¿Es la Policía Federal, la policía política de este gobierno?

By José Cruz Pérez Rucobo on 25/12/2018

En un acto claro de intimidación por mi actividad periodística, llegaron dos unidades de la policía federal a mi negocio, yo me encontraba a bordo de mi automóvil me preguntaron si yo era periodista, les contesté que no exactamente, pero que si escribía en los medios, me piden permiso para revisar mi carro como una revisión de rutina.

Les indico que eso es ilegal que la revisión de rutina no existe, que para eso necesitaban una orden de un juez, finalmente accedo a que revisen mi unidad porque no traigo absolutamente que sea ilegal, revisan únicamente la cajuela, y después de una breve plática se van.

He de aclarar que no fue violenta esa visita, que no me quejo de eso, sino del acto intimidatorio.

Recapitulando, no puedo comprobarlo, sin embargo mis sospechas se encaminan al partido político de Morena (ahora con el poder federal), sé que mis críticas les son particularmente molestas y me preocupa que esa sea su respuesta, cual si viviéramos en un estado represivo donde no es tolerada la crítica.

Están todos informados, por si algo me pasara. Este texto se reproducirá en algunos medios de comunicación a los que tengo acceso, el 1ro de julio se votó por un cambio de sistema de gobierno, no por uno autoritario y que atente contra la libertad de expresión consagrada en varios artículos de la Constitución Mexicana, específicamente en los arts. 6to y 7mo.

¿Por qué pienso que Morena está involucrada? Porque en mi artículo reciente menciono a Loera de la Rosa y Cruz Pérez Cuellar, máximos jerarcas de ese partido en Chihuahua y sé de que son capaces

Si este pequeño incidente, lo concatenamos con lo acontecido hoy, accidente mortal de los Moreno Valle, las conjeturas son terroríficas, ¿ha vuelto Luis Echeverría?

José Cruz Pérez Rucobo Periodista y Crítico Político Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique.