¡Había una vez…!

Lic. José Cruz Pérez Rucobo

Como podrán ver, mi necesidad de escribir es tal, que hoy comienzo una nueva etapa, donde publicaré cuentos de mi autoría y en ocasiones de otras personas (dándoles el respectivo crédito), que me parezcan interesantes, pueden ser también ensayos o todo aquello que sea de interés, ya lo sabe estimado lector, si gusta, envíeme sus escritos a mi correo que semana a semana expongo al calce de mi publicación, si requiere algún tipo de asesoría con gusto se la proporcionaré

El cuento que hoy publico tiene su historia y alrededor de 8 años de escrito; sucede que desde mi llegada a esta ciudad, tuve la fortuna de conocer al Ing. Carlos Prado, ex presidente municipal (quien nunca cobró un cinco de salario, todo lo donó a instituciones de beneficencia), se acercó a mi pequeño negocio, primero como cliente y después, al ver mi obsesión por la lectura, me prestó varios libros, posteriormente me regaló algunos de ellos. Le gustó mi estilo de escribir, y en alguna ocasión me dijo, “Me gusta como escribes, pero, no me agrada que siempre mencionas a Saucillo, Cd. Juárez o Ascensión, tú vives aquí, y quiero que escribas una historia bonita de Nuevo Casas Grandes”, la petición/orden me sorprendió, regularmente no acepto ese tipo de sugerencias en aras de mi libertad creativa, sin embargo, el afecto hacia Don Carlos me ganó, e hizo que escribiera la siguiente historia…

“Amor, con esencia de durazno”

Los frondosos y turgentes árboles de la Av. Benito Juárez, cobijaron el naciente amor de Braulio y Marisol. Él era un joven prometedor que hubo de dejar inconclusos sus estudios de ingeniería en el tecnológico local, naciente institución de la que era destacado alumno

La difícil situación económica no le permitió seguir adelante, Braulio con ese carácter indomable, consideró que tan solo era un impasse en su vida, que muy pronto retomaría sus estudios y concluiría su carrera, de momento, lo urgente era ayudar a su familia y contribuir para que sus aún menores hermanos completaran, al menos su educación básica

El sueldo del padre como jornalero en una de las muchas huertas productoras de durazno de la región, era notoriamente insuficiente, con lo que Braulio se empleó en un negocio de compra, venta y reparación de computadoras

Ella, una bella y talentosa jovencita, había sido compañera de escuela de él, sólo hasta la preparatoria, no de banca, debido a que Marisol dos años menor, iba precisamente dos años atrás en los estudios. Ella era muy esforzada y trabajaba desde muy temprana edad, el dinero en su hogar tampoco abundaba

De sus juegos infantiles, de su trato cotidiano, nació primero una estrecha amistad, misma que con el tiempo -que todo madura- se convirtió en un amor resplandeciente. Eran la típica y bonita pareja de adolescentes-jóvenes, sus aspiraciones consistían en vivir una existencia sosegada y feliz

Sus paseos más lejanos eran a la comunidad de Madero -alejada a 17 kms. de la ciudad- la que es un vergel por la profusión de árboles frutales, o bien a la pujante y próspera Colonia Juárez -a 20 kms. de distancia- puerta de entrada a la imponente Sierra Madre Occidental

Braulio y Marisol, deciden unir sus destinos por medio del vínculo matrimonial, trasladándose ella al hogar paterno de su ahora flamante esposo, después de dos años de dicha, esta es coronada con el nacimiento de la pequeña Adriana, bautizada así en honor de la abuela materna

La mala fortuna hizo su aparición por medio de un defecto congénito de Adriana, tenía el paladar hendido, provocando el visible y lastimoso labio leporino. No conformes con los dictados de la naturaleza, la pareja decidió enfrentar la situación buscando para ello la atención médica que su pequeña requería.

La intervención quirúrgica no podía ser efectuada en la localidad por falta de especialistas, urgía viajar ya sea a Ciudad Juárez o bien a Ciudad Chihuahua, con los elevados costos que eso significaba, desembolso que la precaria situación económica de ambas familias no se los permitía

Braulio, en medio de su desesperación decide irse a trabajar a los EUA como indocumentado, quizá porque su fin era casi heroico, recibe la ayuda del Rector del universo y logra su cometido. Misma empresa que ha cobrado tantas vidas de paisanos que se arriesgan a todo con tal de mejorar su destino

Logra llegar hasta la importante población de Phoenix Az. de inmediato comienza a trabajar de; lavaplatos, jardinero, ayudante de cocina… de lo que haya, de lo que pueda, con tal de reunir la cantidad necesaria para la operación de la pequeña Adriana

Marisol atesora cada dólar enviado porque intuye el esfuerzo sobrehumano de su esposo. Casi al año se reúne al fin la cantidad necesaria, se traslada con la nena a Ciudad Juárez donde se realiza la operación con éxito

Ahora, la nueva meta de Braulio es reunir lo suficiente para que su esposa e hija sean trasladadas hasta donde él radica. Pero… un desafortunado día se suscita un violento asalto en una empresa de comida rápida cercana a su lugar de trabajo

Por su ascendencia hispana y por el terrible delito de carecer de documentos migratorios, Braulio es injustamente involucrado, y es recluido en la prisión estatal, la que le niega el derecho de comunicarse con los suyos allende el Río Grande -Bravo nuestro-

Aquí, las cosas son incomprensibles para Marisol, abruptamente cesa toda comunicación con su esposo y por consiguiente el flujo de dinero. Se hacen muchas conjeturas a cual más de fantasiosa y mal intencionada, la mayoría de estas por Juan su eterno y despechado pretendiente y su malvada familia; a) se cansó de ti, b) se murió, c) se casó con otra, d) está preso por algún delito grave

Tales infamias eran con el evidente fin de quebrar el espíritu de Marisol, cosa que después de cuatro años de no recibir ninguna noticia ni señal de vida de Braulio, lograron. Con sus 24 años Marisol toma una pésima decisión, acepta los galanteos de Juan, lo que constituye un gran error, Juan era un haragán y vicioso

Sin haber matrimonio de por medio, Juan la lleva a vivir a la miserable casa de sus padres, después de los primeros meses, cuando se le acaba la ilusión, la empieza a tratar mal, con palabras soeces le reclama que haya amado a quien la abandonó, lo peor de todo… la embaraza.

Nueve meses después nace Juan -como su padre- pero el desobligado progenitor sigue en las mismas, convirtiendo la vida de la aún joven mujer en un verdadero calvario

En los EUA hay una revisión del caso de Braulio, las nuevas investigaciones exoneran de toda responsabilidad penal al inculpado, el que de inmediato es liberado, dotado además de una generosa cantidad de dinero como indemnización o compensación por sus años de injusto cautiverio

Braulio, se traslada de inmediato a su ciudad con su mujer e hija. Siendo el mes de julio, desde la entrada a la ciudad, los ojos se le empañan de lágrimas al ver y oler las huertas de durazno que tan generosamente produce esta tierra. Juan que de alguna manera sabía “Todo” acerca de Braulio y su regreso, huye en forma precipitada.

Llega Braulio, explica su desventura, y por medio de los suyos se entera de la desgracia de Marisol, de que le ha crecido la familia. Se encuentra con ella y… decide empezar de nuevo, con su esposa, con sus dos hijos en otra ciudad, él no falló, Marisol tampoco, son; ¡cosas de la vida!

libro recomendado de la semana

Hoy corresponde a, “La cruz de la perdición”, de la escritora francesa Andrea H. Japp. Esta autora es conocida como, “La reina francesa del crimen”, esta obra está íntimamente ligada a la exitosa novela “Monasterio”, podría acaso ser considerada una zaga de aquella. Andrea nos invita a seguir los pasos de la joven abadesa Plaisance de Champlois en su lucha por las fuerzas del bien, debido a que en su remota abadía de Clairets se suceden extraños y espeluznantes asesinatos de monjas, con macabra puesta en escena, ¿se trata de brujería o de algo aún más temible? Descubra (leyendo) esta gran trama, con sorprendente final que lo dejará boquiabierto. La novela está situada a principios del siglo XIV (edad media) lo que le confiere un toque adicional de misterio

“El amor es una amistad con momentos eróticos”.

-Antonio Gala

“El amor es como Don Quijote: cuando recobra el juicio es que está para morir”.

-Jacinto Benavente

“El amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen”.

-William Shakespeare

