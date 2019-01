Resistir ante los engaños, falsedades y mentiras

By Raúl Sabido on 15/01/2019

Todos los días somos asediados por mentiras, engaños, falsedades en la comunicación, en los medios y en las redes y no se diga por los liderazgos políticos y políticos que se cubren con la máscara del buen samaritano, pero con intenciones muy perversas. Así, vivimos todos los días todos escuchando, viendo o leyendo un discurso que no coincide con la realidad ni con el país que compartimos.

Ciudad Juárez por supuesto no es la excepción y por mucho menos nuestro estado de Chihuahua y no es charlatanería barata y demagoga lo que escribo es porque me respalda el estado vigente de la ciudad y los procesos y actitudes de nuestra autoridad estatal, el gobernador, quien siendo un excelente político ha ido perdiendo paulatinamente el liderazgo social con que se le eligió.

Los nuevos liderazgos o representantes sociales se apartan rápidamente del cumplimiento del encargo social dado el 1º de Julio 2018 que inequívocamente es a no permitir actos de corrupción… y se han dado a entender como corruptos al negociar cuentas mochas y oscuras sin ninguna satisfacción a los ciudadanos de su actuar.

Es por ello que se comienzan a desarrollar ya acciones ciudadanas para asumir ese compromiso que ni los liderazgos y mucho menos los partidos están dispuestos a afrontar en Chihuahua principalmente en Juarez.

La Resistencia es un grupo de columnistas, periodistas, activistas que se han unido para asumir esos vacíos de liderazgos que marcadamente brillan por ausencia en Ciudad Juárez primeramente, existen liderazgos políticos si pero sumisos, o aprendiendo a hacerlo a las autoridades donde vuelve a quedar descubierto el ciudadano.

Con el exhibicionismo ofensivo del poder prestado que tienen han corrompido a todos aquellos que juraban y perjuraban que combatirían la corrupción y, hasta hoy, han demostrado que son sujetos ha ser corruptos en lo oscurito y en lo oscurito traicionan el mandato popular, se han dejado seducir por los acuerdos soterrados pensando que engañan a los ciudadanos dejando entre ver todo su muy maltrecho honor a su palabra.

Los intereses y los dineros de los contribuyentes los han doblegado dejando atrás el espíritu de las elecciones.

La Resistencia lleva el firme interés de aglutinar personas o grupos coincidentes y que busquen la oportunidad de ser activos en su conglomerado social , La Resistencia se formaliza a sabiendas de qué hay liderazgos “estáticos” que tienen oportunidad, y las posibilidades, de desarrollarse en este océano de tiburones, La Resistencia va por ellos porque Juarez los necesita.

La Resistencia es el enlace, el conducto y el medio y que tanta importancia le han dado a su lanzamiento que en menos de 24 horas de haber dado a conocer su MANIFIESTO ya han soltado a los bots en la redes sociales, más sin embargo son más los apoyos que los bots.

La Resistencia manifiesta “ La disolución de la clase media ha atomizado a la sociedad, y al dislocarse la cohesión, urgen nuevos modelos para su reconstrucción y remodelación.

Aunque se avizoran tiempos mejores, no podremos disfrutarlos si permitimos la ingerencia de los que no quieren soltar sus privilegios”

También manifiestan “ La resistencia por Juárez pretende ser un movimiento ciudadano de defensa al interés público, no se trata de conseguir una confrontación entre fuerzas antagónicas.”

Es necesario darnos todos la oportunidad de participar activamente en los problemas de la ciudad ya que nadie vendrá a resolverlos, pero si vendrán, y seguirán, restándonos calidad de ciudad y por consiguiente calidad de vida, los ciudadanos somos los que aportamos y somos a quienes desplazan, engañan y hasta manipulan.

“Porque el compromiso es un acto, no una palabra”.

