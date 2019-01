TORRE FUERTE: “Guerra” por el control de aduanas

By Mario Héctor Silva on 10/01/2019

TORRE FUERTE

Viene Guerra por el control de Aduanas

Habrá revire en contra de ‘Las Misiones’

Segundo revés de Cabada

Otro muertito para el ‘Testigo favorito’

Viene Guerra por control de Aduanas /

Ahora que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a nivel federal dejará de tener control de las Aduanas del país en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha desatado una guerra intestina al interior de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez en donde el destituido administrador, Alejandro Miramontes Armenta ha perdido el control de las operaciones de contrabando.

Este mismo día, Guillermo Enríquez de Rivera Flores, encargado en el punto de Tornillo, fue notificado de una denuncia penal en su contra por extorsión ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE). Y con ello, el desmantelamiento de la estructura del ex administrador de la Aduana.

También fue removido el encargado de ‘carriles’ en los puentes internacionales,Guillermo Llorenz Covarrubias.

La llegada de Norma Deirdre Bazán Mayagoitia a la plaza de Juárez, sin experiencia previa en los asuntos de comercio exterior y de Aduanas, es observada con recelo y ha desatado incluso, la pugna de los grupos que buscan apoderarse de las operaciones en los puentes y cruces internacionales que unen a Ciudad Juárez con los estados vecinos de Texas y Nuevo Mexico.

Las razones son más que obvias. Se trata de una cantera de negocios ilegales a la sombra del poder y el manejo y control operativo de la tercera aduana más importante del país, después de Nuevo Laredo y Tijuana, que durante décadas ha dejado cientos de millones de pesos en ganancias ilícitas a los administradores en turno.

Varios operadores que participan en los asuntos de contrabando, entre los que se encuentran parientes del mismísimo Alejandro Miramontes están en la mira del gobierno federal, que empezó a remover a personal clave de Aduanas, responsable de la vigilancia en el tráfico e internación de mercancías provenientes de los Estados Unidos, e incluso de países asiáticos.

La estela de corrupción en la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez durante los últimos años se acrecentó con la llegada de José Francisco Rangel Mora y con Eva María Viridiana Soria, que al igual que el recién destituido jefe de Aduanas (Miramontes Armenta), fueron partícipes de la monumental estructura de corrupción que beneficio a las autoridades centrales del país.

Durante su paso por algunos meses en la Aduana de la frontera, Eva María Viridiana Soria fue acusada -al igual que anteriores jefes- de hostigamiento laboral y actos de corrupción que fueron denunciados en su momento ante las autoridades de la capital, pero quienes lejos de resolver, solo removían a los titulares de las Aduanas para que mantuvieran las operaciones ilícitas y con ello la ganancia de centenares de millones de pesos anuales.

Varios grupos con poder fáctico y con relaciones en las diferentes aduanas del país, desde Tijuana y Mexicali, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y el Aeropuerto de la Ciudad de México se disputan el control de las operaciones en la supervisión y cruce de productos y mercancías, maquinaria y hasta vehículos de procedencia extranjera.

Deirdre Bazán Mayagoitia se ha convertido en apenas la segunda mujer al frente de la Aduana Fronteriza en menos de dos años, y los tiburones del contrabando ya han echado sus redes a las aguas para buscar a la brevedad su destitución como la responsable en Ciudad Juárez.

Fuentes documentadas han consignado que ningún administrador ha logrado remover los verdaderos y poderosos intereses generados por la corrupción, a pesar de las denuncias y las quejas que también en su momento han promovido los responsables del sindicato del SAT y de Hacienda en la ciudad de Chihuahua y en Juárez.

Decenas de trabajadores sindicalizados han sobrevivido laboralmente en medio de las injusticias y la discriminación del sistema. La división interna incluso entre los trabajadores del sindicato, ha llevado a acusaciones sobre la existencia de un sindicato “subversivo”.

En medio del conflicto por intereses mayores relacionados con el contrabando de productos y mercancías que por la vía ilegal alcanzan operaciones por cientos de millones de pesos, la institucionalidad y estabilidad de la Aduana queda en entredicho.

Hay quienes apuestan a que la nueva administradora no resiste ni siquiera tres meses al frente del cargo. Y eso está por verse.

Y ni que decir, la pugna por el poder y control de Aduanas alcanza también a otras corporaciones policiales que son testigos y que han participado en las denuncias que, en su momento, han sido presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), otra de las instancias federales, a quien tendría que investigarse por colusión con la Aduana de Ciudad Juárez.

Habrá revire en contra de ‘Las Misiones’ /

La diputada local, Marisela Sáenz Moriel se ha echado a cuestas un monumental reto, cuyos intereses, tienen en la figura de los presidentes municipal titular, Armando Cabada y su suplente, Rodolfo ‘El Güerito’ Martínez, a los ‘salvadores’ del Centro Comercial ‘Las Misiones’, a quienes les acaban de entregar en ‘charola de plata’, la autorización para el cobro de los estacionamientos.

El trasfondo real es que el gobierno municipal independiente hizo a su modo y conveniencia propia, una muy mala integración de los expedientes en la defensa de los juarenses ante la promoción del amparo que promovió Fibra Shop Administración Sociedad Civil (promovente y defensora de Las Misiones), y cuya sentencia dejo bailando a los habitantes de Ciudad Juárez.

Hoy mismo en una estación radiofónica, para ser exactos la 800 de AM casi casi le mientan la madre al presidente municipal Armando Cabada, cuando el tema sirvió de catarsis para decenas de juarenses y paseños que se quejaron de los cobros del estacionamiento de Las Misiones y la corrupción encarnada en el gobierno del conductor de noticias de TV metido a político. Al conductor en turno, Sergio ‘La Chinchilla’ Sepúlveda no le quedo más que resollar y aguantar vara. Tuvo que ‘cortar’ a sus radioescuchas por instrucciones superiores.

Puso en riesgo el patrocinio que anualmente le otorga el gobierno municipal.

Vaya, el presidente independiente y su magistral grupo de abogados, entonces encabezados por el sustituido Roberto Rentería Manqueros, hizo lo que durante mucho tiempo hicieron muchos abogados que fueron parte de la estructura del poder judicial para lograr que se cayeran los expedientes y las investigaciones, a petición de los ‘clientes’, y cuyos casos jamás terminaron en sentencias, sino en la libertad de los defendidos.

Los intereses económicos eran mayúsculos, especialmente los relacionados con la delincuencia organizada que siempre pagaron a precio de oro la libertad de los detenidos.

El último expediente de la resolución judicial trae varias inconsistencias en la sentencia y la mayor o mas importante es, que nunca se dio margen a la presencia de un tercer interesado, anteriormente conocido también como “tercero perjudicado”.

La defensa de la sociedad se la pasaron por el ‘arco del triunfo’ y ello facilitó que el gobierno municipal de Armando Cabada le pagará uno más de los favores políticos a su ‘socio de negocios’ y financiero de su campaña política en 2016, el ahora alcalde suplente, Rodolfo Martínez Ortega.

El famoso ‘Güerito’ Martínez si mantiene un conflicto de interés con los nuevos propietarios del Centro Comercial ‘Las Misiones’, a quienes vendieron el complejo comercial, y con quien evidentemente tenía más que una deuda ‘moral’ por la cancelación de las operaciones para el cobro de los estacionamientos que dejaban anualmente poco mas de 60 millones de pesos. Eran ingresos que estaban contemplados en la operación financiero, y que fueron cortados en 2016

La interpretación llana es que políticamente, el gobierno de Armando Cabadasirvió de comparsa con el quejoso (el grupo de compradores del centro comercial a la familia del Güero Martínez). Hubo negligencia y se apoyó a los promoventes del amparo sin mover, literalmente, ni un solo dedo en la defensa de los habitantes juarenses, especialmente de aquellos asiduos compradores y visitantes del centro comercial.

Ahora a esperar si la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Marisela Sáenz Moriel y los abogados que contrate pueden con el paquetazo, o si de plano, en las primeras de cambio baja bandera.

Lo que se había ganado con el presidente municipal, Javier González Mocken que peleó la batalla en contra de las acciones judiciales promovidas por varias empresas que se opusieron a la cancelación del cobro de los estacionamientos, se perdió en un abrir y cerrar de ojos, y la coyuntura de esa posibilidad fue indiscutiblemente Rodolfo Martínez Ortega, hoy flamante presidente suplente de Juárez.

Segundo revés de Cabada /

El presidente municipal, Armando Cabada fue bateado una vez más por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante su reciente visita a la frontera.

El presidente le dijo NO a la invitación a una comida que le extendió el presidente municipal, a la que AMLO habría dicho que no por no contar con tiempo suficiente.

Nos cuentan que fue la segunda negativa consecutiva de López Obrador pues había rechazado anteriormente una invitación similar de Cabada en la ciudad de Chihuahua.

El independiente tuvo que ‘conformarse’ con invitar al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y al Procurador Fiscal, Carlos Romero, quienes sí aceptaron los burritos de Sarita en la popular colonia Hidalgo.

Los funcionarios federales, literalmente se ‘atacaron’, pero tuvieron que agradecerle al presidente municipal su anfitrionía.

Cabada ni tardo ni perezoso aprovechó la visita a los carísimos burritos de la Hermanos Escobar para proyectar amarres y hasta llevó, a petición de los funcionarios federales, a sus invitados por el centro de la ciudad.

Habrá que esperar pues que tan productivos resultan para Juárez los picosos burritos que saborearon los funcionarios de Hacienda.

Otro muertito para el ‘Testigo favorito’ /

Jaime Ramón Herrera Corral tendrá que empezar a buscar mayor soporte para su conciencia por la inclusión de otro ‘muertito’ político que pasa en automático a su contabilidad.

Ya todo mundo sabe que el ‘testigo favorito’ del gobernador, el que goza de toda la impunidad del sexenio de Javier Corral es el responsable, quien ha puesto a todos los funcionarios, culpables e inocentes, del sexenio del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

El juez Luis Carlos Flores Morales dictó prisión preventiva contra Marcelo González Tachiquín, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte en el sexenio anterior, por el delito de peculado agravado, por el presunto desvío de 23 millones 200 mil pesos del erario de Chihuahua a la empresa Explocean S. de R.L.

González Tachiquín fue secretario particular del exgobernador prófugo, César Duarte Jáquez, y todos los ‘secretos’ y acuerdos los conocía a la perfección el ex secretario estatal de Finanzas del gobierno de Chihuahua.

Ya se ha pedido por parte de la defensa, la comparecencia del exsecretario de Educación, Cultura y Deporte que sucedió a Marcelo González -quien involucró a Juan José Chimal, cuñado del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto en el desvío de recursos-, para la audiencia de vinculación a proceso que será este lunes 10 de enero a las 10:00 horas, según información de la agencia APRO.

Además de Yáñez, el abogado defensor pidió la presencia de Carlos Vázquez Aldaco, director del departamento de Programación y Presupuesto de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, quien también aparece como testigo en la causa penal 11/2019.

Mario Héctor Silva Periodista y Analista Político | [email protected] | Artículos Periodista y Analista Político. Torre Fuerte la columna del quehacer político se publica todos los días.

Si quiere compartir información, puede hacerlo a mi correo personal y será tratado con toda confidencialidad.