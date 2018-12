No entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo

By José Cruz Pérez Rucobo on 07/12/2018

Lic. José Cruz Pérez Rucobo

Este genial juego de palabras, es fácil comprender que no son de mi autoría (me causan ternura aquellos que pretenden birlarse frases), sino del extinto e insigne Maestro Carlos Monsiváis, quien era dueño de una fulgurante inteligencia que ocasionaba que la mayoría de quienes lo escuchábamos, nos quedásemos atrás incapaces de seguirle el paso. Algo muy parecido acontece cuando un norteamericano cuenta un chiste, los que más se ríen, son los que menos entendieron por no dominar el idioma (es muy patético). Monsiváis sabía eso, y supongo que disfrutaba confundiendo a sus interlocutores. Vayamos al tema que hoy nos ocupa, el día 1ro de diciembre, me encontraba de paso por la Cd. de México (a ver como le ponen en este sexenio) a las 11:00 am, hasta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se oían lo que supongo eran salvas de cañón o bien potentes fuegos artificiales, además, en el aeropuerto mismo, la gente se aglutinaba frente a los televisores que transmitían el advenimiento del hombre lleno de gracia (como el Ave María), aquel que en su pila bautismal cantaban los ruiseñores, ese portento, casi un semi dios estaba siendo ungido ante una multitud frenética de todo el país, los que seguramente fueron tele transportados, debido a que ahí no hay acarreo

¿Qué le pasó a Porfirio Muñoz Ledo? ¿Qué fue de aquel hombre de palabra precisa y prosa impecable? Le ganó la pasión y le dijo a AMLO, sandeces como “Místico Iluminado” y “Auténtico hijo laico de Dios”. En el año 2000 cuando en mala hora, el triunfador fue Vicente Fox Quesada, Muñoz Ledo que declinó la candidatura del PARM para sumarse a la campaña panista, miró a Fox con ojos de arrobamiento (de nada le valió, lo hicieron oprobiosamente a un lado), entonces, ya sabemos que en esos momentos el señor no es dueño de sus emociones, sufre delirios, se apasiona y es poco asertivo. No conforme, en su cuenta de Twitter publicó varias zonzeras dignas de colección, “Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una transfiguración: se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado”. Considero que esta situación es muy riesgosa para el país, más, cuando el propio AMLO se la cree, sólo basta ver la figura de cera que le hicieron y él dio el visto bueno, por favor, no se le parece en lo absoluto. EPN nos llevó al despeñadero, ¿nos llevará AMLO a la casa de la risa (manicomio)?

“Porque se que de ese golpe ya no voy a levantarme”.- así dice la canción, “Pa todo el año”, eso precisamente temo le ocurra al pueblo de México, que espera cosas desorbitadas de un gobierno dirigido por un hombre; sin visión de futuro, sin temple de estadista, con planes infantiles, rodeado de ineptos y pillos en el peor de los casos, con una lamentable preparación académica, sin energía para castigar a los depredadores a los cuales magnánimamente les ofrece perdón, sin… tantas cosas. No me queda sino esperar estar equivocado, que sus planes funcionen, que la honestidad nos abrace, la Economía crezca así como los salarios y la producción, disminuya la pobreza por encanto, los policías dejen de hostigar al pueblo, bajen las tasas de interés, crezca el ingreso per cápita, dejemos de importar gasolina, que baje el dólar, los políticos trabajen y no roben (en esta última creo que me excedi, perdón por el exabrupto). Con ánimo conciliatorio, sin mezquindades, “Si le va bien a López Obrador, le va bien al país”

Vino Nicolás Maduro y no se acabó el mundo.- hace muchos años, sorprendí a un alumno de secundaria copiando en un examen de Geografía, le retiró el examen y me lanza una mirada asesina, me divierte y le digo, “Si hombre el fin del mundo”. Así estaban cómicamente indignados los panistas con la visita del presidente de Venezuela, amenazaron incluso con írsele a los rasguños (a la cara), pidieron se le des invitara y más tonteras por el estilo, ¿es esa la oposición que dicen ser, y esos lo puntos que van a defender señores panistas? Aunque no coincido con AMLO, tiene cierta razón cuando les dice que ustedes promovieron el alza de la gasolina y ahora exigen que disminuya su costo. Mencionaba que estoy en desacuerdo con él, porque tan injusto es el precio del energético con el Prian como lo es con Morena, no estemos como el español que vigilaba el funcionamiento las luces intermitentes, “Ahora si, ahora no”

Mucho “Prefiero el lago” ¿ahora quién va a pagar las demandas millonarias por la cancelación del NAIM? Este asunto puede fácilmente convertirse en un nuevo FOBAPROA, el daño ya está hecho, aunque, misteriosamente no se han suspendido por completo las obras en ese lugar. Quizá sea tiempo de hacer un alto en el camino y reflexionar las cosas, entender que no todo lo que haga, piense o diga Andrés Manuel es maravilloso. La cancelación del NAIM es una pifia monumental, ojo, no es con marchas fifí de 500 personas como la gente en el gobierno pueda entender, deberán ser sus propios militantes quienes no admitan ser manipulados de una manera tan miserable, estoy casi seguro que esas mismas personas votarían por medidas lesivas a su economía, si eso hace feliz a su tlatoani sexenal, eso es idolatría, fanatismo, necedad…

Notas locales

Teníamos cuatro trienios con gente preparada, hasta que nos cayó… esta maldición.- es hasta gracioso, el presidente municipal, no tiene estudios profesionales, sin embargo sin decoro acepta el título de Profesor, otorgado por el pueblo en su inconsciencia, hasta se enojan porque puntualiza uno que no es Profesor. En alguna ocasión me lo comentó un directivo de la UPN (Universidad Pedagógica Nacional), al mencionar yo la palabra profe refiriéndome a él, dijo, “No tiene ni un semestre en ninguna Escuela Normal”. Es un descaro de su parte y usurpación de funciones

¿Es que ya no existe en la radio comercial la figura de, “Incitación a la violencia”? Nadie me lo contó, yo mismo lo oí y casi se me cae la quijada de la sorpresa. Hará cosa de cuatro años escuchando la radio local, bastante malita por ser la única en el cuadrante, escuché al hoy presidente municipal, arengar taimadamente (como es su personalidad) a los aficionados al béisbol a tomar acciones contra los jugadores de Juárez, comentó lastimeramente (otro aspecto de su personalidad) que le habían dado mal trato en su estadía en Juárez, y… “Que a ver como les iba a los jugadores con la afición local”. Si lo trataron con desprecio es porque es despreciable, sin embargo, no es correcto incitar a la violencia a la afición, ellos van a presenciar un juego de pelota, no a vengar a turulatos

“Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender”.

– José Ortega y Gasset

“La tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas aunque sea fértil; así es el entendimiento del hombre”.

– Santa Teresa de Jesús

“La llave que se usa constantemente reluce como plata: no usándola se llena de herrumbre. Lo mismo pasa con el entendimiento”.

– Benjamin Franklin