TORRE FUERTE: Patricia González, ‘protectora del Cártel’

By Mario Héctor Silva on 10/12/2018

TORRE FUERTE

Indiscutiblemente que la vida da muchas sorpresas, pero nadie pensaría, ni por asomo, que el nuevo gobierno morenista de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum sacaría de las ‘aulas’ de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la ex Procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, señalada en la averiguación previa de la Procuraduría General de la República: PGR/SIEDO/UEIDCS/313/2010 como protectora del Cártel de Juárez.

Demasiado ‘ruido’ y publicidad innecesaria para la ex funcionaria estatal de Chihuahua que durante los últimos años y su urgente destierro del norte del país, estuvo impartiendo cátedra en la Dirección de Ciencias Jurídicas de la UNAM.

“Ramiro Chávez”, testigo protegido del gobierno federal, quien de acuerdo a investigación vertida por Reporte Índigo, se trata del supuesto “narcoempresario de Chihuahua”, Julio Porras Chávez, señaló con índice de fuego a la ex procuradora de Justicia, la misma funcionaria que al término de la administración estatal del gobierno de Reyes Baeza Terrazas, se resistía a dejar el espacio que ocupaba en el edificio de la recién estrenada Fiscalía General del Estado de Chihuahua, según conto en aquel tiempo un ex funcionario del gobierno de César Duarte Jáquez.

Junto con la entonces responsable de la desaparecida Procuraduría de Justicia de Chihuahua, fueron señalados también, José Antonio Jagou, financiero de la campaña de Reyes y el hermano de la ex funcionaria estatal, Mario González Rodríguez, quien de acuerdo a las declaraciones e investigaciones habría sido intermediario ‘clave’, especialmente entre Patricia González y los “cárteles” de la droga en Chihuahua.

Patricia González, ex procuradora de Chihuahua en la administración de José Reyes Baeza tomó protesta como miembro del Comité Técnico para la transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de la Ciudad de México en un evento de toma de protesta que se llevó a cabo en el Congreso de la Ciudad de México.

Junto con la señalada “protectora del Cártel de Juárez” en los años más turbulentos de la administración del ex gobernador de Chihuahua, también rindieron protesta como integrantes de la comisión técnica de transición de la Procuraduría a la Fiscalía: Karla Sosa González, Héctor Carreón Pereira, José Miguel Cortés Morales y Juan Antonio Araujo Rivapalacio.

En la declaración que se atribuye al “testigo protegido”, tres meses antes del secuestro de Mario González -el hermano de Patricia-, hace pública la protección de la entonces procuradora de Justicia al narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez, y revela como la hoy flamante miembro del comité técnico para la transición en el gobierno de la Ciudad de México, a través de su hermano, buscó un contacto directo y sin intermediarios con el principal capo de la droga en el estado de Chihuahua.

Así lo declaró el testigo con nombre clave, “Ramiro Chávez” en su relato vertido en la averiguación previa de la PGR. Incluso habla de la entrega de 60 mil dólares mensuales para el pago de la nómina de la policía, en donde los enlaces autorizados eran Pablo Ríos Rodríguez, alias el “JL” y por parte del gobierno, el testigo protegido, cuyo nombre supuestamente obedece al del ‘empresario’ Julio Porras.

El testigo clave sostuvo que fue la entonces procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, quien le operó las acciones de protección al ‘Cártel de Juárez’ o ‘La Línea’.

Ella y su hermano Mario González Rodríguez, quien fue plagiado y ejecutado a finales del 2010, se colocaron en el gabinete de Reyes Baeza como dos piezas fundamentales que manejaron las relaciones con el narcotráfico en el estado de Chihuahua.

Lo de la crisis y la descomposición y guerra de cárteles y el saldo de miles de muertos, ya todos lo saben, hasta en el centro del país, y por ello asombra que de nueva cuenta salte a la palestra el nombre de Patricia González Rodríguez, como miembro del comité de transición de la Procuraduría de Justicia a la Fiscalía con ese tipo de antecedentes e historia en su paso por Chihuahua.

La memoria es ‘flaca’, y la ex funcionaria estatal en Chihuahua, aun así sea solo miembro del comité o funja como asesora, carga con una calidad moral y ética cuestionable. No lo dice el que esto escribe, sino la historia de los hechos sangrientos de la entidad, los archivos periodísticos y los expedientes que tiene la Procuraduría General de la República.

En una de las crisis políticas más pronunciadas que históricamente ha vivido el Partido Acción Nacional (PAN), por décadas acérrimo opositor del PRI en Chihuahua, y hoy al frente del gobierno de la entidad, tomó protesta como nueva líder del panismo en Chihuahua, la ex diputada federal, Rocío Reza Gallegos.

Arriba al poder del panismo en medio de severos cuestionamientos a la inseguridad que se vive en la entidad, incluida la reciente ejecución al estilo del narco, del ex diputado y ex regidor panista, Hiram Apolo Contreras, que hacía campaña interna en la búsqueda de la dirigencia del comité municipal.

El panista que recibió varios disparos, fue presuntamente confundido por los criminales, en uno más de los muchos casos que ocurren en el estado de Chihuahua. El Fiscal General, César Augusto Peniche reforzó la hipótesis de que Hiram fue confundido y la familia coincidió con la hipótesis del fiscal del gobernador.

En mayo de 2006, le sucedió de igual manera a Juan Carlos Jagou, ex funcionario en el gobierno de Reyes Baeza, que fue confundido con su hermano gemelo, José Antonio Jagou, ex “socio” en su despacho de abogados y posterior “financiero” de la campaña política del ex mandatario de Chihuahua.

El funcionario, que pertenecía al círculo más cercano del entonces gobernador, fue acribillado en mayo de 2006 por un grupo de hombres armados que les dispararon cuando circulaba en un auto.

Ayer los panistas de la capital, encabezados por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y por la nueva lideresa del PAN poco o nada tuvieron que decir para autocriticarse como partido en el poder por la ola de crímenes en el estado, pero particularmente por el caso del asesinato de Contreras.

Tampoco nadie dijo absolutamente nada en contra de la policía municipal y la incapacidad del gobierno independiente a cargo del alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Todo se redujo al clásico cartabón del homenaje póstumo para el exregidor del Ayuntamiento de Juárez, Hiram Apolo Contreras Herrera, asesinado a balazos el pasado viernes en Ciudad Juárez: un minuto de silencio, una proyección de fotografías de la carrera partidista del panista y los aplausos para el “guerrero” panista.

“Me ha dolido mucho el asesinato de nuestro compañero Hiram Contreras; un compañero que he conocido desde hace mucho tiempo. Podemos decir que se trata de una persona con una trayectoria limpia”, apenas pronunció el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, frente a los militantes de su partido en la sede del Comité Directivo Estatal de la capital.

Y dijo, como en muchos otros casos, que se aclarará el “cobarde asesinato”: Daremos justicia a Hiram”, afirmó el gobernador.

En fin, que la hipótesis de la presunta confusión en el crimen del panista, está vinculada a la detención, 24 horas antes del homicidio de Hiram Contreras, de Enrique L.C. y a Miguel Abraham S.N., detenidos con 25 y 35 paquetes de mariguana y pertenecientes al Cártel de Sinaloa.

Las detenciones fueron realizadas en las colonias Parajes del Sol y Jardines de Santa Mónica, la primera de ellas ubicada en el sector donde fue asesinado el político un día después.

De acuerdo con los archivos periodísticos de los últimos meses, el ex regidor panista se había convertido en uno de los más ‘feroces’ críticos del gobierno independiente, Armando Cabada.

Incluso, en los mentideros políticos, de manera sorpresiva se decía que Hiram se había “convertido” en el candidato del presidente Cabada para dirigir las riendas del panismo en la frontera, en contra del favorito del gobernador: José Márquez Puentes.

Se habla de presuntos acuerdos entre el aspirante y hoy finado político con la administración del gobierno independiente, que no fueron confirmados y que tendría como objetivo llegar a la presidencia del comité municipal del PAN que ocupa de manera interina, Enrique Torres Valadez.

La elección del comité municipal no será suspendida y siguen en la búsqueda de la dirigencia: José Márquez Puentes; Ricardo Aceves Muñoz; Job Quintín Flores; Sergio Acosta; Francisco Bonilla y Manuel Quiñones.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado estará en Juárez este lunes para encabezar junto con su secretario de Educación, Carlos González Herrera, un primer evento para la entrega de 4 mil 297 becas en la Universidad Tecnológica de Juárez (UTCJ), la institución que dirige el nieto del finado Luis H. Álvarez: Guillermo Álvarez Terrazas.

Por la tarde inaugurará la casa de cuidado diario ubicada en la calle Lorenzo Aguilar 9215, en la colonia Lucio Blanco, al sur de la ciudad, de obras realizadas con un recurso de alrededor de 117 mil pesos entregados desde el año pasado por la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. Además de una obra “simbólica” de 22 que deberán ejecutarse, anunciada por el subsecretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo.