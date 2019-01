By Raúl Ruiz on 14/01/2019

Mientras los tentáculos del micro dictador de la frontera van estrangulando lentamente la ciudad, la gente en su impotencia languidece y se conforma.

No hay liderazgos ciudadanos que defiendan el abuso y las vejaciones a las que somos sujetos permanente.

Al cobijo de la impunidad quebranta la ley a su antojo y las fuerzas supuestamente defensoras de la población, trabajan en comparsa con el déspota opresor.

Vivir bajo el temor constante y el abuso permanente, deja a la ciudadanía en un estado de indefensión tal, que es prácticamente imposible ganarle al tirano con quejas y señalamientos aislados.

Ante la circunstancia, Un pequeño equipo de pensadores y comunicadores, ¡crea La Resistencia!

Un montículo de observación, crítica, denuncia, y propuesta ciudadana.

Aquí transcribo su manifiesto:

LA RESISTENCIA… Por Juárez

Manifiesto

Preámbulo

Desde el inicio del milenio, vivimos tiempos líquidos, según lo consigna Zygmunt Bauman; tiempos del hiperconsumismo, lo asegura Gilles Lipovesky. – Somos la era individualista que privilegia el consumo, el vacío… la violencia. Y así, atrapados en el hiperconsumismo y la incertidumbre total, sufrimos además, tiempos sórdidos, donde la ley del más fuerte se impone en la sociedad.- No la razón, no la justicia, sino la fuerza, la violencia.

Esto no es ninguna novedad. Lo que sí son novedosas son las actuales formas de explotación y opresión que nos abaten y nos arruinan, y ante este hallazgo, asumimos como resistencia, el rol del debate, la responsabilidad de la información en la sociedad actual y el activismo.

En Chihuahua, el desarrollo social decrece, la violencia al alza, la entidad en proceso de descomposición. El gobernante desarticulando la poca solidez del Estado.- Nuestra ciudad, en el caos permanente en el abandono, en la oscuridad con las corporaciones policíacas y de vialidad coludida con las fuerzas oscuras de la frontera, con organismos empresariales poco comprometidos con la gente.

Sin liderazgos que conduzcan a la sociedad hacia los espacios de la tranquilidad y el progreso.

Los Resistentes, nos pronunciamos como ciudadanos comprometidos con nuestro tiempo y nuestro entorno, como lo concebía Jean Paul Sartre en su pensamiento filosófico.

“Porque el compromiso es un acto, no una palabra”.

La disolución de la clase media ha atomizado a la sociedad, y al dislocarse la cohesión, urgen nuevos modelos para su reconstrucción y remodelación.

Aunque se avizoran tiempos mejores, no podremos disfrutarlos si permitimos la injerencia de los que no quieren soltar sus privilegios.- Inicia un nuevo régimen y aún no podemos despojarnos de un sistema corrupto que entregó el poder político y económico a personas pertenecientes a una clase social privilegiada.

La película no es nueva, vivimos un “remake”, en el que las clases medias empobrecidas buscan a ciegas una salida para su desgracia, nos toca vivir una época histórica que nos invita a recomponer el desecho social al que nos ha reducido un grupo avaricioso y rapaz.

Hemos regresado a la lucha entre clases dominantes contra clases oprimidas, aunque en esta evolución, los opresores se cubren el rostro con caretas y antifaces disimulando interés público y tarareando frases en corifeo, con las cuales crean una narrativa de terror para amedrentar al neófito y seguir abusando de su ignorancia.

Los Neo Cacicazgos

El rol del cacique ha ido evolucionando también, vivimos en Juárez la imposición de un líder político que pretende dominar completamente una sociedad bajo la amenaza, el amago y en última instancia la fuerza letal.

No hay contrapeso ciudadano que atempere el avasallamiento de esta nueva figura opresora. Por eso Los Resistentes haremos contención a ese malsano interés del neo cacicazgo en la frontera.

Esencia de la Resistencia

La resistencia por Juárez pretende ser un movimiento ciudadano de defensa al interés público, no se trata de conseguir una confrontación entre fuerzas antagónicas.

Los Resistentes buscaremos los liderazgos naturales de nuestra sociedad y los promoveremos para empoderarlos; que nos representen con legalidad y con ellos al frente conseguir tranquilidad y crear las condiciones adecuadas para la creación de riqueza equitativa.

No se trata de darle vida a una organización “revolucionaria” ni pretendemos inculcar ideologías entre los juarenses. Los Resistentes somos guardianes solamente, vigilantes y críticos de nuestro acontecer cotidiano, observadores de los movimientos políticos y sociales de nuestro entorno, vigías de las actividades públicas de los partidos políticos, organismos civiles y fuerzas fácticas que amenacen contra el interés público, y anticipamos nuestra lucha permanente contra:

La corrupción y el abuso del poderoso.

Por lo pronto nuestro trabajo es de análisis, crítica, denuncia, boicot ciudadano y propuesta.

Posteriormente, cuando podamos integrar una fuerza ciudadana, organizaremos operaciones especiales que nos identifiquen con nuestro propósito esencial, y finalmente en su momento, buscaremos la conquista del poder político.

Suscribimos el presente en Ciudad Juárez a los catorce días del mes de enero de 2019.

Están todos convocados a participar

¡Por una sociedad libre de abusos y corrupción!

Hector Molinar, Mario Hector Silva, David Gamboa, Alfredo Hernández, Raúl Sabido, Raúl Ruiz.

El arranque de un movimiento ciudadano por la defensa de Ciudad Juárez.

Tú puedes ser parte de esto. Espera noticia.

Raúl Ruiz Abogado, amante de las letras y analista político Publica las columnas ESCENARIOS, CARTAPACIO y las video columnas PLATAFORMA FINANCIERA y CARTAPACIO en vivo con su programa de radio que se transmite por Radio México Noticias 970 AM de Lunes a Viernes a las 5 de la tarde.