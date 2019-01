By Mario Héctor Silva on 30/01/2019

TORRE FUERTE

Entre acusaciones, lavan ropa sucia

Engorda el gobierno

Gobierno ‘torturador’: ‘La Coneja’

Cabada y Marco en Chihuahua

Entre acusaciones, lavan ropa sucia /

Una nueva disputa, que estuvo otra vez al punto de los golpes físicos, pero que fue frenada por los señores delegados del partido político aplanadora en el estado de Chihuahua en las elecciones de 2018: Morena, ha salido a la luz pública y tiene como protagonistas del nuevo desencuentro al súperdelegadofederal, Juan Carlos Loera de la Rosa y al senador Cruz Pérez Cuéllar.

Ambos políticos de Morena andan de verdad muy calientes y traen la mecha muy corta.

Los hechos ocurridos durante la asamblea del pasado sábado 19 de enero en la capital del estado, apenas una semana antes del cumpleaños del senador chihuahuense, se convirtió en un nuevo escándalo político, pero cuya ropa sucia lavada en casa por los políticos, se quedó entonces como un asunto ‘top secret’ entre los asistentes a la reunión convocada.

El asunto detonó por los presuntos agrios reclamos hechos por parte del también diputado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, que increpó los manejos internos y la alianza entre Pérez Cuellar y el líder estatal de ese partido político, Martín Chaparro, al grado que más de dos tragaron saliva y pasaron pena ajena, por los cuestionamientos a la recién electa secretaria de Finanzas de Morena en Chihuahua, la ex priista Martha Laguette.

Y ya envalentonado y caliente por las circunstancias políticas y los desacuerdos al interior del partido político de AMLO, de nueva cuenta la pasión y los arrebatos le ganaron a Loera que cuestionó el “mal uso de los programas sociales” de apoyo a los jóvenes que en Parral y en otras partes del estado, ha ofrecido la dirigencia estatal, y la presunción que detrás del proyecto está la mano del legislador chihuahuense.

Los acusó (a ambos) de medrar políticamente a favor de jóvenes de preparatoria a cambio de “apoyo” a Morena, según información que obtuvo el grupo de La Resistencia. Loera se le fue a la yugular a Cruz Pérez Cuéllar y lo señaló de estar cometiendo un delito.

De pasadita, señaló con índice flamígero a Martín Chaparro de ser el responsable de haberle abierto las puertas a los priistas y panistas, invitándolos a formar parte de las candidaturas, dijo en clara alusión al senador por Chihuahua, ganador por mayoría en la fórmula con la candidata Bertha Caraveo.

Ya en el receso de la asamblea, según la información proporcionada, Cruz Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera se topan entre ambos, y el senador encara a Juan Carlos retándolo a que si tiene pruebas las presente, en tanto que Juan Carlos lo acusa de “arribista” y lo acusa de estar utilizando al partido para su proyección política.

Y ya enfrascados en la disputa, la fuente refiere que Cruz le reclamó de una manera directa y le pidió que le demostrara la verdad o le bajara de “güevos”, y es allí donde surgió sólo un intercambio de amagos entre ambos, y gracias a la intervención de los delegados, éstos pudieron separar a los dos personajes políticos más protagónicos de Morena en el estado de Chihuahua.

El nuevo escándalo mediático ya está en la capital del país, y han sido enterados la dirigencia nacional de Morena y gente allegada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Es el segundo desencuentro entre Loera y Pérez Cuellar, después del protagonizado hace algunas semanas durante un partido de futbol soccer en el estadio de los Bravos en Ciudad Juárez.

Las circunstancias políticas también favorecen poco, muy poco a la dirigencia estatal de Morena.

Ya se sabrá qué acciones tomará la dirigencia nacional y cuáles serán las recomendaciones al delegado federal de ese partido y al senador por el estado de Chihuahua.

Pero de que los ánimos entre ambos andan más que encendidos, que nadie lo dude.

Engorda el gobierno /

El gobierno del estado de Chihuahua sigue dando tumbos y tomando malas decisiones políticas.

Y bien dice aquella vieja conseja, “no hagas cosas buenas que parezcan malas”.

Lo anterior viene a colación por la reciente instalación de una “Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Chihuahua”, como si este ‘brazo’ del gobierno fuera una garantía para atender las exigencias y los reclamos de derechohumanistas y periodistas, a quienes el gobierno ha mantenido a raya.

A alguien se le ocurrió la ingeniosa idea de crear un nuevo órgano y de nombrar a un responsable, que sabemos que ahora se llama Eduardo Ramos Arenas, como el nuevo prohombre del gobierno de Javier Corral Jurado, que “permitirá brindar las medidas de protección necesarias ante una evaluación integral de riesgo”.

Es decir que la estructura del gobierno engorda y genera todo un ‘galimatías’ y una nueva travesía burocrática por la que tienen que atravesar los posibles afectados y víctimas, y todo gracias a la falta de voluntad política de quienes en el ejercicio de poder gubernamental deben responder tanto a los derechohumanistas como a los periodistas.

Entre líneas, el gobierno de Javier Corral, genera un cortinón de humo, para encauzar muchos problemas y asuntos delicados del orden social que ahora se mantienen en el limbo por la incapacidad de las autoridades de procuración de justicia, llámese Fiscalía General del Estado (FGE), que únicamente para plantear un caso: el asesinato de la periodista Miroslava Breach, no ha querido resolver las investigaciones que incriminan a presuntos personajes del PAN vinculados al gobernador.

Es una instancia que para algunos de los periodistas consultados es una burla por parte del poder ejecutivo y las dependencias generadoras de la Unidad Estatal de Protección.

Otro ejemplo. Quien de esas instancias que dependen del poder estatal, podría garantizar acaso, la defensa del activista social, el abogado Jaime García Chávez, otrora amigo del mandatario, y hoy convertido en un auténtico archienemigo del gobernador y del régimen del ‘Nuevo Amanecer’.

Además la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, tienen trabajo de sobra, y siguen en deuda histórica con los ciudadanos y con los familiares de las víctimas por los magros resultados en decenas y centenares de casos de familiares de víctimas en todo el estado de Chihuahua.

La Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Chihuahua, es un órgano que nace muerto. Atado y sujeto a las directrices y a las instrucciones y órdenes del gobernador de Chihuahua.

Allí tiene el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel en el caso Jaime García Chávez, el caso más controversial y sonado, de un personaje al que tendrían que extenderle todas las garantías y protección adecuada y oportuna por ser él (Jaime) uno de los opositores más críticos del gobierno de Javier Corral.

De otra manera, ni al caso.

Bien me dijo un colega: “¿Quién nos va a proteger de las propias autoridades y del gobierno?, para que se hacen pendejos con esos protocolos que no van a cumplir, a tener a su misma gente adentro”.

Gobierno ‘torturador’: ‘La Coneja’ /

El ex funcionario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ‘La Coneja’, detenido por el gobierno de Javier Corral Jurado, implicado en el escándalo del presunto delito de peculado por 250 millones de pesos, decidió ya no guardarse ningún secreto de las injusticias y la tortura de la que asegura fue objeto, desde su aprehensión, por parte de las policías del gobernador de Chihuahua.

Sacó a colación toda su ‘verdad’ en torno a la “tortura psicológica” de la que fue objeto durante seis semanas en la prisión de la capital, y puso en contra de la pared el papelón de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y de su titular, José Luis Armendáriz, que fueron algo más que un estorbo en todo el proceso y la exigencia de la aplicación del Protocolo de Estambul.

Incomunicado por seis semanas y sin que se le permitiera ninguna llamada con sus familiares, además de las constantes presiones para declarar etc.,etc., en un proceso judicial que todavía no termina, pero que por ahora mantiene más relajado al amigo del ex gobernador de Sonora y ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Y en una de las entrevistas concedidas a la televisión digital de la ciudad de Chihuahua, Gutiérrez Gutiérrez negó rotundamente, como hizo el apóstol Pedro con Jesús, a todos los funcionarios Duartistas, excepto el “testigo protegido”, con quien si mantuvo alguna relación. Pero ninguna relación con los funcionarios, ni con Ricardo Yáñez, ex titular de la Comisión Estatal de la Vivienda (COESVI).

Increíblemente, y créalo o no estimado lector, ‘La Coneja’ negó haber llegado conocer al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de quien dijo “no alcance a conocer”.

La pregunta me la reservo, porque no lo alcance a conocer. Se la fama que tiene aquí, le respondió al periodista Toño Payán.

-¿Usted conocía a Duarte (César)?-.

-Fui coordinador en el Senado y trabaje con los diputados. Pero su pregunta me la reservo, porque no lo alcance a conocer-, dijo.

Cabada y Marco en Chihuahua /

Con todo y las broncas que trae el presidente municipal en Juárez, especialmente las relacionadas con la inseguridad y la creciente ola de criminalidad, el independiente Armando Cabada se da tiempo para ‘placearse’ políticamente en las tierras de la alcaldesa panista, María Eugenia Campos.

Hasta esos terruños llegó para ‘coincidir’ con el exalcalde priista, Marco Adán Quezada en La Casona, donde no hubo otro tema que el político, y lo que todos auguran ya: la alianza de Marco Adán a favor del proyecto del presidente de Juárez.

El operador del alcalde es su secretario técnico, Víctor Valencia de los Santos, que trae amarras que llegan hasta Delicias con el experimentado político y ex dirigente nacional del PRI, el profesor Mario Tarango.

Demasiada dibujada la estrategia de Víctor, que hace hasta lo imposible por ganarse el favor del presidente y ser considerado a futuro como candidato independiente al gobierno de Juárez en 2021.

Víctor Valencia no tuvo el apoyo del ex gobernador Patricio Martínez como tampoco de Reyes Baeza. El finado ex alcalde de Juárez, Jaime Bermúdez ni lo quería ver, pero el ex priista, enemigo acérrimo del también ex gobernador César Duarte, sigue picando piedra y sonando con la alcaldía de la frontera.

