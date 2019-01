TORRE FUERTE: El ‘gran ausente’ del Party

By Mario Héctor Silva on 29/01/2019

TORRE FUERTE

Anótele. El ex líder estatal del PAN, ex diputado federal y ahora senador por Morena, ya le hizo un ‘hoyo’ al proyecto político del representante y ‘súperdelegado’ de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, que fue indiscutiblemente, el ‘gran ausente’ en la fiesta de los 50 años de Cruz Pérez Cuellar.

Por todos lados, el senador le está comiendo el mandado al representante de Andrés Manuel López Obrador en el estado de Chihuahua, y la fiesta del sábado, con la presencia de su ‘padrino’, Ricardo Monreal y Liza Durazo, la hermana del secretario nacional de seguridad pública, Alfonso Durazo, y decenas de personajes del PRI y del PAN, ahora han sacado la cara a favor del proyecto político: Cruz Pérez Cuellar.

Entre ellos estuvieron presentes, Pepe de la Madrid, ex delegado de Sedesol; el empresario Miguel González Lardizábal, primo de Teto Murguía; Héctor Ortiz Orpinel, ex coordinador de los diputados panistas en la sexagésima tercera legislatura; el cetemista Pancho Salcido, ex coordinador de comunicación social en la campana a gobernador de Enrique Serrano; Martin Chaparro, el líder estatal de Morena; el empresario Demetrio Kosturakis; Ramiro Arroyo jr; Jaime Beltrán del Río, ex diputado del PAN; Juan Cinco; Gerardo Hernández Iann; Héctor ‘Taty’ Barraza, ex diputado del PRD; Miguel y Horacio Jurado; Hortensia Aragón y Marcelo Flores;

También los ex diputados locales duartistas, Jorge Ramírez y Gabriel Sepúlveda; Alfredo Baca; Abelardo Armendáriz; Omar Holguín; Pablo Leos y mucho grillos más que identificados a los ex gobernadores Patricio Martínez y César Duarte, han empezado a destaparse, para jugar todas sus ‘canicas’ en los patios del ahora senador de Morena.

Y ni modo que alguien pueda negar la intención, la forma y el fondo del cumpleaños de Cruz Pérez Cuellar, que se convirtió en un innegable y tempranero destape en la carrera por la sucesión política del estado de Chihuahua en la antesala del quinquenio del gobernador panista, Javier Corral Jurado, el otrora gran compadre de Pérez Cuellar.

En los mentideros políticos, dijeron que si al súperdelegado de Morena, Juan Carlos de la Rosa tan solo se le hubiera ocurrido haber hecho acto de presencia, aunque sea por algunos minutos, la lectura política hubiera sido otra y le hubiera ‘aguado’ la fiesta al senador.

Pero como los ‘hubiera’ no existen, y Loera de la Rosa se encontraba lejos, muy lejos de estas tierras del norte del país, Cruz Pérez Cuellar se sirvió con la cuchara grande.

A su proyecto político se le sigue sumando mucha raza, especialmente todos los enemigos que se ha ganado en sus primeros dos años el gobernador, Javier Corral Jurado, que no son pocos.

De pasadita, está muy claro que Pérez Cuéllar ya trae compromiso en la sucesión presidencial de 2024. Va con Ricardo Monreal, quien junto con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, representan por ahora los tres precandidatos más sólidos a suceder a AMLO.

Y conjeturas o no, allí están los hechos y en política, la forma es fondo como dijo Jesús Reyes Heroles.

Obvio que existe mucha otra gente que encubierta, camina al lado del senador, y que ha decido por ahora, no figurar en el tempranero destape político por la candidatura al gobierno de Chihuahua. Y sus razones tendrán.

Otro de los ausentes, por cierto, fue el ex candidato de Morena a la alcaldía de Juárez, Javier González Mocken, quien si fue invitado, pero se encontraba justamente –al igual que Loera-, bastante lejos de la región.

Y ni hablar, Cruz sigue dando pasos agigantados en la política.

Aunque usted no lo crea, el ingeniero eléctrico, Roberto Barraza, ex candidato priista a la presidencia municipal de Juárez en 2001, y curiosamente, el que le metió tremenda demanda electoral al entonces alcalde panista, Gustavo Elizondo Aguilar -suficiente para anular la elección frente a Jesús Alfredo Delgado, posterior ganador en la elección extraordinaria-, es ahora un simple ‘empleado’ del ex presidente municipal. Un ‘gato’.

Si. El llamado ‘inge del Pueblo’, surgido de las filas del sector privado y rescatado por el ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, será el próximo titular de la oficina de la subdelegación de Obras Públicas del gobierno del Estado de Chihuahua en Juárez.

El mismo que acusó a Elizondo de hacer proselitismo a favor de Jesús Alfredo Delgado y hasta de entregar miles de despensas en aquella controvertida elección de 2001 que los abogados del PRI, de la mano de Memo Dowell lograron ganar en los tribunales para irse a una elección extraordinaria.

Bueno pues las cosas han cambiado diametralmente y el inge ha decido, al menos hasta este lunes, elegir la chamba de ‘gato’ del ingeniero Gustavo Elizondo Aguilar quien en el organigrama es el secretario estatal de comunicaciones y obras públicas, y por ende jefe de todas las oficinas de obras en el estado de Chihuahua.

Y algo se está fraguando, y no sólo se trata de pesos y centavos. ¿O si?.

Pero el movimiento que se oficializará en las siguientes horas tiene mucha profundidad y mucha lectura, amén de una posición en donde Elizondo quiere garantizar obras, pero también negocios y mucho dinero.

Por lo pronto el movimiento parece sacado para un ‘scrip’ de suspenso, que tiene que ver mucho con el pasado y la historia de ambos personajes políticos, uno en el PRI y otro en el PAN.

Barraza es un ingeniero con empresa y negocios relacionados con las instalaciones eléctricas. Un hombre favorecido con los gobiernos del PRI, y que ahora ha saltado a la palestra para ocupar un cargo de obras públicas en el gobierno del ‘Nuevo Amanecer’. Salvo que el gobernador Javier Corral diga lo contrario y bajen la carta del ingeniero Barraza.

A falta de oficio del dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Edilberto Royval, el ex regidor juarense y líder municipal de ese partido en Juárez, José Luis Aguilar ha puesto a prueba toda su capacidad de enlace y de negociador en la ríspida relación que han mostrado en el Congreso del Estado, los legisladores Morena y el PES a causa del diputado Misael Máynez.

Asegura Aguilar que la ‘operación cicatriz’ en la relación entre los diputados de uno y otro partido ha mejorado, pero también es posible que el asunto (acuerdo) esté sostenido apenas con alfileres.

Y existe una razón: viene una negociación política que está relacionada con el dictamen que pretenden sacar los diputados del PAN, que le quitaría todas las facultades a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado para sancionar a los entes públicos que utilizan recursos del estado, y que ahora están en ‘pecado’ por presuntas irregularidades.

Es allí donde los panistas quieren y necesitan el voto de Misael Máynez, señalado por los propios morenistas, especialmente Gustavo de la Rosa y Miguel Ángel Colunga de haber sido ‘comprado’ por gobierno de Javier Corral.

El famoso dictamen que está a un tris de ser subido al Congreso, está en comisiones, y el diputado priista, Omar Bazán Flores, está intentando convencer a Máynez de que la juege en contra de la intención que tienen los panistas en el Congreso.

Es allí donde se sabrá, hasta donde la lealtad de unos y otros, y allí se sabrá si realmente José Luis Aguilar está listo para crecer políticamente y para retos mayores.

Por cierto que el Partido Encuentro Social en todo el país sobrevive con respiración artificial.

Sobrevive con el aplazamiento de 90 días, actualmente en marcha, en espera de la decisión final de los tribunales sobre los resultados de la elección federal pasada y las posiciones que ganaron, gracia a Morena, en el Senado, en San Lazaro y en los congresos locales,.

Y se dice que viene un probable nuevo aplazamiento de hasta cinco meses, hasta que se confirme la resolución y notificación de los tribunales a nivel nacional.

Pero mientras tanto, los ‘peses’ siguen nadando en el agua de los mares políticos.

Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, y uno de los promotores priistas a favor del tema sobre la guardia nacional en México viene a Chihuahua.

En la capital del estado será recibido por Omar Bazán, y explicara todas las aristas relacionados con el controversial tema.

El también presidente de la Comisión de Frontera Norte en la Cámara de Diputados, vendrá en los próximos días a Ciudad Juárez para reunirse con la militancia de su partido y con la sociedad y explicar a detalle todos los vericuetos de los impuestos de IVA, ISR, zona franca y toda la ‘panacea’ anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Con la soga, literalmente hasta el cuello, y sin margen de maniobra como lo dijimos aquí con mucha antelación en Torre Fuerte, el empresario chihuahuita y alcalde suplente, Rodolfo Martínez Ortega ha decidido desligarse abiertamente del Centro Comercial ‘Las Misiones’, y ahora ha confesado su solidaridad para que no se ejerza el cobro por parte de la empresa que mantiene la administración de los estacionamientos del ‘mall’.

Todo hace suponer que por razones políticas, más que personales y que por interés propio, el güero Martínez ha decidido a través de las redes sociales desligarse del centro comercial del que dice no es dueño de esa empresa.

En su defensa, el alcalde suplente acusó a sus opositores políticos (grupos) de “tendenciosos” y de aprovechar la situación para lucrar políticamente.

Se refirió a los documentos de 2004, en los cuales el centro era propiedad de la familia de los Martínez.

Y bueno puesta también aparecieron ya los documentos vigentes del Registro Público de la Propiedad (RPP), en donde la propiedad fue inscrita bajo una nueva administración en 2015, en un contrato de compra-venta elaborado desde 2014, y que corresponden a 76 documentos que amparan la venta de 173 mil metros cuadrados.

Ahora corresponde que en congruencia, el alcalde suplente de Juárez ejerza su autoridad para que la oficina de Desarrollo Urbano del gobierno municipal clausure los negocios que han arrendado espacios en el interior del centro comercial por no contar o disponer de estacionamientos gratuitos como marca la ley.

Los existentes están administrados por una empresa que decidió ampararse y que ha vuelto a cobrar a los clientes del centro comercial ‘Las Misiones’, pero el problema grave lo tienen los locatarios o comerciantes que no disponen de los espacios gratuitos, lo que deriva en sanciones e incluso la cancelación de las licencias de funcionamiento.

