TORRE FUERTE: Juan Carlos es corrupto: Maynez

TORRE FUERTE

Juan Carlos es corrupto: Máynez

Síndica olvida tema de alumbrado

Mujeres se lanzan vs Jorge Esteban

Joob hereda un PAN desunido

Ex secretario de educación es detenido

Marcelo culpa a Jaime Herrera.

“Juan Carlos es corrupto”: Máynez /

En algo poco visto en la ortodoxia política de Chihuahua, especialmente entre ‘aliados’ que llegaron de la mano a la sexagésima sexta legislatura del Congreso del Estado, el diputado y coordinador del Partido Encuentro Social (PES), Misael Máynez Cano, le metió monumental estocada al ‘súperdelegado’ del gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Lo acusó de encarnar la “corrupción” y la “gran mentira” de la austeridad republicana promovida por el nuevo gobierno federal.

Le tocó una embarrada al también presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y Coordinador de Morena, Miguel Ángel ColungaMartínez y de pasadita, al diputado y pariente, el diputado local Gustavo de la Rosa Hickerson.

Con los ‘pelos de la burra’ en la mano, como luego de se dice, acusó de corrupción al protegido del presidente de Andrés Manuel López Obrador, al denunciar que Loera de la Rosa negoció con el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez el fallido intento de bajar la cuenta pública del gobierno municipal de Juárez votado por el pleno del Congreso en diciembre pasado, ordenando, incluso, en abierta intromisión al poder legislativo, al presidente de la Comisión de Fiscalización que bajara las cuentas públicas para que no se votaran.

Categórico ante la prensa de Juárez, el diputado del PES dijo ser víctima de ataques y denuncias por parte de los Loera (el diputado local Gustavo de la Rosa Hickerson y su sobrino, Juan Carlos) porque, comentó, afectó los intereses económicos y políticos de una negociación que ya estaba pactada con el gobierno independiente de Armando Cabada.

En un estilo ‘bronco’ y echón, Misael Máynez acusó a Juan Carlos Loera de la Rosa de ser un “político aprendiz” que está poniendo en predicamento la Cuarta Transformación del nuevo gobierno de AMLO en su lucha en contra de la corrupción.

También comentó que Loera intentó negociar previamente con el gobierno de Chihuahua el asunto de la reestructuración de la deuda pública, “porque quería que se votara en contra”, aun en contra de las instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien habría dado ‘línea’ para que se votara a favor del gobierno de Chihuahua.

El les dijo a los diputados que no se iba a aprobar tan fácil, sino que se iba a negociar y se iba a hablar con el gobernador, denunció el diputado de Encuentro Social.

Fue una clara intromisión del delegado federal al grupo parlamentario de Morena en el Congreso.

Ya al calor de los asuntos que se ventilaron durante la rueda de prensa, y tras señalar que la camioneta Yukón entregada por el Congreso de Chihuahua, estaba a nombre del Congreso, y no era de su propiedad, ni estaba blindada, ni a nombre de la esposa, como lo acusaron algunos de sus compañeros legisladores, comentó que la “demanda de plastilina” del diputado Gustavo de la Rosa se caerá por si sola por no existir ningún fundamento.

En síntesis, el coordinador del PES le dio una empinada a Juan Carlos de la Rosa y le puso en charola de plata, información y datos que seguramente ya tiene en los expedientes la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevsnky para enjuiciar políticamente al funcionario de mayor envergadura del gobierno federal en el estado de Chihuahua.

Como colofón, el diputado Misael Máynez se ufana de ser el único de los diputados del Congreso de haber afectado los “negocios millonarios”, presuntamente planeados por el diputado federal y ‘súperdelegado’ de Chihuahua, Juan Carlos de la Rosa.

Síndica olvida tema de alumbrado /

La agrupación de ‘Vecinos Vigilantes’ le tiene su guardadito a la síndica Leticia Ortega, a quien acusa de ser comparsa y de atender los intereses del presidente independiente, Armando Cabada en el asunto del alumbrado público, y al mismo al que acompañó hasta la Torre Legislativa en el Congreso del Estado para empujar el truncado y fallido proyecto de alumbrado público para Ciudad Juárez.

Los integrantes de Vecinos Vigilantes, aun sin el ‘Puma’ José Luis Rodríguez que anda por tierras Nayaritas con los asuntos de Infonavit, están decididos a viajar la próxima semana a la ciudad de Chihuahua donde entregarán los números y las cuentas de los ingresos que ha tenido el gobierno municipal por los Derechos de Alumbrado Público (DAP), que serían utilizados como soporte para el pago de la deuda en un eventual empréstito que solicitará el gobierno independiente del presidente Cabada.

A propios y a extraños sorprendió que la Síndica de Morena rindiera recientemente hace unas semanas un informe mocho y parchado, que no abordó el multicitado caso del alumbrado público, y que solo se limitó a citar asuntos de los parques públicos y otros que no tienen la importancia del caso de alumbrado.

Y para colmo, Leticia Ortega se puso de tapetito para cabildear ante los diputados de su partido (Morena) en el Congreso el asunto del proyecto de inversión que fue frenado hace un año en Chihuahua.

Los vecinos vigilantes enviarán una carta de reclamo a los diputados del Congreso y les darán cuenta de los 28 millones de pesos que ingresó el gobierno municipal de Juárez en 2016, nada en 2017 y la cifra de 20 millones de pesos aproximados que recibieron en 2018.

Dinero insuficiente para pagar los 300 millones de pesos proyectado anualmente para hacerle frente al proyecto de alumbrado, que se ha convertido en una obstinación para el presidente municipal.

Quizá ahora sí, el presidente municipal reconozca y pretenda anunciar que con la aprobación de ese proyecto de alumbrado, se juegue su futuro político a la gubernatura en 2021. Ya lo veremos.

Por lo pronto Francisco de Asís Navarro y la gente de la agrupación civil andan enchinchados y muy molestos con la síndica de Morena, Leticia Ortega, que se cree que nadie la fiscaliza en su posición de síndica del gobierno municipal de Juárez.

Mujeres se lanzan vs Jorge Esteban

El pasado 8 de enero, luego de conocerse públicamente el nombramiento del priista Jorge Esteban Sandoval Ochoa, amigo del ex gobernador Reyes Baeza, como el mero chipocludo del ISSSTE en Chihuahua llovieron los reclamos de un grupo que se autodenominó “Movimiento Estatal de Mujeres”.

Bueno pues esas aguerridas mujeres quieren la cabeza de Sandoval Ochoa, que tiene influencias importantes entre los cercanos al poder político en la capital del país, y quienes lo habrían recomendado para que Jorge Esteban volviera a la delegación que dejó hace tiempo por razones de aspiraciones políticas al gobierno de Chihuahua en 2016.

Sandoval Ochoa es el ‘blanco’ de y la “preocupación” de un grupo de mujeres que integran, entre otras, Rosa María Sáenz de Abogadas Demócratas; Lidia Cordero de ‘Casa Amiga’ Esther Chávez Cano; Martha González de Centro de Atención a la Mujer Trabajadora; Isabel Encerrado de la Unión Campesina Demócrata y Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar; Ruth Fierro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Norma Ledezma de Justicia para Nuestras Hijas y muchas más que reclaman la salida de Jorge Esteban Sandoval.

Dicen que Jorge Esteban tiene una demanda de acoso laboral y hostigamiento sexual, suficiente para estar impedido a desempeñar un cargo público.

El caso de Sandoval Ochoa en su paso por el ISSSTE fue turnado también a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Y ahora le reclaman al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que haga algo para que se reconsidere la situación.

Es una papa caliente en los terrenos del coordinador y ‘súperdelegado’ federal, Juan Carlos de la Rosa, a quien sus detractores consideran que le metieron un ‘golazo’ hablando en términos futbolísticos

Joob hereda un PAN desunido /

El presidente del Comité Municipal del PAN, Joob Quintín Flores se estrenó como jefe de los panistas en Juárez, y ya reconoció que heredó un partido desunido, sin interés y casi al borde del colapso, que requiere de una operación mayor.

Van en el ‘Dream Team’ del comité local, Mauricio Ostos Castillo; Omar Gerardo Baquier; José Márquez Puentes; Ricardo Vega Rodríguez; Oscar Lozoya Granados; Isidro Archuleta de la Torre; Alejandro Jiménez Vargas; Carlos Ortiz Villegas y los ex diputados locales Raúl García Ruiz y el doctore Víctor Manuel Talamantes, todos de diferentes corrientes y quienes atienden diferentes intereses familiares, personales o de partido.

Es decir, van en el comité directivo de chile, de dulce y de manteca para que mejor me entienda. El reto es monumental.

Tienen que sacar adelante el proyecto político en Juárez a favor de María Eugenia Campos, y de pasadita, sobarle la espalda al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

La única novedad que presenta el PAN es que esta tarde de miércoles, se aprobará la creación de una nueva secretaría general: Anticorrupción que le será entregada a Pepe Márquez Puentes que se ha especializado en denunciar y hacer señalamientos en contra de los gobiernos.

No ha sucedido nada, pero cuidado, porque dicen que van tras el Plan de Movilización Urbana (PMU) y el proyecto de Juárez Iluminado.

En el equipazo de Joob Quintín van también Doña Leonor Astorga, la protegida del corrupto ex alcalde juarense Gustavo Elizondo Aguilar y Mauricio Torres, pariente del ‘Dino’ Alberto J. Torres, padre de la ex diputada y ahora ferviente seguidora de Andrés Manuel López Obrador, Clara Torres Armendáriz.

El reto es monumental para el nuevo comité municipal y para los Dhiacos que buscan sacar adelante el proyecto de Maru Campos en Ciudad Juárez.

La pregunta es, ¿se podrán poner de acuerdo los 1,192 panistas que integran la militancia panista en la frontera?.

Ex secretario de Educación es detenido /

Marcelo González Tachiquín, fue detenido anoche por elementos de la Fiscalía General del Estado quienes habrían cateado su casa, luego de realizar su detención en fraccionamiento Cerrada de Cimarrón.

La acción ordenada por el gobernador de Chihuahua, se convirtió en un ‘bombazo’ para la clase política.

El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, confirmó la detención del exfuncionario, que fue trasladado al Cereso de Aquiles Serdán, para posteriormente presentarlo ante un juez.

De acuerdo con la agencia Proceso, en octubre de 2016, Pablo Cuarón Galindo, exsecretario de Educación y Cultura del gobierno de Javier Corral, dio a conocer que el gobierno federal perdió la confianza en la administración estatal pasada y no depositó desde mayo de 2016, los recursos para el programa de becas de manutención para educación superior, que correspondían a 21 mil estudiantes.

Cuarón denunció entonces que en el sexenio pasado favorecieron pagos por compras no respaldadas ni justificadas a través de adjudicaciones directas, para la construcción de obras de entre 350 y 400 millones de pesos.

El secretario explicó que había un contraste de los recursos que otorgaron a los contratistas y proveedores, entre quienes se encuentran ex servidores públicos de la dependencia, con la deficiencia y rezago que les heredaron en materia de infraestructura, equipamiento y cobertura educativa de calidad.

Cuarón dio a conocer que en esa secretaría había un divorcio entre el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) y la Secretaría, porque dolosamente construían obras para favorecer a personas determinadas.

Asimismo, el gobierno anterior lanzó un programa que pretendían replicar a nivel nacional, el Plan Villa, que fue anunciado con fuerte difusión porque consistía en crear orquestas en las primarias y equipos deportivos profesionales.

Cuarón aseguró que faltan los balones que adquirieron en el programa Plan Villa y que costaron un millón de pesos, así como 60 millones invertidos en instrumentos que no localizaron.

Marcelo culpa a Jaime Herrera. /

Pero hace poco más de dos años (2016), el ex secretario de educación, Marcelo González Tachiquín culpó al hoy ‘testigo protegido’ del gobierno de Javier Corral, y secretario de Finanzas, Jaime Herrera Corral de las deudas con los proveedores y de señalar mediante oficios que sí existía solvencia económica para contraer créditos para programas específicos

“Después de eso no sé qué sucedió. La Secretaría de Hacienda dejó de reportar aportaciones que correspondían al estado que es el patrón, lo retenían a los trabajadores y no lo reportaban, era el caso sólo de Gobierno del Estado”, explicó y dijo que desconoce por qué razón no lo hacían.

También cuestionó que Pensiones construyó 800 viviendas que no se han entregado, en Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Chihuahua. “Quiero pensar que es un tema financiero de Hacienda, que no es mal intencionado”.

Se le ha señalado como responsable del adeudo de instrumentos y balones para la implementación del programa Plan Villa, que no ha funcionado.

“El Plan Villa consistía en dotar a mil escuelas del 1 de enero de 2015 al 4 de octubre de 2016, de orquestas de música. Se hizo la licitación. En abril encontramos tres proveedores para hacer frente. Costó 93 mil pesos cada orquesta, con 35 instrumentos de entre 2 y 3 mil pesos cada uno porque eran bombos, platillos, clarinetes, flauta transversal. En el programa, de enero a diciembre de 2014, se surtieron alrededor de 450 orquestas a igual número de escuelas. El secretario de Hacienda dijo que sí había suficiencia presupuestaria y tengo el oficio”.

Marcelo González cuestionó por qué las autoridades que lo sucedieron (él dejó el cargo en diciembre de 2015), no entregaron los instrumentos almacenados y aseveró que, hasta septiembre pasado, no le habían pagado a ninguno de los tres proveedores.

