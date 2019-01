TORRE FUERTE: Cruzada vs la corrupción en la Aduana

By Mario Héctor Silva on 15/01/2019

TORRE FUERTE

Cruzada vs la corrupción en la Aduana

Los ‘X Files’ del gobierno federal

En stand by amigos de Ebrard y Bernardo

Convocatoria de consejos políticos

Periodistas al frente de ‘La Resistencia’

Cruzada vs la corrupción en la Aduana /

Destapada la ‘cloaca’ de la corrupción en la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez, que se atribuye a los objetivos y a la llegada de la nueva administradora Norma Deirdre Bazán Mayagoitia, la dependencia federal empezó a realizar cambios y a despedir a servidores y funcionarios ligados al anterior administrador de la Aduana, Alejandro Miramontes Armenta, quien salió literalmente con la ‘cola entre las patas’ y por la puerta trasera de los patios de la Aduana.

El acertado golpe al ‘Cártel’ de la Aduana que operó desde su llegada el anterior jefe de Aduanas, incluye el despido del ex jefe de Vistas, Guillermo Lorenz Covarruvias, la remoción de Guillermo Enríquez de Rivera Flores, del punto de Tornillo a otra área de la dependencia federal, pero quien ahora enfrenta por el delito de extorsión una denuncia penal formulada por una de las más viejas y reconocidas agencias aduanales de Ciudad Juárez y la ‘sorpresita’ de que el ex administrador operaba la corrupción sin recato alguno hasta con integrante de su familia como es el caso de Mario Alberto Arias Miranda, sobrino político del jefe Miramontes.

Otros nombres de cuando menos tres ex servidores públicos más que han sido también despedidos, serán dados a conocer en las próximas horas.

Los movimientos y los resultados han generado el ‘festejo’ del ‘Súperdelegado’, Juan Carlos Loera de la Rosa que presume a Deirdré Bazán como gente de su equipo, y misma quien encabeza una cruzada en contra de la corrupción en la Aduana de Ciudad Juárez.

Tan solo el caso y los expedientes de los automóviles irregulares que eran importados ilegalmente a la frontera, también a jaló a un número no determinado de “amigos” de Alejandro Miramontes que llegaron de Tijuana y Mexicali quienes fueron incrustados en el esquema de comercializadoras a través de los ‘negocios’ que operó por muchos meses el grupo del anterior titular de la Aduana Fronteriza en Juárez.

La desarticulación del ‘imperio’ y del también llamado ‘Cártel’ de la Aduana, comenzó con el despido de Guillermo Lorenz Covarruvias, que era el jefe de Vistas y quien rendía cuentas directamente al administrador y también a otro de los hombres ‘clave’ de la Aduana, apodado “El Morris”, gente de Alejandro Miramontes.

Este último (“El Morris”), hombre de vieja trayectoria en el entramado de la corrupción en la Aduana, es compadre de Guillermo Enríquez de Rivera Flores, demandado penalmente y detenido por algunas por parte de la FGE del Estado en la zona norte, y pieza clave para el cruce de tráilers de fayuca que cruzaban por el puente internacional de Zaragoza-Ysleta.

En los nuevos movimientos estratégicos realizados por la administradora Deirdre Bazán Mayagoitia, a Lorenz Covarrubias lo corrieron y a Guillermo Enríquez, el encargado de Tornillo, tendrá que suspenderlo por la averiguación judicial existente en su contra.

En el esquema de corrupción centenares de automóviles que incluían la leyenda de NP (No Presentados) fueron regularizados sin presencia física de los mismos.

Ha sido hasta ahora, un golpe a la columna vertebral de la estructura de Alejandro Miramontes.

Hasta hace unas horas, los enterados y cercanos a las operaciones en la Aduana saben que ex jefe de los carriles en lo puentes se jactaba en decir y gritar a los cuatro vientos que Alejandro seguía controlando en la Aduana.

Es pues el inicio de una cruzada y ‘limpia’ en la lucha contra la corrupción que encabezan las nuevas autoridades del gobierno federal en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ‘X Files’ del gobierno federal /

Ojo, la versión federal de los expedientes X de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” del gobierno del panista Javier Corral Jurado, está por llegar a tocar tierras del norte del país.

Nos reportan que en la Procuraduría General de la República (PGR) nada más esperan al nuevo delegado estatal para cumplimentar varias órdenes de aprehensión que están pendientes, y entre las que sobresalen los nombres de los parientes del ex gobernador: Horacio Jurado Medina, actual delegado de Financiera Nacional, el del ex subdelegado de obras públicas del Estado, Everardo Medina Maldonado -quien tiene varias demandas penales y federales-, y donde aparece el nombre del removido jefe de obras públicas del gobierno municipal, Gerardo Silva.

Alla en Chihuahuitas tierras y tras la detención del ex secretario de educación, Marcelo González Tachiquín, la gente anda toda alborotada y con el ‘Jesús en la boca’ porque saben que la justicia llega pareja en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Jurado Medina tiene una denuncia de desfalco de las arcas de la Universidad Autónoma de Chihuahua por la cantidad de 28 millones de pesos, según la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Carajo!, tantas cosas se han dicho de Horacio Jurado Medina, que quienes menos saben, dicen que este académico y político chihuahuense se ha convertido en todo un ‘magnate’ de los ranchos y ganado fino, y a quien lo asociación con Conrado Terrazas y Manuel Cano.

Las lenguas viperinas de la capital, dijeron a este periodista que por ese asunto que es de escándalo con “E” mayúscula, Jurado Medina ha pedido el auxilio de su familiar y protector, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Medina, de quien coincidentemente también es pariente.

Incluso en los mentideros de la ciudad de Chihuahua, se afirma que Horacio Jurado Medina ha presumido que otra de sus protectoras es la actual presidenta del partido de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurtwitz.

Habrá que esperar quien mete las manos, pero los apostadores no le dan posibilidad en la nueva administración que promueve la famosa ‘Cuarta Transformación’, y dicen que el gobierno de AMLO no meterá las manos por el emparentado de los dos gobernadores: Duarte y Corral.

De Everardo Medina Maldonado, pariente para variar del ex gobernador, no hay un a sola duda. Viene su detención. Ya tiene orden de aprehensión, pero es un prófugo de la justicia que se esconde en el vecino país.

Y aun así se tengan que hacer trámites para buscar su extradición a los Estados Unidos, el poderoso ex subdelegado de obras públicas que tenía más poder que no el propio Eduardo Esperón González, no la librará.

Hasta hace unas semanas en el edificio del pueblito mexicano, cada vez que llovía, los panistas le recordaban al exfuncionario a su madre.

Y del ingeniero Gerardo Silva Márquez, el ex jefe de obras públicas de Armando Cabada, del que aseguran hizo mucha lana y la compartió con sus superiores del gobierno independiente, también viene la cazadora.

Se trata de aquella vieja denuncia que lo involucra en presuntos delitos de peculado y cohecho, y hasta de las denuncias ventiladas al gobierno federal por las diferentes irregularidades en las llamadas ‘Casas Rosas’ donde hubo inversión federal, amén de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

En mayo de 2018, le tocó también una embarradita de las denuncias al constructor Manuel Gilberto Contreras, entonces ambos, candidatos a diputados locales por el Distrito Electoral 05.

Fueron acusados ante la PGR por los delitos de tráfico de influencias, peculado, cohecho y uso ilegal de atribuciones.

En stand by amigos de Ebrard y Bernardo /

Le salieron muchos amigos a Bernardo Aguilar, actual Director General de Europa y a su patrón, el canciller mexicano, Marcelo González Tachiquín.

Sergio Conde Varela, Oscar Kuri, que entre otros también tuvo el gusto de conocerlo en la campaña de AMLO a la presidencia de la República, además del profesor y ex Fiscal, Gonzalo Díaz Rojero, comentan con mucha finura y elegancia, y, además con discreción, ser amigos del nuevo enviado de México a tierras europeas.

Todo, claro, vino de la mano de Ebrard, uno de los tres próximos tiradores a la grande.

Por lo pronto sus amigos juarenses, compartieron y se dijeron de pláceme, por el nombramiento de Bernardo Aguilar como Director General de Europa de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

Y algunos hasta se dieron el ‘lujo’ de rechazar la invitación a participar por estar Europa un poco alejado del continente americano.

Ya sabrán que aquí en Juárez hay quienes en campaña hicieron chamba y se ensuciaron los zapatos, pero no les han llamado para sumarse a la mega y prodigiosa estructura del gobierno federal.

No pierden la fe.

Hay buenos hombres, los hay cultos y preparados y hasta ex policías con impresionante currículo. Lo demás es lo de menos, dicen que ya vendrá esa oportunidad y que de ellos se acordarán.

Convocatoria de consejos políticos /

Va en serio el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán en eso de estar cada semana en la frontera. Cero y van dos…

El diputado llegó para hablar de diversos temas relacionados con su cargo como diputado local, y anuncio como dirigente estatal del tricolor que en breve será lanzada la convocatoria para renovar a los consejos políticos del partidazo en los 67 Ayuntamientos en donde tiene el PRI presencia, precaria presencia, pero presencia al fin.

Bazán dijo que serán incorporados democráticamente los representantes de todos los sectores y organizaciones del PRI, que no recibieron una oportunidad en años anteriores para conformar los consejos que darán soporte al ‘nuevo’ rostro del priismo en Chihuahua.

Además, el legislador, ya hablando de su cargo como diputado, dijo que los priistas van a buscar una acción de controversia constitucional en la Ley de Ingresos, apelando a su “inconstitucionalidad” por violentar el proceso legislativo, sin dictamen, sin anexos y otros protocolos. Es decir, que los diputados se pasaron por el ‘arco del triunfo’ la Ley, y así la aprobaron, a ‘rajatabla’, como dirían en el pueblo.

Periodistas al frente de ‘La Resistencia’.

En un intento por explicar el trasfondo y los argumentos que mueven a la nueva organización social denominada “La Resistencia”, el colega Raúl Ruiz se quemó los sesos con una serie de explicaciones sobre ideologías relacionadas con el concepto de la “resistencia” en el nuevo nombre del movimiento que encabezan a partir de esta semana un grupo de periodistas y comunicadores de Ciudad Juárez, encabezados por el famoso caricaturista, Alfredo Hernández “El Pillo”.

También participan Raúl Sabido; David Gamboa, el abogado Héctor Molinar y quien escribe Torre Fuerte, Mario Héctor Silva, que están más que motivados a defender varias causas sociales y hasta ‘reventar’ a políticos y decisiones que afecten a los ciudadanos.

De ese tamaño el reto de los periodistas que quieren dejar huella en su paso por esta frontera y conformar una línea en las trincheras para combatir los abusos del poder político no solamente en Juárez sino hasta en la capital, debido a las razones que ya todos conocen.

Gobiernos desacertados, faltos de sentido político, de imaginación y buen trato con los ciudadanos. Gobiernos que, a pesar de estar representados por otros gobiernos distintos al PRI, siguen siendo el verdugo de los más necesitados y de mucha gente que está lista para atorarle y frenar las malas decisiones y las prácticas de corrupción de los gobiernos en Chihuahua.

Y si, bien es cierto, la percepción de uno de los amigos del grupo que dijo que los seis periodistas se ven en la foto como una gavilla de “Bandidos”, también lo es que son hombres duros y valientes, leales a sus luchas y pensamientos. Nada que ver con la madre Teresa de Calcuta.

El movimiento de “La Resistencia” operará a través de las redes sociales e invita a los ciudadanos de libre pensamiento y acción a unirse para combatir todos los males que aquejan a todos, y que tiene sin cuidado a la clase política.

Ya en los próximos días se conocerán acciones firmes y la participación activa del grupo, que no sólo denunciará, sino que será protagonista de las historias que se tejen en la frontera y en el estado de Chihuahua.

Mario Héctor Silva Periodista y Analista Político | [email protected] | Artículos Periodista y Analista Político. Torre Fuerte la columna del quehacer político se publica todos los días.

Si quiere compartir información, puede hacerlo a mi correo personal y será tratado con toda confidencialidad.