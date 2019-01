La Riqueza Petrolera Mexicana

Lic. Raúl Sabido

Hace algún tiempo atrás, en el pasado régimen político, se nos había anunciado que la gallina de los huevos de oro negro se había muerto, nos la habíamos comido y que ya no quedaba nada de esa riqueza en México, nos lo dijo al pueblo de México el mismito Presidente de la República Enrique Peña Nieto, el representante de la sociedad Mexicana, la máxima institución del país.

Quienes escuchamos en vivo y directo esa declaración no cabíamos en el asombro, era una declaración de tal magnitud que ponía prácticamente a México en la bancarrota por la ausencia de la oportunidad de sustituir esos ingresos a las arcas, era increíble lo que escuchábamos, no lo podía creer…tenía mis serias dudas en la veracidad de la declaración del Presidente Peña Nieto, no me cuadraba lo que escuchaba, la riqueza no se agota de esa manera y menos por una declaración de alguien al que yo consideraba el más corrupto de todos los presidentes y el más ladrón, sinvergüenza y traidor que jamás Mexico haya tenido en su historia, sabía que algo no estaba bien en esos momentos y tenía mis fundadas y serias razones para saber que no era cierto lo que escuchaba, algo muy perverso hay detrás de esto, en el fondo me decía hacia mi mismo.

Yo provengo de una familia de miembros petroleros desde principios del siglo pasado, mi abuelo materno era Ingeniero Petrolero egresado de la Universidad de Pennsylvania al servicio de Compañía “El Águila” y posteriormente al servicio de PEMEX, sus hijos fueron Ingenieros y técnicos también petroleros en PEMEX y mi padre trabajó en PEMEX Exploración una gran parte de su vida y como consecuencia yo sabía, por las pláticas con mi padre, de la enorme riqueza petrolera y de gas de México principalmente en los estados del Norte del País, al menos sabía de ubicaciones empíricas donde la gente de exploración de PEMEX había descubierto grandes cantidades en el subsuelo de petróleo y gas, las palabras de mi padre eran mucho más de peso y llenas de veracidad que las del mismo Presidente de la República, sin duda alguna para mi.

Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Norte y Sur junto con el Mar de Cortés eran los depósitos más importantes descubiertos de gas y como consecuencia de petróleo en el subsuelo, estaban ubicados en un inmensa zona cerca de las líneas divisorias con los Estado Unidos, una de ellas “Cuenca de Burgos” por señalar una en producción, gemela de todas las demás y algunas mucho más grandes, pero por mucho, principalmente las ubicadas en el Mar de Cortés.

Con toda esa riqueza, ¿como era posible que Mexico haya matado la gallina de los huevos de oro negro?.… solo en la mente de los apáticos y de los cómplices y traidores cabía tal aseveración y el tiempo nos comenzó a dar la razón a todos quienes desconfiamos absolutamente de la declaratoria de pobreza del Presidente PRIista de México en ese momento.

No era ocurrencia de Peña Nieto, era todo un plan orquestado desde el gobierno del PANista Felipe Calderón el “llevar” a la declaratoria de agotamiento de la “Riqueza Petrolera Mexicana” en el momento más oportuno para esa casta de traidores y ladrones.

¿Pero como justificar tremendo atentado a la riqueza nacional?

Era sencillo, tenían que ir abatiendo la producción petrolera año con año y abandonar a la industria petrolera mexicana para justificar la caída de las reservas petroleras, y de gas, y más aún para justificar la Reforma Energética que quitaría a México su capacidad de producir su propia energía y pondría al país como un importador neto de hidrocarburos, gasolina, gas y electricidad como ya sucedió recientemente al llegar los primeros barriles de importación de crudo a las refinerías mexicanas, lo cual afortunadamente le han dado reversa el gobierno actual.

En el año 2004 en el período del PANista Vicente Fox se alcanzó la producción récord de crudo con 3 millones 452 mil barriles de extracción de crudo, en el 2005 fueron 3 millones 322 mil barriles, en el 2006 al término del mandato de Fox fueron 3 millones 175 mil barriles de crudo en extracción.

Fue a partir del año 2007 ya en el período del PANista Felipe Calderón donde la producción de crudo comienza a caer en forma vertical, durante su mandato las cifras de extracción de crudo fueron 2008 2 millones 759 mil barriles, en el 2009 fueron 2 millones 601 mil barriles, en 2010 fueron 2 millones 510 mil barriles, en el 2011 fueron 2 millones 550 mil barriles y al cierre de su ciclo presidencial Felipe Calderón entregó una producción de 2 millones 500 mil barriles, o sea al 80% de la producción de cómo recibió el país.

Fue ya en el período del PRIista Enrique Peña Nieto cuando la debacle de la producción petrolera se acelera y es cuando se decreta la Reforma Energética que llevó a México a perder su soberanía nacional en materia de energéticos, recibe la producción en 2 millones 540 mil barriles en el 2012, en el 2013 la producción es de 2 millones 530 mil barriles, en el 2014 2 millones 360 mil barriles, en el 2015 2, millones 270 mil barriles, 2016 cae a 2 millones 104 mil barriles, en el 2017 cae a 1 millón 900 mil barriles y entrega el país con una producción de 1 millón 700 mil barriles.

La caida en el sexenio de Peña Nieto de la producción petrolera es del 33% de cómo la recibió en el 2012.

La capacidad instalada de Refinación de petróleo en las Refinerías Mexicanas prácticamente cayó en los dos periodos de gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hasta ponerlas en promedio debajo del 40% de su capacidad instalada y algunas como la de Ciudad Madero aún a menos y sin mantenimiento ninguna de la Refinerías prácticamente poniéndolas a deterioro integral y haciéndolas obsoletas y costosas, poniéndolas casi en chatarra, había ya la sintonía de la justificación para la declaratoria de que la “gallina de los huevos de oro negro” había muerto.

La producción de crudo se encuentra al cierre del año 2018 prácticamente al 49% con respecto al año 2004 que fue el año récord de producción petrolera mexicana de este siglo, una clara intención de dejar de producir petróleo por medio de la Industria Paraestatal PEMEX.

Estaban matando la gallina de los huevos de oro negro, la máxima industria del país, la que genera mayor riqueza sobre cualquier industria pública o privada de México, PEMEX llegó a representar hasta el 42% de recursos entregados al presupuesto nacional, una cantidad considerable que hoy no se recibe como consecuencia de la Reforma Energética del PRIANismo Neoliberal salvaje y avasallador por eso los servicios como la gasolina, la luz, el petróleo y sus derivados y los IMPUESTOS son más altos porque el Neoliberalismo necesitaba compensar la caída de recursos que aportaba PEMEX al erario nacional por la entrega de la producción a los privados quienes pararon la perforación y extracción esperando mejores precios internacionales, mientras México tuvo que incrementar sus niveles de importación de los derivados.

Al país no sólo lo afectó la caída de la producción, también lo afectó la caída de los ingresos petroleros y el incremento de los precios y las importaciones de los derivados del petróleo como la gasolina y el gas.

Ahora se tiene que reconstruir las Refinerías Mexicanas todas y hacer una nueva y son precisamente los mexicanos los que aportarán con sus recursos vía los impuestos para lograr la autosuficiencia de energia y energéticos que el pais necesita y para ello el compromiso es lograrlo en tres años, en tres años podremos alcanzar “EL COSTO Mexico” para determinar los precios de la energía a nuestra realidad, ser autosuficientes y comenzar nuestro despegue comercial en materia de derivados del petroleo, necesaria es la infraestructura industrial para lograrlo por ello no bajaran los impuestos de las gasolinas en los próximos tres años, toda la infraestructura industrial del proceso del petroleo y sus derivados la desmantelaron o la vendieron los Neoliberales PRIANistas y lo que queda son casi ruinas, por lo que solo hay dos caminos, o seguimos importando la energia y los combustibles o reponemos toda nuestra infraestructura para lograr ser autosuficientes y dejar de importar…. Hasta petroleo.

Este esquema grafico es lo más representativo de la politica Neoliberal de cambiar la producción nacional por importaciones de combustibles, gas y gasolina.

Hoy, el Neoliberalismo PRIANista busca entrampar al gobierno de López Obrador al exigir que se anulen los impuestos a las gasolinas para obtener una baja en su precio y lo buscan, y lo hacen así, porque bien saben que sin esos recursos no podremos llegar jamás a la autosuficiencia con la producción de gasolinas nacionales porque para lograrlo se necesitan recursos para actualizar las Refinerías existentes y la construcción de la nueva Refinería de 2 bocas Tabasco.

Reconstruir todo el saqueo y destrucción de la Industria Estratégica Nacional que llevaron a cabo los Neoliberales es claro que somos los mismos mexicanos los que lo tendremos que hacer, nadie va a venir hacer o pagar lo que los Neoliberales nos saquearon y destruyeron, seremos los mismos mexicanos los que lo tendremos que hacer con nuestras propias aportaciones vía impuestos en las gasolinas y durante tres años para que venga el retorno de nuestra inversión, la AUTOSUFICIENCIA es el camino del abaratamiento de los costos de vida para todos en el pais, la autosuficiencia es algo que tambien nos robaron los Neoliberales y que nos costara recuperar, por supuesto.

Ahora resulta que quienes ganaron las rondas petroleras han “descubierto” grandes yacimientos de petroleo precisamente en las zonas que les fueron asignadas, una de ellas la mas grande del mundo en reservas…. PEMEX conocía perfectamente bien su capacidad y ubicación de sus reservas en el Golfo de Mexico, la inversión en Exploración mexicana fue enorme hasta antes de 1990 y ya se tenía una radiografía casi exacta del potencial mexicano.

Vicente Fox con el Fracking, Felipe Calderón con plataformas petroleras y CFE, Enrique Peña Nieto con plataformas y las principales asociaciones petroleras con las rondas de mayor posibilidad de productividad y el NAICM… así se repartieron el pais y su riqueza.

Pronto, muy pronto todo saldrá a la luz pública ya que exhibirlos adecuada y legalmente es el proceso por el cual serán eliminados de las politica y posibilidades de continuidad en el pais, conocer las verdades nos hará más razonables y más críticos de lo que realmente sucedió en todo el periodo Neoliberal PRIANista.

Y la ordeña de ductos es la otra parte importante del saqueo al pais de donde ya han empezado a formalizar el llevar ante las autoridades a gente de altísimo nivel involucrados en el saqueo a los ductos de PEMEX y el famoso huachicoleo que hasta a los muertos va a poner a temblar.

Raúl Sabido [email protected] Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.