárez, le importan menos que un comino al presidente municipal del gobierno independiente, Armando Cabada Alvídrez.

El y su mujer, la presidenta del DIF, Alejandra Carrillo, no tienen de que preocuparse porque gozan de la protección de una ‘nube’ de policías y guarros, y por si algo faltase, los regidores juarenses levantamanos acaban de aprobarle -como regalo de Navidad-, dos camionetas suburban de modelo 2017 y con un nivel de blindaje que les permitirían sobrevivir a cualquier ataque de malandros.

Que se jodan los juarenses, que tienen que ingeniárselas para sobrevivir y salir ilesos de los sorpresivos ataques y de la nulidad de la seguridad pública en la frontera.

El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega, en su carácter de empleado ‘lamebotas’ de Armando Cabada, dijo que las nuevas camionetas reemplazaran a las que venían utilizando los ‘amos del gobierno’ que eran modelos 2009 y 2010.

El costo de la inversión supera los 4 millones de pesos, incluido el servicio de blindaje. Y por si algo faltase, ni pregunte usted carísimo lector en torno a la licitación porque la negocia y los asuntos de los billetes, se hizo entre puros amigos, con el respectivo cobro de las ‘comisiones’. No vaya a pensar que se trata de una compra-venta de camionetas y blindaje entre angelitos.

Agencia Hyundai despoja a empresario /

Hablando de vehículos, la agencia de automóviles Hyundai en Ciudad Juárez, le acaba de hacer la vida de cuadritos al empresario del transporte, Juan Carlos Saldívar a quien lo despojo de poco más de 20 mil pesos tras un deposito realizado para la adquisición de un crédito.

Al final y después de cuatro tortuosos meses a Juan Carlos, ni le dieron el crédito, pero tampoco su desembolso del dinero que éste, confiado en la buena voluntad y honestidad de los agentes de esa armadora, había pagado como parte del enganche.

Al empresario del transporte lo han traído a vuelta y vuelta, y le han hecho el típico pleito ratero con los cuentos mágicos de quienes decidieron desaparecer, como por arte de magia, el dinero que ya se había pagado.

Hay responsabilidad evidente de la Gerente de Hyundai en Juárez, Elmira Fierro, quien se ha convertido en la peor enemiga de la agencia de automóviles que está sobre la avenida Paseo Triunfo de la República.

Y ya lo sabe si busca un automóvil nuevo en la frontera de Chihuahua, no vaya a Hyundai, no vaya ser la de malas que al igual que al empresario Saldívar, lo despojen de su dinero.

Ex diputada del PRI cobijada por Loera /

La ex diputada y ex presidenta del PRI en Juárez, Mayra Chávez Jiménez, otrora protegida del ex presidente municipal, Enrique Serrano Escobar, y también, diputada afín al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, tiene casi asegurado a futuro, aunque localmente, la chamba en un puesto federal en el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Pero por lo pronto solamente está ayudando en labores de “censo”, dijo a Torre Fuerte, Juan Carlos Loera de la Rosa, el ‘súperdelegado’ del gobierno federal para Chihuahua.

La suerte parece sonreírle a la ex diputada local, que fue alguna vez acusada de traicionar no solo al priismo en Juárez, sino a su padrino que la llevó a la silla del comité municipal del PRI y de favorecer, por instrucciones del ex gobernador de Chihuahua al actual presidente independiente, Armando Cabada Alvídrez en la elección de 2016.

Pero los nuevos tiempos, esos de la democracia y del gobierno alternativo del nuevo sexenio en Chihuahua, le sonríen a la también alguna vez protegida del ex diputado, Antonio Andreu Rodríguez.

Tuvo la buena fortuna y la habilidad de hacer buena amistad con el diputado federal y actual ‘súperdelegado’ del gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, y ya se ‘placea’ entre los cercanos a esa élite política de Morena en el estado de Chihuahua.

Hace unos días la ex diputada Duartista lució muy sonriente y quitada de cualquier pena o carga política y moral, con sus nuevos amigos de Morena durante el reciente informe de la síndica, Leticia Ortega López, acompañada, además, de la diputada federal, Esther Mejía, de Lizzy Holguín, del ‘pastor’ del rebaño de ese partido político en el Congreso de Chihuahua, Miguel Ángel Colunga y de su nuevo hacedor de imagen y padrino, Juan Carlos Loera.

Mayra Chávez Jiménez ya pateó a los priistas, y pronto podría ser incorporada en la estructura de operación del gobierno federal. Juan Carlos Loera es un buen tipo y sin importar los antecedentes de sus cuates, sabe cobijar a sus amigos.

El lunes, saldrá el nuevo secretario técnico en seguridad. /

Confirmado. El ‘súperdelegado’ delegado de programas sociales de la federación, Juan Carlos Loera de la Rosa ya anunció que el lunes saldrá ‘humo blanco’ y se sabrá quien se quedará con el cargo de secretario técnico federal en las mesas de seguridad en el estado de Chihuahua.

El gobierno de AMLO tendrá presencia y fuerte influencia entre los representantes de las diferentes instancias gubernamentales en las mesas de coordinación de la seguridad en Chihuahua.

Comentó que en cuestión de días se puede alcanzar una coordinación tanto con el Estado, cuya cabeza de coordinación es el mismo gobernador, Javier Corral Jurado, como con los diferentes municipios que están en las distintas regiones de la entidad.

Mario Héctor Silva Periodista y Analista Político | [email protected] | Artículos Periodista y Analista Político. Torre Fuerte la columna del quehacer político se publica todos los días.

Si quiere compartir información, puede hacerlo a mi correo personal y será tratado con toda confidencialidad.