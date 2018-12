By Mario Héctor Silva on 12/12/2018

TORRE FUERTE

Armando quiso engañar al gobernador

¿De dónde lo tiene agarrado Elizondo?

Niegan libertad al Auditor de César Duarte

Marijose, ¿el ‘pararayos’ de Pinedo?

A derogar la reforma educativa

Destejido el velo de mentira y de perversidad que rodea al presidente del gobierno independiente, Armando Cabada Alvídrez en torno a la ejecución del ex presidente del PAN municipal, Hiram Apolo Contreras Herrera en el fallido operativo de los policías municipales, que horas después dieron por buena la aprehensión de cinco infelices albañiles que fueron llevados a la prisión en calidad de presuntos responsables, asombra la parsimonia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien no le ha exigido al alcalde la renuncia de su secretario de seguridad pública, Ricardo Realivázquez Domínguez.

Por menos que eso, otros gobernadores de la entidad hubieran exigido la caída política del jefe de la policía.

El colosal error se atribuye al comandante Adrián Matsumoto Dorame, mando ligado y subordinado al ex jefe de la Policía Estatal Única (PEU), Pablo Ernesto Rocha y a la responsabilidad del propio Realivázquez Domínguez, quien fue ‘chamaqueado’ con un reporte policial y pruebas falsas, las cuales fueron entregadas en el clímax de la ejecución del político juarense al presidente municipal, Armando Cabada, quien se tuvo que tragar el ‘sapo’ que le presentó su jefe de seguridad pública.

Si lo sabía Ricardo Realivázquez que malo, y si no lo sabía, peor aún, porque el evento de la ejecución presumía de entrada, empinar a medio mundo de la clase política y gubernamental, incluido el mismísimo presidente Armando Cabada que salió a medios.

Lo delicado de ese caso que llevó a la detención de los trabajadores de la construcción, construido -irónicamente-, a base de pruebas falsas que fueron imputadas a los albañiles que fueron también ligados al grupo delictivo de la Línea y a un reo del Centro de Readaptación Social para Adultos (Cereso), hubiera tenido un impacto negativo impensable para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Hoy en los mentideros de café, medio mundo, especula que el alcalde se quiso “chingar” a la malagueña al señor gobernador de Chihuahua, quien a su vez hubiera caído redondito, a no ser por la oportuna intervención del Fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, que ahora sí, para este caso particular, se sacó la espinita clavada por las recientes críticas a su trabajo de investigación en la FGE y comprobó que los detenidos entregados por la municipal, y los jefes Realivázquez y Matsumoto eran inocentes.

Apenas minutos después de la ejecución, el alcalde Cabada oficiosamente lamentó el asesinato de Hiram Contreras y anticipó una “detención importante” que presumió, estaba ligado a esa ejecución, y hasta le dijeron que las armas coincidían con los calibres utilizados para asesinar al político juarense.

Pero los resultados de las pruebas balísticas practicadas por la Fiscalía General del Estado echaron por tierra los planes de los jefes de la policía que oficiosamente buscaron ganarse la ‘medallita’ para el presidente municipal.

La empinada que política y mediáticamente le hubiera dado Armando Cabada al gobernador Javier Corral, hubiera sido de pronóstico reservado. Por eso asombra la parsimonia del mandatario estatal que no ha movido un solo dedo para exigir la cabeza del jefe de la policía.

Casi tres días después del asesinato salió a relucir el “marranero” que se atribuye a la gente del ex jefe de la policía, Pablo Ernesto Rocha, que le dio una fea exhibida al presidente municipal de Juárez.

Hasta con la camioneta Chevrolet Trail Blazer, propiedad de un vecino que era ajeno al caso, cargó la municipal, y el dato fue entregado y consignado a la prensa:

“Los datos aportados por personal de esta Secretaría indican que los hombres arrestados tripulaban una camioneta marca Chevrolet Trail Blazer, color negro, de modelo antiguo y engomado rojo, que era conducida a exceso de velocidad y al ser interceptados por los agentes intentaron darse a la fuga y dispararon contra los preventivos”.

Si algo salva momentáneamente al presidente -no así a su secretario de seguridad pública-, son las dudas planteadas y su afirmación de que no aseguraba que esos hombres eran los participantes del homicidio de Hiram Apolo Contreras.

Todo el tinglado fue fabricado desde el interior de la corporación policiaca (la municipal), y el trasfondo, dicen, era presentar resultados y ganarle el mandadoa la policía estatal y a la Fiscalía General del gobernador.

Ahora ya lo sabe Javier Corral.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, cuyos bonos, literalmente han caído hasta el suelo- enfrenta desde hace tiempo un soberano problema de definición y rumbo.

El mandatario estatal, o hace política y administra eficientemente el estado de Chihuahua, o termina por convertirse con la retórica de opositor del gobierno federal, en un político rijoso, con el riesgo de echar por la borda los esfuerzos y los magros resultados que se han logrado en apenas poco mas de dos años al frente del gobierno.

El gobierno y la credibilidad ante la sociedad, sigue siendo arrastrada cuesta abajo, por la colusión y deshonestidad de algunos miembros de su gabinete.

El caso del secretario estatal de obras públicas, Gustavo Elizondo Aguilar, es un caso emblemático de la corrupción que ha generado reacciones negativas y muchas dudas sobre la honestidad -no de Javier Corral-, pero sí de sus subalternos, entre otros, el coordinador del gabinete Ismael Rodríguez y el jefe de la policía estatal, Oscar Aparicio.

La impopularidad de Elizondo entre la clase empresarial y política de la frontera, incluidos los hombres de la construcción y el panismo de Ciudad Juárez, y su pasado de corrupción gubernamental y de fraude hace varios años, y su reciente paso al frente del Fideicomiso de los Recursos de los Puentes Fronterizos, ha llegado a tope.

Al grado de que algunos de sus detractores se preguntan, con la misma pregunta que hace varios meses planteó el gobernador Javier Corral al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto: ¿De dónde lo tiene agarrado César Duarte?, al referirse a la corrupción.

Ahora esa misma pregunta tiene el giro de un boomerang: ¿de dónde lo tiene agarrado (a Corral) Gustavo Elizondo?

Es decir, que el caso del exalcalde podría dibujar el punto de quiebre de la administración estatal: el gobierno de Javier Corral antes de Elizondo y después de Elizondo.

Nadie duda de la honestidad del gobernador, pero, de dónde lo tiene agarrado Gustavo Elizondo.

Al ex auditor superior del estado de Chihuahua, Jesús Manuel Esparza Flores le llueve sobre mojado.

El ex funcionario estatal y amigo de César Duarte, no podrá enfrentar el proceso penal que enfrente en libertad condicional, porque los magistrados dudan, no solamente de que sea un hombre arrepentido, sino que temen que el Auditor Superior se pele del estado de Chihuahua. Pondría pies en polvorosa y adiós a la justicia en la entidad.

Hace un par de días le fue negada en la capital del estado, su petición de poder enfrentar dos causas penales en libertad, por lo que el hombre recomendado por ex gobernador de Chihuahua tendrá que apechugar y seguirá en prisión. Así lo determinó el señor Juez durante la última audiencia de revisión de medidas cautelares.

El juez determinó que no hay condiciones para modificar las medidas cautelares en las causas 1686/2017 y 2159, ambas del año 2017.

Flores Esparza enfrenta una acusación penal por el desvío de 542 mil pesos que sustrajo para realizar viajes de placer para él y su familia.

Pero hay mas acusaciones sobre uso de recursos para remodelaciones millonarias en el hogar, de esas que ordenan tras un chasquido de dedos, los magnates, la desviación de otros gastos y pagos que se hicieron para el beneficio de la familia, rentas en la Ciudad de México y también erogaciones en remodelaciones fantasmas en el edificio de la Auditoria Superior del Estado, y todo bajo el amparo del poder y la magnánima protección del entonces señor gobernador César Duarte, que sigue convertido, en el argot policial, en un prófugo de la justicia.

Se soltó el chamuco en la capital del estado, y versiones corrieron en torno a la renuncia que habría presentado este mismo día, como parte de una ‘negociación pactada’ con el gobernador de Chihuahua, el periodista y jefe de comunicación social, Antonio Pinedo Cornejo.

Se robustece la versión de que la nueva jefa de comunicación, Marijose Valles Medina, en un tiempo reciente, asistente de comunicación del ex jefe del gabinete estatal y ahora senador, Gustavo Madero, servirá de pararayos no solo al gobernador Javier Corral, sino también a Toño Pinedo, quien estuvo sobreexpuesto en su función como jefe de comunicación social, amén del resultado de las broncas que mantiene hasta este día, el gobernador con el periódico propiedad de Osvaldo Rodríguez Borunda.

Dicen que Marijose es una mujer “inteligente” y “comedida”, resuelta en relaciones públicas, pero quizás insuficiente y sin la experiencia de lidiar con los tiburones y propietarios de los medios de comunicación, ya no se diga con los siempre molestos periodistas.

En fin, que en horas conoceremos los detalles y el trasfondo verdadero de la aparente división de poderes en comunicación social y de la presunta renuncia que habría presentado por conveniencia y acuerdo con el gobernador de Chihuahua, el periodista Antonio Pinedo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este miércoles la iniciativa para derogar la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior.

El mandatario explicó que la propuesta se enviará este miércoles a la Cámara de Diputados, difundió El Financiero en su versión digital.

“Ingresa hoy (la iniciativa) por la Cámara de Diputados. Compromiso cumplido, maestras y maestros de México“, afirmó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador destacó que esta iniciativa cuenta con “un acuerdo inicial con los padres de familia y con los maestros”, a diferencia de la que calificó como “mal llamada reforma educativa”.

“Esto es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la ‘mal llamada reforma educativa’ que se hizo en contra de la voluntad de los maestros. No podemos llevar a cabo ningún plan sin el apoyo la colaboración de los padres de familia y de los maestros”

