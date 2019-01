TORRE FUERTE: El trasfondo de la ‘Operación Manlio Fabio’

By Mario Héctor Silva on 24/01/2019

El trasfondo de la ‘Operación Manlio Fabio’

Inicia sucesión en Derechos Humanos

Renato Alarcón, el delegado del PRI

Diputados azules maquillan dictámenes

Acusan de hostigamiento a rector de UTCJ

Beneficiados en la ‘Operación Manlio Fabio’ /

La lista de presuntos beneficiados que hace días fueron exhibidos en el periódico Reforma, no deja ninguna duda de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, lo hizo con toda la mala leche para golpear, principalmente a sus adversarios políticos, pero en esa cruzada, también se llevó a otro buen número de políticos, empresarios, clérigos, familiares del ex gobernador de Chihuahua y hasta periodistas.

Los enterados de la iniciativa del mandatario estatal aseguran que el objetivo primario de la ‘caja chica’, cuyos recursos fueron atribuidos a la “Operación MFB” –las siglas del ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, fue exhibir –cual delincuentes-, a quienes por ahora son sus tres principales adversarios políticos en la entidad, y los tres coincidentemente, precandidatos a la gubernatura de Chihuahua en 2021.

Ellos son la alcaldesa panista de la capital, María Eugenia Campos (Maru), el ex dirigente estatal del PAN y ahora senador por Morena, Cruz Pérez Cuellar y el actual alcalde independiente, Armando Cabada Alvídrez, a quienes se habría entregado cantidades de 7.1, 1.3 y 4.3 millones de pesos, respectivamente, pero la ofensiva también dejo ‘encuerados’ a muchos otros ex funcionarios y servidores del gobierno estatal de César Duarte. Todos incondicionales del ahora prófugo ex gobernador.

Forman parte de las cerca de 400 operaciones realizadas por la Secretaria de Hacienda a cargo de Jaime Herrera Corral, el testigo protegido del gobierno que, cierta o no, aportó la información que ahora ha ocasionado una polvareda política en el estado de Chihuahua.

Tan sólo de la operación bautizada como “MFB” se desprende un monto de 235 millones de pesos, que según la información vertida por Reforma –pero no oficializada en autos o investigaciones de la Fiscalía General del Estado-, involucran al PRI de Chihuahua con 63.5 millones de pesos. Igual cantidad destinada al “Despacho Ejecutivo”

Y en la lista de los ‘mortales’ aparecen también el ex director de administración de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles con 32.6 millones de pesos; la Unión Ganadera Regional del Norte con 13.2 millones de pesos; el ex dirigente estatal del PRD, Pavel Aguilar Raynal con 10.8 millones; Alberto Sandoval Pulido con 10 millones de pesos;

El finado ex diputado federal, Carlos Hermosillo Arteaga con 8.5 millones de pesos; Anuar Elías Karam, cercano del ex gobernador 5.25 millones de pesos; el empresario Luis Carlos Barraza 4.9 millones de pesos; Alejandro Gloria, diputado local del Partido Verde, 3.8 millones de pesos; Xóchitl Reyes Castro, la ex secretaria general del Movimiento Territorial del PRI, 3.8 millones de pesos; el diputado local del PT, Rubén Aguilar Jiménez 3 millones de pesos;

Y la lista involucra también a los periodistas, Javier Contreras Orozco, director de El Heraldo con 1.9 millones de pesos y al ex jefe de comunicación social, Nicolás Juárez Caraveo con 300 mil pesos.

La lista toca también al ex delegado del CEN del PRI en Chihuahua, Julian Luzanilla Contreras con 1.7 millones de peso, a Santiago Moreira Valles, ex coordinador de Relaciones Publicas; a Christopher James Barousse, secretario de vinculación del PRI con 1.2 millones de pesos; a Jesús Velázquez Rodríguez,diputado local del PRI con 1.05 millones.

Además de Sixto Duarte Jaquez (hermano del ex mandatario) con 945 mil pesos, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel con 899 mil pesos y Max Lebaron González de Vanguardia Juvenil Agrarista con la cantidad de 300 mil pesos.

Embarran en la lista a la ex diputada del PRI y ahora funcionaria del gobierno independiente, Laura Enriqueta Domínguez Esquivel con 169 mil 979 pesos; al ex senador y líder de la CTM, Jorge Doroteo Zapata con 243 mil 281 pesos y a Odorico Vázquez, ex secretario de Duarte a quien le habrían tocado 30 mil pesos.

Hubo muchos otros presuntos beneficiados de todos los grupos en la ‘viña del señor’.

Habrá que ver si los diputados locales, Jesús Velázquez, Rubén Aguilar y Alejandro Gloria, implicados en la presunta operación, dicen o hacen algo para enfrentar al gobernador de Chihuahua, Javier Corral o simplemente se quedan calladitos, porque, ‘calladitos se ven más bonitos’, dirían por allí.

Y se supone que esta información está en documentos de investigación de la Fiscalía General del Estado y en manos de su titular, César Augusto Peniche, pero ahora el gobernador niega que exista una investigación en contra de los ‘ventaneados’ ex funcionarios, diputados, empresarios y periodistas.

Como lo hemos comentado, toda la información tiene todo el sesgo de una evidente perversidad política por parte del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Inicia sucesión en Derechos Humanos /

Comenzó la carrera por la sucesión de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) después de 11 años de poder bajo la férula del bigotón, José Luis Armendáriz que inicialmente tuvo una segunda relección en la administración de Reyes Baeza, y posteriormente hasta un concertado acuerdo legaloide en la administración de César Duarte para seguirse de frente por cinco años más en el cargo de la presidencia estatal de ese organismo.

Ya trascendió que la buscan Karla Gutiérrez, actualmente primera visitadora de la CEDH en la ciudad de Chihuahua, identificada con Maru Campos y con Mario Vázquez, pero también la busca por méritos propios y una trayectoria de poco más de 25 años como activista y funcionario de los derechos humanos, Carlos Gutiérrez Casas, que sería, casi en automático, la propuesta del partido de Morena y de las huestes de Andrés Manuel López Obrador en la torre legislativa.

Pero existe otra candidata, por ahora tapada, que es la ‘carta’ de la diputada panista Blanca Gámez, de una mujer muy allegada a su persona y quien tendría la venia del gobernador del estado, Javier Corral para suceder a José Luis Armendáriz.

Pero en la intentona del poder político en Chihuahua para continuar y mantener la tendencia de una figura afín e incondicional al gobernante en turno, en una época muy difícil y complicada para las policías, ministeriales y fiscales por la constante violación a los derechos humanos, se requerirá de una mayoría calificada en el Congreso de Chihuahua. Es decir las dos terceras partes de los votos que por ahora no tiene el panismo.

La convocatoria para la elección a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humano (CEDH) sale a finales del próximo mes de febrero, en el siguiente marzo son las elecciones y la toma de posesión es en marzo.

Y vaya que es un misterio la candidata del panismo en Chihuahua, y se afirma que es la candidata a vencer en el próximo encontronazo que tendrán los diputados por el poder de la presidencia de la CEDH.

Será para que mejor me entienda carísimo lector, la primera elección a disputarse en serio. Y ni el PAN ni el PRI tienen mayoría, por lo que la balanza la determinaría con algunos otros votos, el partido de Morena.

Renato Alarcón, el delegado del PRI /

Piso tierras fronterizas y fue presentado a la estructura del partidazo de la Lerdo y Galeana, el recién desempacado delegado del CEN del PRI que trajo hace algunos días la presidenta de ese partido, Claudia Ruiz Massieu.

Se trata de Renato Alarcón Guevara, originario de Veracruz, y quien tan solo con decir que no tuvo cargo, ni estuvo en la nómina del ex gobernador de aquella entidad, Javier Duarte, habla de que definitivamente el PRI quiere empezar con el pie derecho la reconstrucción de ese partido.

Alarcón fue presentado por el líder estatal Omar Bazán, a quien acompañaron Oscar Nieto y la ex diputada local Gloria Porras de la CROC, que fue presentada como delegada del PRI en comité municipal.

Y bueno pues realmente nada nuevo que no sepan los chihuahuenses. Una sociedad en desencanto por sus gobiernos, y la coyuntura para que el PRI pueda reorganizarse a través del contacto y la inclusión de los ciudadanos.

El reto es monumental para recuperar el rumbo de la efectividad electoral.

Según el nuevo delegado veracruzano, ya tuvo contacto con algunas de las cabezas de grupos del priismo en Chihuahua -incluidos los que no están de acuerdo con la dirigencia estatal que encabeza Omar Bazán-, y de los que solo dijo muy discretamente, que forman parte de un priismo “muy vivo”.

Muchos otros que ya se fueron con Morena y que tienen cargos como la ex dirigente municipal del PRI, Mayra Chávez Jiménez y Martha Laguette, son de aquellos “que en el PRI ya no pueden satisfacer sus ambiciones personales.

Ya se dará pronto cuenta el delegado del CEN del PRI para Chihuahua que la clase política de Ciudad Juárez es total y diametralmente distinta a la del resto de la entidad.

Aquí son como los cangrejos, apenas sube uno y lo bajan en las primeras de cambio. El priismo, pese a los esfuerzos y al trabajo que le ha metido Oscar Nieto sigue divido.

Cada cabeza es un mundo, y todos se disputan el poder político desde la capital del estado.

Todos se sienten indispensables.

Diputados azules maquillan dictámenes /

El diputado del PRI, Omar Bazán puso el ‘dedo en la llaga’ en los delicados asuntos e iniciativas que se preparan en la torre legislativa de la capital para que una nueva reforma le conceda todo el poder al Auditor Superior del Estado (ASE), y deje fuera de cualquier posibilidad de ejercicio: opinión y acción a los 33 diputados del Congreso del Estado.

Bazán consideró arbitrario quitar las facultades a la Comisión de Fiscalización del Congreso, para que el veredicto y las decisiones queden en manos en una sola persona y en un solo órgano, dijo al referirse al Auditor Superior de Chihuahua.

La iniciativa de los diputados azules ya está lista y en breve será subida al pleno, y se prevé que habrá seria controversia y división de opinión entre los diputados de los diferentes partidos políticos, especialmente PAN, PRI y Morena.

Se intenta “maquillar en lo oscurito” los asuntos de los dictámenes en donde existe corrupción documentada y que involucra a algunos de los Fideicomisos que están vinculados al sector privado.

Acusan de hostigamiento a rector de UTCJ /

Los maestros y personal administrativo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica (UTCJ) ya traen de la gamarra al rector Guillermo Álvarez Terrazas, a quien acusan de intimidar y de boicotear la organización del sindicato que busca ‘reventar’ la Rectoría, debido a los presuntos malos manejos y a la corrupción engendrada al interior de la institución.

Existen, al decir de los sindicalizados, una serie de prácticas “oscuras” y “acoso laboral” por parte de los directivos de la UTCJ y de su rector en contra de la base sindical y del personal administrativo.

Hay un serio conflicto y problema de entendimiento entre los maestros del sindicato y ‘Willy’ Álvarez.

Pronto se sabrá hasta donde podrán llegar los maestros, dada la influencia y el poder del Rector, que tiene indiscutiblemente todo el apoyo del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

