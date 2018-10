TIC TAC: Tocando llagas, callos, heridas y más cosas purulentas del poder

By Don Q. Chillito on 08/10/2018

Gustavo Elizondo, dijimos en el Tic Tac pasado, es un ladrón si no aclara el asunto de los vialetones y tal parece que va rumbo a hacerse el occiso para que llegue este asunto al olvido, él cree que las cosas son como en sus tiempos donde toda la borregada se callaba al son del grito del Tlatoani en turno, se equivoca, no avanzó en el tiempo, se le quedaron las mañas y las consecuencias de sus mañas en el limbo del tiempo, eso cree él.

Gustavo Elizondo ahora está a cargo de Obras Públicas del Estado. Es como haber puesto a Lutero a dirigir la Iglesia Católica, o tal vez Elizondo es la estructura paralela de Javier Corral para las tranzas con los proveedores de obra, pudiera ser, porque con los antecedentes de Elizondo en el Fideicomiso puede tener peso la afirmación de que será el hombre de confianza de Corral para las tranzas con el dinero público destinado a obra, esa es la impresión porque lo está sobreprotegiendo.

Del Fideicomiso falta que aclaren a la sociedad Juarense los motivos por los que se pidió prestado a Bancos 1,950 millones de pesos que hasta hoy no han justificado el porqué se pidieron y menos el porqué de ese dinero se destinaron 400 millones en gastos de operación y me atrevo a afirmar que nunca lo van hacer; jamás van a aclarar a los contribuyentes el motivo del préstamo, en que lo aplicaron y en qué obras en Ciudad Juárez fueron utilizados.

Apuestan al OLVIDO (el Gobierno de Javier Corral), pero se está pagando un préstamo que no tiene ubicación, causa, forma y destino. Se puede pensar que el gobernador Corral lo está premiando por su silencio, y la estructura administrativa del Fideicomiso.

¿Sabrá que se están convirtiendo en cómplices con su silencio? Allá ellos si no lo han pensado.

Lo anterior, más el asunto de los vialetones carísimos comprados a un distribuidor -cuando debió haber sido al fabricante- por mediación de un funcionario público del Municipio de Chihuahua, da fuerza a la denuncia sobre la presunción de la existencia de “estructuras paralelas” de abastecimiento en los municipios.

No importa el color que sea la administración, porque se dan ya que son las encargadas de coordinar a quien comprar y coordinar las comisiones y tranzas en dinero en efectivo de los funcionarios.

Con este asunto de vialetones, el gobierno municipal de Chihuahua no se sustrae de esta práctica porque lo demostró el hecho de que hay un funcionario en su administración que se presta a todas estas tranzas. Solitos se dan a conocer…

Así Gustavo Elizondo le está apostando al silencio para que llegue al olvido, y repito, eso cree él que llegará.

Y para colmo con Gustavo Elizondo se han perdido 23 millones de pesos que nadie sabe dónde están y si le seguimos rascando sus sinvergüenzadas nos encontramos también con los ingresos de la “caseta provisional” que instaló en el Puente Internacional Zaragoza, caseta que estuvo cobrando en forma manual durante bastante tiempo.

Prometió dar información sobre ello y hasta hoy seguimos esperando, sentados, ese informe porque ese es el sistema de robar, darte la sobadita de espalda y apostarle al OLVIDO con el tiempo…

Lo que ha invertido el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua administrado por Gustavo Elizondo es un baba para lo que representó el importe de préstamo de 1,950 millones de pesos, pues lo invertido en Juárez salió de lo recaudado por los puentes estos años.

La historia de esta barbaridad la sabe muy bien Gustavo Elizondo, y ese préstamo no aportó obra para Juárez. Sin embargo, se lo gastaron…

¿Se habrá atrevido el Gobernador a mandar auditar el Fideicomiso?

El Gobernador Corral debe tenerlo probado en su eficacia para la tranza y su lealtad al silencio cómplice que lo ha premiado con la Dirección de Obras Públicas del Estado, una Dirección donde por supuesto habrá mucho “efectivo”,

Es muy probable que Elizondo forme parte de la gente de confianza dentro de la “Estructura Paralela” del gobierno del Estado. El premio lo dice todo y la declaración el Gobernador sobre las acusaciones que pesan sobre Elizondo son más tibias que un café de funeraria…

Andrés Carbajal Casas quien tenía la Sub Dirección de Obras Públicas del Estado en Ciudad Juárez ha preferido retirarse que servirle al bandido en cuestión, ha sido coherente con sus principios, pero es de prestar atención las causas de su retiro de esa Sub Dirección, las verdaderas solo Carbajal las conoce, pero definitivamente vio el tamaño de la RATOTA y puso patitas de por medio.

Siguiendo con la misma tónica de CORRUPCIÓN y raterías de los “de confianza” municipal de Chihuahua y del Gobierno del Estado, ahora resulta que el mentir es por error, ESO ES FALSO, porque al entregar un currículo lo revisas, máxime cuando estas pidiendo chamba; es ahí donde Don Q. Chillito con toda seguridad, y conocimiento, les asegura que ES FALSO que haya sido un error involuntario el no declarar que tiene intereses en el proveedor de los vialetones que compró Gustavo Elizondo para el Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

El señor Carlos Aguilar García operó con alevosía y ventaja para precisamente ocultar el conflicto de intereses. Sería de infantes creerle que fue un error sobre todo por el puesto que tiene en el Municipio de Chihuahua: Sub-Director de Infraestructura Urbana…

Coincidente es que precisamente que en esa área son suministrables los vialetones… Y a él se le olvidó declarar en su currículo que es, o fue, Director de la Empresa “Productos y Equipos Internacionales” USAMEX… No lo puso, no lo dijo, porque sabía lo que haría, que no se haga el inocente penitente.

Maru Campos la presidenta municipal de Chihuahua no puede pecar de ingenua en este asunto, mucho menos el Gobernador de Chihuahua Javier Corral.

Estamos ante un verdadero grupo de saqueadores del presupuesto del cual, Gustavo Elizondo y Carlos Aguilar García, son miembros distinguidos.

¿Porque Maru Campos le dio carpetazo a este asunto y no abundó más en el para conocer el alcance de su colaborador?

¿Por qué premia el Gobernador Javier Corral a Gustavo Elizondo cuando pesan sobre sus espaldas actos de corrupción denunciados y la sospecha de que es un ladrón?

La respuesta es porque son parte importante de las “estructuras paralelas”.

No se le puede hacer Justicia para Chihuahua y por otro lado ser tolerante y hacer oídos sordos ante tanta denuncia de corrupción…. Sencillamente no se puede.