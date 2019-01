TORRE FUERTE: AMLO-Corral: Contracaras y claroscuros

By Mario Héctor Silva on 07/01/2019

Nadie lo pudo interpretar mejor que su leal amigo, confidente y ex colaborador en el gobierno de Chihuahua en Juárez, Andrés Carbajal Casas, a quien, por cierto, y, ¡qué ironía!, el mandatario estatal despojó de la subsecretaría de obras en la frontera con la nominación del ex alcalde panista, Gustavo Elizondo Aguilar, que, a pesar de cargar con la reputación de ser un hombre corrupto, llegó a la secretaria estatal de comunicaciones y obras públicas a la capital -‘cuna’ de los negocios- con la bendición del mandatario.

En esa sucesión de yerros políticos, cada vez más frecuentes en la personalidad del gobernador, el anfitrión de la visita presidencial de Andrés Manuel López Obrador, tuvo que apechugar la ‘bofetada con guante blanco’ de quien hoy conduce los destinos del país.

Frente a ese hombre “sencillo, prudente y en mucho, generoso y republicano”, escribió Carbajal en su muro de las redes sociales, quien, por cierto, atestiguó quien esto escribe, se dio el tiempo para escuchar y saludar a los hombres y mujeres que protestaban y se manifestaban frente al edificio del pueblito mexicano, apareció por esa misma entrada principal de la avenida Lincoln, un gobernador con un rostro totalmente desencajado, y no fue, por los reclamos, la rechifla y los gritos de ¡fuera Corral!, de trabajadores sindicalizados de salud, maestros y gente de diversas organizaciones que mostraron repudio al gobierno, sino por el trasfondo de una breve plática previa a la llegada de ambos al edificio estatal.

Ha trascendido que el gobernador de Chihuahua y el presidente tuvieron encuentro breve y sustancioso, donde el mandatario fue, literalmente, regañado por el Jefe del Ejecutivo Federal, durante la “parada técnica” que minutos antes hizo el presidente en el café de la monumental, donde de plano ya no pudo contenerse para hacer precisiones y señalamientos ante los reclamos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que días antes, cuestionó y puso en tela de duda los anuncios y beneficios anunciados para la frontera, entre estos los relacionados a la zona libre y el pago de los impuestos.

Frente a esa apertura del presidente de México, la seriedad y el rostro de un hombre del que algunos piensan -corresponde al rostro de un hombre que ha sido abusado, y que mantiene el coraje-, decía mal que mil palabras durante el evento encabezada por AMLO y los secretarios de Hacienda y Economía.

Y mientras las palabras de cortesía y respeto del presidente de México fueron para respaldar al gobernador panista de Chihuahua, el gobernador debió haberse querido hundir en ese mismo momento en su silla, donde quedo más que avergonzado ante la élite política y empresarial.

La “aguda capacidad perceptiva” de Javier Corral, como la clasifica su amigo, alguna vez priista y simpatizante de Andrés Manuel, rodó por los suelos del interior del pueblito mexicano.

Es cierto, y coincido con Carbajal. Las mismas caras de los empresarios, los que le aplaudieron a rabiar a César Duarte, entre muchos otros, Carlos Murguía Chávez, las hermanas, Lupita y Alejandra de la Vega Arizpe, y el ‘gato’ de ésta, Luis Mario Dena Torres, entre ese selecto grupo de invitados al evento presidencial que formaron parte de la misma parafernalia política de quien hoy gobierna los destinos de Chihuahua.

“Las mismas caras, pero más envejecidas de quienes amaron a Fox, Calderón y Peña Nieto; los que cortesanos de siempre, buscan el saludo para la fotografía”, refirió Carbajal.

Se diría que tres hombres y tres poderes representaron en si mismos tres diferentes prismas; al estadista (Andrés Manuel López Obrador), al derrotado (Javier Corral) y al presidente municipal espurio de Juárez, quien por circunstancias y complicidad se hizo, a la malagueña, de la alcaldía (Armando Cabada).

Un evento que, al margen, de los anuncios, precisiones y acuerdos con el gobierno federal, desnudó a los actores y protagonistas de la perversa y vertiginosa política en Chihuahua.

Como si fuera una burda obra teatral, que a nadie le gusta, pero que paradójicamente, todos quieren presenciar, salió otra vez a escena, el activista Jaime García Chávez para acusar al gobernador Javier Corral Jurado de proteger al ex titular de la secretaria estatal de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, el ‘dedo chiquito’ del ex gobernador priísta y hoy prófugo de la justicia, César Duarte Jáquez.

Una trama de presunta complicidad que mantiene a todos los chihuahuenses en suspenso, de que pronto habrá de caer el ex gobernador de Chihuahua, con toda y la protección que le brinda el gobernador Javier Corral, comenzando justamente con el hombre que sabía incluso, cómo y qué carajos cagaba cada día el gobernador Duarte.

Jaime Herrera Corral se convirtió justamente en más que un hombre cercano y confidente. Es el cómplice que desde hace tiempo todo mundo ha señalado y le ha dicho en la cara al gobernador panista, Javier Corral, que ha decidido endurecer el rostro y callar para aguantar la presión de los ‘perros’ que buscan devorar al ex funcionario Duartista, quien ha sido protegido por su participación como “testigo clave” en el llamado Proceso de Justicia para Chihuahua.

Así, el líder y activista de la izquierda, y otrora amigo y socio del gobernador en Unión Ciudadana, Jaime García Chávez señala que indiscutiblemente Jaime Herrera Corral es el “gran orquestador de la quiebra, el endeudamiento y el robo del dinero público”.

“El exsecretario de Hacienda durante la administración del prófugo César Duarte Jáquez (2010-2016) fue uno de los principales accionistas de Banco Progreso Chihuahua y fue denunciado en 2014 por Unión Ciudadana, junto con el exmandatario, por enriquecimiento ilícito, tras aparentar ingresos repentinamente multimillonarios en períodos relativamente cortos, mediante la inyección de recursos públicos estatales”.

Y el controvertido abogado lo dice sin los pelos en la lengua: Al gobernador Javier Corral le ha faltado voluntad política y la “personalización” del combate a la corrupción. Es decir que, hablando en plata, al mandatario le han faltado ‘güevos’ para encarcelar al hombre y cómplice de la corrupción en la entidad: Jaime Herrera Corral.

Demasiada parsimonia en un gobernador que nadie entiende. Ni los de adentro, ni los de fuera. Un silencio que es cuestionado y una ‘complicidad’ que demostrada, nadie castiga.

Pero hay mas cómplices al decir de García Chávez de Corral con el ‘Duartismo Político’, como él lo llama. Los ‘prohombres’ de la cúpula panista, con un grupo encarnado en la burocracia y en la nómina que provee protección a los ‘notables’ ex funcionarios del gobierno de César Duarte.

El ex dirigente estatal del PAN, ex diputado federal por ese partido y ahora senador de Morena por Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, está montado en el proyecto de ese partido por la gubernatura y sigue sumando a muchos políticos de otros partidos en la entidad.

Construye a lo largo y ancho de Chihuahua un proyecto ‘monstruo’ que, de inicio, deja fuera de competencia política a varios de sus adversarios.

Ya lo placeó aquí, sin necesidad por supuesto, la presidenta nacional de morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, por cierto, acérrima enemiga del ‘super delegado’ del gobierno federal, Juan Carlos Loera, a quien, literalmente, le levantó la mano durante la conferencia de prensa ofrecida el pasado viernes por la tarde en un hotel de la zona Pronaf.

A Pérez Cuellar ya le pusieron también la ‘etiqueta’ de apoyo del ex gobernador de Chihuahua, el ex senador priísta Patricio Martínez García, y la presencia del periodista Sergio Belmonte Almeida, ahora incrustado en el proyecto de Pérez Cuellar, habla de la profundidad en la suma total de los acuerdos que mantiene el senador con varias cabezas de grupos políticos.

Y en ellos, se suma, aunque por ahora sostenida solo por la relación de amistad y compañerismo político, al candidato ganador de Morena en las elecciones a la alcaldía de Juárez: Javier González Mocken, al también ex presidente municipal, Enrique Serrano Escobar y es probable que, en la suma total de proyectos, lleguen otros políticos de la talla del mismísimo Héctor ‘Teto’ Murguía, que busca, hay que citarlo, su propio proyecto a la gubernatura de Chihuahua, dentro o fuera del partido de Morena.

La presencia de otros entes de la grilla, como los ex diputados Héctor ‘Taty’ Barraza y Pedro Martínez Chairez; el doctor Temo Cervantes, el hijo del ex rector de la UACJ, Alfredo Cervantes García; Héctor González Mocken; Alfredo ‘El Pigui’ Benítez, José Luis Aguilar, el dirigente estatal de Morena, Martin Chaparro y su gente, y muchos más, hablan ya del inicio de la consolidación de un proyecto político que va en serio.

Lo citamos arriba. No había necesidad de que Yeidckol Polevnsky le levantara la mano.

La relación política entre el diputado federal y hoy convertido en ‘superdelegado’ federal del gobierno de AMLO en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa y la presidenta nacional de ese partido, Yeidckol Polevsnky Gurwitz, es brutal.

Es, parafraseando a los críticos de la cultura, pero sin llegar a ello por supuesto, en ese ‘amor brutal’ que “sólo se reconoce en los abismos del sufrimiento” y que esta sintetizado en la película del productor Alejandro González Inarritú.

Nada más lejos de la realidad en esa relación asimétrica que hoy mantienen ambos políticos que parecen destinados a disputarle las filias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Pero que, si fuera por Yeidckol Polevnsky, Juan Carlos Loera ya hubiera sido sentenciado y hasta separado de las siglas del nuevo partido político en el poder.

Y conste que la líder nacional de morena no se queda con nada.

Y aquí dijo que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena está analizando la “situación” del ‘Superdelegado’ de Chihuahua, interprétese como los hechos, tras asegurar que cuentan con fotografías y pruebas que incriminan al funcionario federal.

Textualmente dijo: “Tenemos fotografías de tantas y tantas cosas que ha hecho este señor”, dijo al periodista en tono despectivo al referirse a Loera de la Rosa.

El bochornoso desencuentro que tuvieron y vivieron en el estadio Benito Juárez, el senador Cruz Pérez Cuellar y el diputado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, es solo parte del iceberg de varios detalles y señalamientos que tienen ahora en ‘capilla política’ en ese partido a Juan Carlos, quien también suspira y sueña por convertirse en candidato a la gubernatura en 2021.

“Ni se imagina, pero no puedo decidir su futuro dentro del partido”, dijo Yeidckol al referirse a las pruebas y fotografías que tiene su partido en contra de Juan Carlos Loera.

Al fin de cuentas, los conocedores dicen que Juan Carlos está bajo la ‘lupa’ y supervisión del coordinador nacional de delegados federales en el país, Gabriel García Hernández.

Ya se verá que sucede con el futuro de ambos políticos y con un proyecto que teje, desde su posición como ‘superdelegado’ Juan Carlos Loera, que ha contratado incluso los servicios de imagen y de comunicación de la empresa que dirige Manuel del Castillo Escalante, exfuncionario de César Duarte, socio y amigo del ex diputado local, Pedro Torres, y amigo de los amigos de su protectora y patrona, Alejandra de la vega Arizpe, quien es la mujer que manda y controla en el estado de Chihuahua, aun por encima del gobernador constitucional, Javier Corral Jurado, cuyo poder político ha sido más de una veces cuestionado.

El politólogo de izquierda, Alfredo Benítez lo llama el “señor Corral”, y ha dicho públicamente en su programa semanal de radio en la frontera que Javier Corral ya no gobierna.

Y como la política es de circunstancias y tiempos, considera que el mandatario ya no gobierna. Por eso el nuevo mote del “señor Corral”.

En el centro del país se escucha cada vez más sobre la inminente caída del corrupto líder petrolero, Carlos Romero Deschamps y la posible asunción de José Rubén Rosaldo.

Un odio y coraje sobrecogedor entre la clase obrera de Pemex y un grupo no tan pequeño de detractores políticos, quisieran no solamente la detención y aprehensión del ex senador del PRI, sino hasta quemarlo vivo. De ese tamaño la frustración y el deseo de venganza de miles de mexicanos.

Lo cierto es que a Romero Deschamps le cuelgan todas las culpas del desaseo en petróleos mexicanos y el desfalco y robo de millones de litros de las refinerías de Pemex que obligaron hace unos días al ejército mexicano resguardar alrededor de 73 instalaciones y refinerías en todo el país.

Ya le quitaron al líder petrolero el control de las refinerías y lo que sigue es obvio: El proceso para su aprehensión y posterior detención de las pruebas que lo incriminan, vía sindicato petrolero, del manejo, manipulación y control de los combustibles desde el centro de monitoreo.

Romero Deschamps seria la punta de la corrupción en el robo de hidrocarburos de Pemex en la investigación que realiza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Plan Conjunto para Combatir el Robo de los Hidrocarburos de Pemex.

Desde allí se despachaban con la cuchara grande: 200 millones de pesos diarios, que son 73 mil millones de pesos anuales y que representan el 10 por ciento de la producción nacional. De ese tamaño el robo de los hidrocarburos, que le pega a Carlos Romero Deschamps y a los presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Por todo lo anterior, se cree que, de un momento a otro, caerá el viejo líder petrolero y asumirá José Rubén Rosaldo como nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Tras la escandalosa derrota en las elecciones de julio pasado, viene una nueva sacudida en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El diputado local y dirigente estatal, Omar Bazán Flores trae lista en mano, y asegura que el PRI tendrá en breve un nuevo rostro con muchos, quizás centenares o hasta miles de priistas que quedarán fuera del partidazo.

Se habla de que los priistas que participaron en apoyo a Morena serán pasados por el cedazo de la comisión de ética, lo que significará en términos llanos y sencillos en una “mega limpia”.

Hoy estuvo en Juárez el presidente estatal del priismo, que aseguró que ya se tiene a los reemplazos de los integrantes de los Consejos Políticos Municipales en los 67 Ayuntamientos en donde tiene, aunque sea de membrete, presencia ese partido, y desde donde empezará la verdadera reestructuración del PRI en Chihuahua.

El presidente del PRI en Chihuahua dijo que harán la validación de 2,208 comités seccionales, de los cuales mas de mil corresponden a Ciudad Juárez, en una campaña que busca hacer competitivo, hablando electoralmente, a ese instituto político.

Es una tarea en uno año que no es electoral, pero que servirá para conformar la nueva estructura que dejará fuera a muchos viejos y conocidos priistas. Ya lo veremos si funciona la nueva estrategia política y el nuevo plan de trabajo anunciado por el dirigente estatal.

Por cierto, que lo acompañaron en el comedero de la Paseo Triunfo de la República, el líder del comité municipal, Oscar Nieto Burciaga, Fernando Mota Allen y Beto Reyes Rojas.

Fernando Mota será en breve el nuevo líder estatal de Unidad Revolucionaria en Chihuahua y del partido y de su operación se harán cargo jóvenes y mujeres, en el nuevo rumbo y propuesta de ciudadanizar a ese partido.

