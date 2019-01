TORRE FUERTE: El Reformazo de Javier Corral

By Mario Héctor Silva on 22/01/2019

El Reformazo de Javier Corral /

El reformazo del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, cuya información de origen, fue por algún tiempo guardada celosamente por el mandatario estatal, tiene hoy un claro y evidente uso político, y un destinatario en la figura del senador, Cruz Pérez Cuéllar, a quien algunas cabezas de grupo en diferentes partes del estado, ven por ahora, como el más sólido candidato a la gubernatura de Chihuahua por el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Esa es la lectura política y surge el periodicazo de los hermanos Gómez Junco, justo en los momentos en que la crisis de seguridad, una vez más ha golpeado, no únicamente al mandatario estatal, sino también al presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, en esa tenebra asociada a la corrupción de la famosa ‘caja chica’ del ex gobernador estatal y de la que presuntamente se desviaron 542 millones de pesos.

Es a través de esa clase de ‘golpes magistrales’ que a través de un aparador nacional como lo representa el rotativo Reforma, el gobernador de Chihuahua, intenta sofocar a quien alguna vez, allá por los años noventa, convirtió en dirigente estatal del PAN, lo hizo posteriormente diputado federal, y quien se ha convertido en una especie de pesadilla en los avatares de la guerra política y en la iniciada lucha por la sucesión de 2021.

Las revelaciones del mandatario que fueron filtradas a ese diario, forman parte de esos ‘hallazgos’ hechos por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), que conoció a través de uno de los ‘secretarios’ del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, como se manejaban los dineros con la clase política y empresarial. Especialmente con quien el ex gobernador tenía interés de mantener para propósitos y proyectos políticos futuros y de largo alcance.

Y ese dicen, presuntamente fue uno de tantos que contaban con el patrocinio de Duarte.

Las presuntas entregas millonarias que fueron pagadas por el ex mandatario estatal iban para varios personajes de la entidad. Así la ‘novedosa historia’ vendida por Reforma alcanzó al empresario Luis Carlos Baeza, a quien supuestamente se le entregaron 5 millones de pesos; una cantidad de 4.9 millones de pesos al entonces candidato a la presidencia municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez; 3.8 millones al diputado local, Alejandro Gloria, convertido en el muñeco de ventrílocuo del PVEM y de su esposa, María Ávila Serna; 4 millones a Rubén Aguilar y al partido de su familia, el PT; 1.05 millones al también diputado local, Jesús Velázquez y 1.3 millones para el ahora senador Cruz Pérez Cuellar.

Ya el madrazo del mandatario estatal a su compadre Cruz Pérez Cuellar nadie se lo quita.

El legislador negó este mismo lunes haber recibido dinero del ex gobernador de Chihuahua.

Dijo que “como sienten pasos en la azotea, ahora vienen con acusaciones ridículas, y no es la primera vez que hacen desde el gobierno del estado este tipo de acusaciones contra mí”.

Retador, Cruz Pérez Cuellar exige que el gobierno compruebe que recibió dinero del ex gobernador priista.

“Es una payasada, es una acusación sin sentido, el señalamiento es parte de golpeteos políticos del gobierno del estado”, comentó Pérez Cuéllar, quien está metido en la puja por la sucesión política de 2021.

Y Cruz sabe que de llegar al gobierno de Chihuahua con el apoyo de Morena y de los chihuahuenses, no habrá venganza más dulce, que la de poder cobrarse las afrentas de su queridísimo compadre.

Por cierto, que el destinatario del mensaje en Reforma fue Cruz Pérez Cuellar, y el beneficiado es, casi en automático, el ‘superdelegado’ del gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Si que se traen un buen pleito estos dos gallos.

Jorge Esteban, el favor del amigo /

Mientras que las ‘comadres’ de las organizaciones que defienden a capa y a espada a las mujeres salieron hace unos días al quite para intentar sacar de la delegación del ISSSTE al priísta Jorge Esteban Sandoval, ex diputado federal y de los Dino’s del PRI en los asuntos del campo, sépase que el mero entrón que hizo de nuevo delegado estatal de esa institución a Sandoval fue nada más y nada menos que Luis Antonio Ramírez Pineda.

El padre de éste, Heladio Ramírez, ex gobernador de Oaxaca y otro animal político, que se unió a la campaña política de AMLO, logró colocar a su hijo en la dirección del ISSSTE nacional.

Lo demás fue lo de menos, porque el hijo de Heladio es cuatacho de Jorge Esteban Sandoval. Punto.

Se cayó la mentira que se había endosado en la capital a un presunto favor hecho e intervención del senador Cruz Pérez Cuellar. Nada. Fue el hijo del ex líder cenecista Heladio Ramírez, por cierto, amiguísimo también de ‘Teto’ Murguía, quien le abrió las puertas para que el pasado 7 de enero, Jorge Esteban regresara al ISSSTE como delegado federal.

Y Sandoval regresó a la delegación, tras el fracaso e intento de convertirse en candidato al gobierno de Chihuahua, luego de haber pedido licencia para participar en las internas del PRI.

Y contra el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda difícil que las huestes enviadas a pegarle al ex líder de las comunidades agrarias en Chihuahua, le puedan por ahora hacer algo a Jorge Esteban Sandoval.

De ese tamaño el tiro que tendría que aventarse el ‘súperdelegado’ en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Por eso, y luego del desplegado que le sacaron a Jorge Esteban para moverle el tapate, llegó el silencio más atroz de las mujeres y grupos defensoras de los derechos de género.

“Renuncien y dejen el estado” /

El pasado viernes 18 de enero, la diputada local del Partido Encuentro Social (PES) Marisela Sáenz escribió un mensaje en su muro de Facebook, pero puso el dedo en la llaga.

“Renuncien y dejen la ciudad y el Estado al frente de gente que, si amen a nuestros ciudadanos”, dijo la legisladora para referirse al hartazgo de los juarenses por autoridades supinas y agachonas que nada hacen por los intereses de los ciudadanos.

“Me duele mi ciudad, pero mas me duele no contar con la unidad de quienes tenemos la obligación de poner orden y las cosas en su lugar, me duele su indiferencia. ¿Tienen miedo de que?”, dijo la legisladora el mismo día en que los grupos de ciudadanos que participan en ‘Boicot’, ‘La Resistencia’ y ‘Ciudadanos Vigilantes’ decidieron lanzarse en la búsqueda de justicia para exigir al gobierno intervenga para que no se cobren los estacionamientos del Centro Comercial ‘Las Misiones’.

“Es tiempo de juntarnos los que podemos y estamos obligados para llamarlos a cuenta. ¡Ya basta!”, expresó en su espacio en las redes sociales.

Como colofón, la diputada enumeró algo que sigue siendo de dominio público: No hay liderazgo, no hay alumbrado público, no hay obra pública, no hay programas sociales, ni estatales, ni municipales, no hay interés, no hay vergüenza, si hay más cobros, más impuestos, más simulación, más avaros, más armadores de sí mismos y más corruptelas”.

“Ya basta de tanta burla, renuncien y dejen la ciudad y el Estado”…

El güero Martínez, contrapeso de Cabada /

Al presidente de Juárez, Armando Cabada Alvidrez, le hubiera salido más barato haberle pagado al empresario y presidente municipal suplente, Rodolfo Martínez Ortega, los poco más de 30 millones de pesos que éste le prestó, y cuyo reclamo sale cada vez más, cuando afloran las diferencias entre uno y otro.

Hoy ‘El güerito’ Martínez se ha convertido en una pesadilla para el alcalde, y es un contrapeso a los objetivos del nuevo gobierno tras el escandalo de ‘Las Misiones’, cuyo caso está a un tris de reventar también a los muchos locatarios del centro comercial que no cuentan con estacionamiento gratuito. Porque el que existe no es de ellos, es de una empresa ajena al centro comercial y que se amparo para poder cobrar.

Al menos eso es lo que existe en la documentación legal a través de la cual la empresa que explota los estacionamientos obtuvo el amparo de la justicia federal para seguir cobrando.

Y la bronca que se le viene al señor Rodolfo Martínez es monumental, porque la ley lo obliga a proporcionar espacios y estacionamiento gratuito a sus arrendadores, según tamaño, espacio e inversión de cada uno de los locatarios.

Tan sencillo como obligar al municipio que aplique la ley, que sancione a la administración del centro comercial ‘Las Misiones’, y que cierre los negocios porque no pueden proporcionar áreas de aparcamiento gratuitas.

Seguro que el ‘güero’ Martínez se cagaría del susto, porque no tiene margen de maniobra.

Es decir, tendría que revocar el acuerdo y contrato o cesión de derechos con la empresa que administra los estacionamientos para proporcionarlos gratuitos y/o construye una torre de estacionamientos que sean para los clientes de los negocios del ‘Mall’.

Mientras tanto el golpanazo político se le factura al presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, quien lo acogió entre la camarilla de amigos e inversionistas que se lo llevaron antes de la campaña política de 2016.

Ha iniciado una cruenta lucha entre organizaciones civiles y la empresa Fibra Shop que administra el ‘Mall’. Hubo una suspensión temporal del cobro en el estacionamiento, pero el asunto es peliagudo y tiene mucho más fondo que lo que se ve.

Nueva jefa de gobernación, sin perfil /

Sigue en picada el gobierno de Javier Corral.

A la falta de obras, de seguridad y de servicios a la población, le siguen las malas decisiones de funcionarios sin perfil para ocupar los cargos en la estructura del gobierno.

Esta misma tarde fue nombrada, en un evento a puerta cerrada, la exdiputada del PAN, Maribel Hernández Martínez como nueva jefa del Departamento de Gobernación en Juárez.

Hernández fue solo diputada. No tiene experiencia alguna y tampoco cumple con el perfil requerido en una área estratégica y tan delicada, y siempre asociada a los llamados ‘giros negros’ de la frontera.

Cualquiera diría que se la comerán los ‘tiburones’.

El antecesor, Ignacio Castro Velázquez, quien antes ocupaba ese cargo fue nombrado también como director de gobernación a nivel estatal.

El Departamento de Gobernación se encarga de regular los más de 3 mil 600 negocios con giros de vinos y licores establecidos en la ciudad. Falta personal y nadie cree, que Maribel pueda con la chamba en gobernación. Es una buena persona, trabajadora y honesta.

Imagínese que la nueva funcionaria es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con una Maestría en Administración de Negocios con especialidad en Mercadotecnia en el Tec Milenio. Nada para asustar a nadie.

Maribel Hernández es una buena mujer.

