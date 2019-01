TORRE FUERTE: Alistan denuncias vs Gobierno de Cabada

By Mario Héctor Silva on 16/01/2019

Alistan denuncias vs Gobierno Independiente /

La Fiscalía Anticorrupción del gobierno del panista, Javier Corral Jurado y la Auditoría Superior del Estado (ASE), habrían dado los primeros pasos para presentar finalmente las primeras denuncias por presuntas irregularidades en el gobierno del independiente, Armando Cabada Alvídrez que alcanza los 49.7 millones de pesos de acuerdo con el dictamen del Congreso Local.

Se trata de una nota informativa que ayer publicó NorteDigital.MX del empresario Oscar Cantú Murguía, donde el periodista, Salvador Esparza,asegura que en la mira están funcionarios de primerísimo nivel en el gobierno municipal, en información que se atribuye a la recién designada Guadalupe Chávez Durán y al Auditor, Héctor Félix Acosta.

Los responsables de los órganos fiscalizadores se reunieron ayer lunes para determinar la coordinación de las denuncias que serán presentadas por la ASE y relacionadas con las cuentas públicas del gobierno de Juárez correspondientes a 2017.

La información reporteada por Norte, tiene trascendencia en la urgente necesidad que tiene el gobierno de Javier Corral, de pluralizar y de ser equitativo en eso de castigar a los malos gobiernos en el llamado proceso de ‘Justicia para Chihuahua’, que, hasta ahora, ha cumplido con una justicia muy selectiva por el caso del ex gobernador, César Duarte.

Se sabe que la cuenta pública de Juárez es la más grande en términos de irregularidades por un monto de 49.7 millones de pesos. de acuerdo a ese digital.

De acuerdo a la información difundida, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado primero dictaminó, y luego el pleno del Congreso avaló el dictamen en el que se pidió a la Auditoría Superior presentar las denuncias correspondientes, las cuales podrían derivar en amonestaciones administrativas, no de tipo penal.

La Auditoría Superior hizo cuatro observaciones al municipio de Juárez, entre las que destacan, como hace algunas semanas lo comentamos en este espacio: un contrato sin justificación para no realizar la licitación pública, por 24.9 millones de pesos, en favor de la empresa CNC Recycling.

La licitación debió ser declarada desierta por improcedencia en contratos con Ignacio Castro Meana de Motorpro, S.A. de C.V. y Refacciones Juárez, por un monto de 11.5 millones.

También aparece la contratación con Intermedia Juárez, S.A. de C.V. por 11 millones de pesos, donde los socios de la empresa son los padres y el hermano del presidente municipal, Armando Cabada.

Se pagó además, un contrato de 2.1 millones de pesos a Canal 44, por concepto de servicio de publicidad, pero sin el amparo de un contrato.

Junto con la cuenta pública de Juárez, fueron dictaminados como irregulares los ejercicios de otros 21 Ayuntamientos: Ahumada, Ascensión, Camargo, Coronado, Cuauhtémoc, El Tule, Gran Morelos, Guazapares, Ignacio Zaragoza, Janos, López, Matachí, Nonoava, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco del Oro, Urique y Valle de Zaragoza.

Y entre todos los municipios señalados, incluido el de Juárez, se detectaron irregularidades por un monto de 128 millones 113 mil pesos, pero se desconoce hasta donde llegarán la voluntad política del gobernador para ‘atorar’ al presidente del gobierno independiente de Juárez.

Por cierto, quien sabe si coincida esta información de la capital con los trascendidos de nuevos cambios que realizará el gobierno de la ciudad la próxima semana.

Se irán varios funcionarios de buen nivel en el gobierno, a quienes el alcalde les dirá adiós, y no se sabe si es una forma de desligarse del presidente municipal, Armando Cabada, o simplemente los funcionarios pagarán por los ‘pecados’ administrativos que fueron detectadas por la Auditoría Superior en la capital.

Lo cierto es que esos trascendidos hablan de nuevos movimientos en el gobierno independiente de Juárez. Y ya veremos quienes llegan al relevo.

Síndica nada de ‘muertita’ ante presión /

Después de que en la última visita fue ‘pillada’ entrando a la Torre Legislativa en la ciudad de Chihuahua, casi del brazo del presidente, Armando Cabada, la síndica del partido de Morena en Juárez, Leticia Ortega Máynez nada de ‘muertita’ en su función como vigilante del gobierno municipal.

Y se hace la que no sabe nada de lo que tiene que fiscalizar en el Ayuntamiento y para colmo dice que no cuenta con información de las principales prioridades que tienen que ser auditadas. Lo creerá.

Pues es cierto. Eso les comentó a los integrantes de Vecinos Vigilantes que el pasado viernes se apersonaron con la síndica Leticia Ortega, y de quien algunas malas lenguas, seguro que, por mal leche, aseguran que la morenista tiene parentesco con el Oficial Mayor, Víctor Manuel Ortega y con el presidente suplente, Rodolfo Martínez Ortega.

A esa relación le atribuyen su ineficiente actividad en la sindicatura, amén de que la mujer, créalo o no, y a pesar de ser funcionaria pública electa por el voto del pueblo, sigue adelante con su cátedra en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) donde cobra un nada despreciable salario.

La ex diputada Ortega Máynez anda de plano perdida en los asuntos relacionados con su actividad como Síndica y el encargo que le han hecho los juarenses para vigilar el fiel cumplimiento de las actividades y las muchas dudas que deja el gobierno del independiente Armando Cabada.

Y para que la síndica del gobierno, también aplaudidora, testaferro y promotora del proyecto de alumbrado público se ponga a chambear, la gente de la organización de Vecinos Vigilantes encabezados por Ignacio Ramírez y Francisco Navarro, le entregaron información con las observaciones sobre la cuenta del alumbrado público y hasta una fotografía del folleto del 2do Informe del gobierno independiente con “información falsa”, por si acaso desconoce los pormenores o sufre de amnesia.

Fue el clásico ‘machetazo a caballo de espadas’.

Se le entregó una solicitud para que audite el sistema de alumbrado, copia de las tablas del DAP (Derecho de Alumbrado Público) -que no son las de multiplicar-, información del fideicomiso del alumbrado y de su ejercicio de gasto y los presupuestos de alumbrado de 2018 y 2019.

Los números del DAP contradicen los dichos del alcalde sobre el proyecto Juárez Iluminado. Pero en la administración 2018-2021 que recién inicio, nuevamente insiste Armando Cabada en concesionar el servicio del alumbrado público diciendo que se pagará con los remanentes de lo recaudado por concepto de DAP, a pesar del comportamiento errático que desde el 2010 ha tenido, el mismo patrón que se repitió en 2017 y al final de 2018.

Según el reporte de Vecinos Vigilantes, las únicas alternativas para pagar el proyecto de iluminación son, la primera, utilizando las aportaciones federales, y la segunda, utilizando los ingresos propios del municipio tales como el impuesto predial, el de traslación de dominio, las multas, etc., etc., pero el costo final del proyecto del gobierno de Cabada está estimado en poco más de 5 mil millones de pesos que comprometerían definitivamente los recursos de las próximas cinco administraciones municipales. Otra costosa deuda que no merece Juárez.

Información suficiente para que no se deje engañar por parte del presidente municipal.

Al final la sindica Leticia Ortega, en su descargo, les salió a los Vecinos Vigilantes que comulga con la idea de no concesionar absolutamente nada a los particulares, y que no se debe utilizar el dinero de los ciudadanos para negocios con particulares.

Nada mal, pero que eso se lo diga, una y otra vez, al presidente del gobierno independiente y a su suplente, que son más que alcaldes ‘socios’ en las transas que ha hecho el gobierno desde 2016, y sino allí están los reportes y archivos periodísticos.

Armando Cabada y Rodolfo Martínez son socios y cómplices en los millonarios negocios que deja el gobierno.

Obligados, el alcalde y ‘Las Misiones’ /

Con todo y los amparos y la resolución que fue entregada al gobierno local del amparo promovido por el Centro Comercial ‘Las Misiones’, el presidente municipal, Armando Cabada tiene una fuerte ‘deuda’ política y moral con los ciudadanos juarenses.

A él y a su equipo de abogados, que no intercedió por la población, por sus compromisos con su ‘socio’, el suplente, Rodolfo Martínez, se la factura su ‘flexibilidad’ para aceptar que la empresa pudiera reactivar los cobros por concepto de estacionamiento.

Nos llegó a la redacción un documento del académico y candidato a la Rectoría de la UACJ, Ricardo Melgoza, sobre los actos en los que no fueron amparados los ciudadanos. El llamado ‘Tercer Interesado’.

En su análisis, Melgoza ratifica que existe una ley estatal y un reglamento municipal que establecen que el estacionamiento en los centros comerciales debe ser gratuito.

Que de acuerdo al articulo 84 de la ley de amparo, no es competencia de la Suprema Corte de Justicia revisar las controversias del ámbito municipal;

Que el amparo le fue otorgado al estacionamiento situado en Las Misiones como un ente independiente del centro comercial, el cual se declaró dedicado única y exclusivamente a dar el servicio de estacionamiento, y con base a eso, el amparo le fue otorgado al considerarlo un estacionamiento público autorizado.

Y en ese caso como ente independiente, está por demás señalar que todos los locatarios incluidos en el centro comercial ‘Las Misiones’ incumplen con el reglamento que exige que se les otorgue estacionamiento gratuito a los clientes.

Allí está la ‘focha’ o ‘chicanada’, que ahora permitiría con esa jurisprudencia que todos los comerciantes pequeños o grandes, puedan cobrar por el estacionamiento de sus negocios. Obvio que nunca lo harán porque afectarán a sus clientes.

Procede pues, según el académico Ricardo Melgoza, primero: que el presidente exija al centro comercial cumpla con su obligación de ofrecer estacionamiento gratuito y en caso de no dar cumplimiento al reglamento, que el centro comercial sea clausurado.

Segundo: que el centro comercial llegue a un acuerdo o le quite la concesión que le otorgó al estacionamiento para poder ofrecer el estacionamiento gratuito a los clientes

Tercero: Una pregunta que todos harían: ¿Por qué si el presidente municipal sabia que el estacionamiento se amparó como ente independiente del centro comercial, no ha procedido a exigir que el centro comercial cumpla con el reglamento municipal?

Pero el presidente municipal es un bribón y se pasó de listo. Le cumplió el favor a su suplente, quien era el propietario del centro comercial que fue vendido hace tiempo a un grupo de empresarios de México.

De ese tamaño la ‘chicanada’ y la sinvergüenza del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez que sigue dando palos de ciego.

Buscan derogar impuesto a profesionistas /

Los diputados del PRI y de Morena se han levantado en contra de la pretensión del gobierno estatal de cobrar el 2% a los profesionistas.

Alla en la capital, y luego de la reforma a la Ley Hacendaria del Estado, el diputado Omar Bazán dijo que por considerar que afecta a los chihuahuenses se presentará ante el Congreso una iniciativa para derogar el impuesto a profesiones y ejercicios lucrativos que pretende cobrar el gobierno del Estado.

Aunque no lo dijo textualmente, el legislador consideró que fue un ‘plan con maña’, toda vez que en aquella ocasión el diputado panista, Miguel Latorre la presentó como modernización del marco jurídico fiscal del Estado que abrogaba el antiguo Código Fiscal del Estado expedido en 1970, y al que solamente se le hicieron algunas adecuaciones para reglamentar finalmente el cobro de un impuesto del 2 por ciento a los profesionistas.

Con ello se ven afectados, de acuerdo a la ley de Hacienda, quienes son objeto de este impuesto: los ingresos que en efectivo o en especie, se perciban en el libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad técnica, deportiva o cultural, como agente de instituciones de crédito, seguros o fianzas, mediante la explotación de una patente aduanal o en cualquier otra forma análoga a las anteriores.

También cuando las personas estén agrupadas en asociaciones profesionales, organizaciones, colegios o sociedades…

Esto afecta la economía de todos los chihuahuenses y los diputados del PRI y de Morena están puestos a echar abajo ese cobro contemplado en la ley.

Por órdenes ‘superiores’, ratifican a Quique Torres. /

El regidor y buen amigo, Enrique Torres Valadez es un tipo con suerte y con gracia.

Goza de las filias del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien, a pesar de la reciente operación política y los malos resultados en la elección a presidente del comité municipal del PAN en Juárez, le ha perdonado todos los ‘pecados’.

Que importa. Al amigo justicia y gracia. Y este martes el ‘Quique’ Torres, regidor en el Ayuntamiento de Juárez fue ratificado como coordinador de los ediles de la fracción panista en el Cabildo.

Siguiendo las instrucciones del Jefe Corral -porque ni aquí, ni en China, se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del señor-, el nuevo presidente del comité municipal del PAN Juárez, Joob Quintín Flores, ratificó a Torres Valadez en la coordinación de la Fracción Edilicia del PAN.

Es oficialmente la voz de la oposición dentro del cabildo en Juárez, pero a decir verdad es una voz apagada. Y de él dependerá la presidencia y la militancia del PAN en Juárez.

