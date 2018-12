TORRE FUERTE: Cabada ‘compra’ a publicistas

By Mario Héctor Silva on 21/12/2018

TORRE FUERTE

El gobierno independiente de Armando Cabada sigue ‘comprando’ a todas las agrupaciones de periodistas y profesionistas de la comunicación, y ya le pegó hasta a la misma Asociación Nacional de Publicidad (ANP) en Ciudad Juárez, donde Mónica Luévano, su jefa de comunicación social fue convertida ipso facto y sin merecimiento alguno en presidenta de la agrupación en sustitución de René Martínez para el periodo 2018-2019.

La APN en Ciudad Juárez perdió hace unas semanas la decencia y la libertad, y decidió entregarle la presidencia a Luévano, responsable de repartir el ‘pastel’ del presupuesto de comunicación social entre los periodistas, comunicadores y publicistas.

La ‘imposición’ de Mónica Luévanomediante la compra de la APN en Juárez por parte de Armando Cabada generó algunas reacciones y la salida de algunos mercadólogos como David Gamboa, que prefirió renunciar a la agrupación, que estar sometido y sujeto al ‘garrote’ y a la ‘zanahoria’.

Hay señalamientos y acusaciones en contra del ex presidente de la ANP, René Martínez, de quien dicen, aprovechó el cargo para hacerse de cuentas publicitarias de Smart y H-GAS, entre otras, pero despojando a sus compañeros de la agrupación.

Y entre los publicistas alineados al gobierno independiente, Mónica Luévano, es soportada en el comité directivo por tiburones del oficio: Josefina Almuina, Jorge Iturriaga y Martín Blancas, que entre otros han decidido politizar la agrupación y entregarse a los brazos del presidente del gobierno independiente.

Los publicistas oficiales del gobierno podrán decir que negocios son negocios. Y ahora han vendido la presidencia de la agrupación a la jefa de comunicación social del gobierno en Ciudad Juárez.

El presidente municipal no es ningún tonto. Mantiene cooptada a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ), donde su padre, Arnoldo Cabada de la O es presidente y hace apenas unos días, otra de las agrupaciones: la Sociedad de Periodistas y Comunicadores (SPYC) se entregaron a sus brazos bajo la conducción del abogado y político, pero nunca periodista, Jesús Limón Alonso, un desecho del PRI y del PAN.

Cárcel para Ortuño /

Dígase lo que se diga, amén de las probanzas que se tendrán que aportar a la Procuraduría General de la República (PGR) en donde los diputados han dado parte con una denuncia formal, la ‘lumbre’ ya le llegó a la ‘súperpoderosa’ jefa de los Colegios de Bachilleres, Teresa Ortuño Gurza;

Y según fuentes del Congreso del Estado, sus presuntos delitos, acreditados por la Auditoria Superior del Estado (ASE) son muy parecidos -aunque seguramente guardando toda proporción-, a los cometidos por el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

De esa magnitud los díceres y la información que corre por los pasillos del edificio de la Torre Legislativa en la capital en el caso de la ex senadora panista, a quien los diputados ya le dieron su ‘Navidad’ adelantada.

A su estilo muy personal, de desdeñar, desacreditar y hacer lo que le viene en gana por el apoyo que, asegura, le ha ofrecido el gobernador del estado de Chihuahua, la directora general de los Colegios de Bachilleres no se inmuta. Al menos esa es la cara que ha puesto Doña Tere ante los medios de la capital tras las acusaciones y denuncias de los expedientes y las auditorías que le han sido practicadas.

Y mientras que su patrón, el gobernador de Chihuahua, Javier CorralJurado no saque la cara por ella y los argumentos de una defensa valida y convincente, la situación obliga a que el mandatario la remueva de su cargo por las razones de la investigación, lo que obligaría a que, tras el regreso de las vacaciones a principios de 2019, los bachilleres (maestros y estudiantes) tengan a un nuevo director general.

Eso es lo que dicta el sentido común: la suspensión y el obligado reemplazo de Teresa Ortuño por parte de un director general interino que se haga cargo de los colegios en el estado.

En su defensa, la hermana del buen amigo, José Luis, asegura que las irregularidades detectadas por la Auditoria Superior del Estado (ASE) en el ejercicio de 2017 “no tienen fundamento”.

Por lo pronto este viernes se cumplió la ordenanza de los legisladores que instruyó a la Auditoria Superior a presentar la denuncia penal en contra de la jefa de los Cobach en el estado de Chihuahua ante la PGR.

De acuerdo con la información y documentación entregada desde hace dos días a los medios, los diputados conocieron de los expedientes donde la funcionaria del gabinete del ‘Nuevo Amanecer’ no cumplió con el pago por más de 100 millones de pesos por concepto de las cuotas del ISSSTE, además de no justificar ingresos por inscripciones, mas de 4.7 millones por exámenes extraordinarios y 24 millones por estimulo de puntualidad.

Existe opacidad en excedente de 19 millones de pesos en pago a ISR y por aguinaldos y 30 millones de pesos en erogaciones orientadas para la cobertura de 336 plazas.

Los señalamientos forman parte también de la guerra que en su momento le declaró el dirigente sindical de los trabajadores de Bachilleres, José Acuña Peralta, y que acabó hace varios meses en paros de labores, manifestaciones y presiones en contra de la directora general de los colegios.

Si Teresa Ortuño asegura no temer a ninguna investigación por las presuntas irregularidades y la información contenida en los expedientes de la Auditoría Superior del Estado, todo apunta a que ella misma pueda dar un paso para solicitar un permiso temporal en su cargo y dar respuesta a las imputaciones que le han sido formuladas y que han sido presentadas, mediante denuncia formal, ante la Procuraduría General de la República.

La ex senadora presume que el manejo económico en Cobach no tiene precedentes. Bueno eso dijo ante la prensa.

‘Camioneta x voto’ /

Los diputados locales del partido Morena en Chihuahua anunciaron este mediodía en Juárez que presentarán una denuncia por corrupción en contra del también diputado Misael Máynez y quienes estén implicados en el caso de ‘camioneta por voto’, donde algunos legisladores como Misael y Obed, del Partido Encuentro Social (PES), cambiaron de opinión -al menos demostrado en el caso de Máynez-, que un día antes de la votación tenía una opinión en contra de la reestructuración de la deuda de los 48 mil millones de pesos.

Se trata de un caso que no es punitivo, pero que pone los fierros sobre la ‘lumbre’ del recién estrenado coordinador de la fracción parlamentaria de Encuentro Social que ya se estrenó con camioneta GMC Denali de reciente modelo, la cual dice el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, apareció una mañana en el exterior de la casa de Misael en Chihuahua.

El último referente es lo sucedido al ex diputado Fernando Reyes de Movimiento Ciudadano (MC) quien piso prisión justamente por vender su voto.

Ocho diputados de Morena, Rosa Isela Gaytán y Omar Bazán del PRI, además de Marisela Sáenz del PES, votaron en contra y mantuvieron la congruencia como partidos de oposición a la iniciativa de la reestructuración de la deuda estatal solicitada por el gobierno del panista Javier Corral.

En unas cuantas horas, el caso de ‘camioneta por voto’ se ha ‘popularizado’ en las redes sociales, donde Misael Máynez, que arribó con una mano por delante y otra por detrás al Congreso, y que tuvo la fortuna de ser parte de los candidatos a diputados que hicieron alianza en las elecciones pasadas con el partido de Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder legislativo.

En el PRI Misael Máynez fue nada. Un cero a la izquierda que tuvo la visión y la oportunidad de cambiar de ‘piel’ y contar con la aceptación y gracia del líder local del PES en Juárez, José Luis Aguilar.

En fin, que el diputado y hoy flamante coordinador del PES cambió su voto por una camioneta, y de pasadita, le vendió su ‘alma al diablo’.

El caso traerá una polvareda mediática y un chamuscón en su imagen pública del que difícilmente se levantará el legislador. Y ese caso se replica en otros diputados a quienes también les llegaron camioneta y autos nuevos.

Como en los tiempos del priísmo en el poder, el PAN está cooptando a los diputados de oposición para lograr los votos que necesita en iniciativas importantes y delicadas como la reestructuración de los 48 mil millones de pesos para el estado de Chihuahua.

Diputados del PAN, PES, PT, PVEM y Nueva Alianza, con algunas excepciones, decidieron alinearse con el presupuesto de 2019, pero favoreciendo los intereses del Partido Acción Nacional. Pudo más el interés personal de cada uno de los legisladores.

Jáuregui se va en enero /

Se sigue desmoronando el gobierno del ‘Nuevo Amanecer’.

El ex senador y secretario general del gobierno, César Jáuregui Robles se va en los primeros días del mes de enero de 2019.

La renuncia al gobierno de Javier Corralfue presentada ya desde hace dos semanas, pero se guarda ‘celosamente’ en uno de los cajones del jefe del Ejecutivo y se dará tramite a más tardar el 7 de enero del próximo año.

Pero el verdadero trasfondo de las ‘gracias’ que le dará Jáuregui a Corral, es por el motivo de la millonaria demanda que hace tiempo presentó, antes de la toma de protesta del gobierno panista, un grupo de abogados donde aparecieron personajes de la talla del ex procurador en los tiempos de Ernesto Zedillo, el panista Antonio Lozano Gracia, Arturo Chávez Chávez y donde apareció también el nombre de César Jáuregui Robles que demandaron al gobierno de Chihuahua el pago de cerca de 200 millones de pesos a favor de su representada: Ingeniería y Diseño Van que participó en la construcción de la Ciudad Judicial en la ciudad de Chihuahua.

Una buena fuente dijo a Torre Fuerteque el caso de la resolución judicial ya esté definido a favor de la empresa, y eso es lo que ha movido a que César Jáuregui Robles haya solicitado su renuncia.

Los enterados dicen que Jáuregui podría llevarse cerca de 60 millones de pesos, libres de polvo y paja, y esa es la poderosa razón por la que el segundo hombre de abordo en el gobierno de Corral, busque salir del gobierno de Chihuahua.

De pasadita, la decisión del Juez que tiene el caso de la demanda vs el gobierno de Chihuahua por el reclamo hecho por parte de Ingeniería y Diseño Van, abonará también en contra del ex secretario de comunicaciones y obras públicas del gobierno de César Duarte, el panista Eduardo Esperón González y le rozará también al ex subsecretario de obras públicas, Everardo Medina Maldonado, de quien juran y perjuran que sigue ‘escondido’ en El Paso, Texas.

Maclovio Murillo, nuevo secretario /

Maclovio Murillo, exconsejero del gobernador Javier Corral en Chihuahua y abogado del alcalde independiente, Armando Cabada, decidió aceptar la invitación para incorporarse a la Secretaría del Ayuntamiento.

Este viernes tomó protesta ante el Cabildo y sustituye a Roberto Rentería Manqueros. El ahora ex secretario se despidió este mediodía de la administración durante la conclusión de la sesión extraordinaria de Cabildo.

El motivo de la renuncia fue la continuación en su despacho de abogados.

Raúl Ruiz fuera de la Radio

El comunicador y periodista Raúl Ruizfue despido ayer de su programa cartapacio que transmitía en 970 AM.

La sospecha de los motivos de su salida de la frecuencia de radio abierta se atribuye al presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, de quien el colega Raúl Ruiz es uno de los acérrimos críticos.

El amigo y colega seguirá transmitiendo su programa de la radio por internet.

Oficialmente, según se supo, la remoción del periodista obedece a políticas internas y una decisión desde el centro del país, pero los enterados a nivel local, juran y perjuran que la oficina de comunicación social y el mismo presidente municipal pidieron la salida de Ruiz, quien, además, era uno de los periodistas que apoyaron en su momento al candidato externo de Morena a la presidencia municipal, Javier González Mocken.

Mario Héctor Silva Periodista y Analista Político

Si quiere compartir información, puede hacerlo a mi correo personal y será tratado con toda confidencialidad.