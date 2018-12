Error en el calendario: ¿2019, 2014 o 1722?

By Marduk Silva on 31/12/2018

¿Qué pasaría si le dijeran que todo lo que usted conoce sobre el calendario y las fechas esta mal? ¿Aceptaría usted que no vivimos en el año 2018 sino en el 1721? Sorprendente verdad, pues quizá usted considere esto descabellado y quiero aclarar que lo que se presentará a continuación, no es una teoría mía, sino un estudio histórico al respecto de nuestro calendario, y si, tiene errores.

Bien, empecemos hablando un poco sobre la teoría del tiempo fantasma. Este postulado es de los historiadores alemanes Heribert Illig y Hans Ulrich Niemitz.

Ambos estudiaron la Alta Edad Media, específicamente los siglos VII D.C. al X D.C. (670 al 900 D.C.) y notaron que existen muy pocos documentos e información sobre este periodo. Su estudio reveló que, en realidad, no pasó casi nada, es decir, 300 años de vacío histórico.

La raíz de esto la encontramos en el año 900, siglo X D.C., bajo el reinado de Otón II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que actualmente es casi toda Europa. Y durante el papado de Silvestre II, el mago.

Bien, sucedió que Otón II, quería consolidar su dinastía en su hijo, pero tenía un inconveniente. Para que los demás reyes del imperio creyeran en la autoridad de la dinastía, había que mostrarles pruebas históricas donde se mostrara, que su poder radicaba desde Constantino el Grande.

Obviamente, Otón II, no tenía tales pruebas y no descendía de Constantino. Pero para ello, hizo una alianza con el Papa Silverio II, para que elaborará los documentos pertinentes. Puesto que, si se le mostraban tales oficios a un puñado de reyes analfabetas, por que sí, en la Alta Edad Media la mayoría de los reyes fueron analfabetos. Por eso la figura del consejero y los oficios de las Cortes Reales actuaron un papel importantísimo. Añadiendo la autoridad moral y religiosa del Papa, pues enseguida tales cédulas serían creídas sin cuestionar. Claro está, la dinastía de Otón II, garantizaría privilegios y seguridad a la curia romana. Incluido el respeto de sus propiedades y cuentas de tesorería.

Además, también se creía que el fin de los tiempos y que la segunda llegada de Cristo sería en el año 1000, por ello, adelantaron 300 años. Del año 670 que estaban, avanzaron al 970.

Tal vez usted se preguntará si los reyes y el pueblo no protestaron ante tal vacío de tiempo. Pues no, ya que la gente y los reyes en ese tiempo no sabían en qué año se encontraban, solo se guiaban por las estaciones del año, para la siembra y levantar las cosechas. Quienes llevaban el conteo eran los clérigos.

Pues bien, en esto consiste la teoría del tiempo fantasma, propuesta por los historiadores alemanes antes mencionados. Que debe quedar claro, es solo una teoría, pero de estar en lo correcto, entonces esta noche despediríamos el año 1721 y entraríamos al 1722.

Ahora hablemos de otro desfase de tiempo que es reconocido y aceptado por la comunidad científica, ya que el margen de error es pequeño. Nos referimos a los cinco años faltantes en el calendario gregoriano que es con el que actualmente nos regimos. Volvamos el tiempo, estamos en el año 1582, siglo XVI sigue el Sacro Imperio Romano Germánico. En todos los reinos cristianos impera un gran desorden en las fechas y por ello es difícil ponerse de acuerdo entre el mismo imperio. Por ejemplo, en España se llevaban las fechas por la era hispánica. Por ello, el Papa Gregorio XIII decide reemplazar el calendario juliano, hecho por Julio César, que era pagano, puesto que estaba basado en el calendario egipcio el cual era solar. Y manda a hacer uno que fuera cristiano.

Para importantísima tarea, Gregorio XIII eligió al monje Dionisio, nadie sabe por qué. Puesto que este monje era un buen cristiano, comenzó el calendario con el nacimiento de Jesucristo; no obstante, nuestro amigo tuvo una serie de errores, uno más grave que el otro. Primero, era un mal matemático, segundo no revisaba bien la información. Sus datos se basaron en la cantidad de años que reinó cada emperador romano. Su cuenta fue en forma regresiva de emperador a emperador, hasta llegar al año en que nació Jesucristo. El tercer error de Dionisio fue un sesgo que tuvo con el reinado de Augusto, puesto que Jesús nació bajo este reinado que, oficialmente está datado del año 31 A.C. al 14 D.C. Pero cuatro años antes, es decir en el año 27 A.C., Augusto gobernó con su verdadero nombre que era Octavio.

Por lo que el periodo de gobierno de Augusto es del 27 A.C. al 31 D.C. Dionisio olvidó esos cuatro años, por eso es por lo que nos faltan cuatro años en nuestro calendario y allí el por qué del año bisiesto. El cuarto error de Dionisio fue no incluir el año 0. Es decir, contó del año 1 A.C. al 1 D.C., omitió un año más. La cuenta correcta era año 1 A.C., año 0 y año 1 D.C. En total nuestro calendario tiene cinco años de margen de error. En otras palabras, no estamos finalizando el año 2018, sino el 2013 para entrar al 2014. Así que, si usted quiere saber la fecha correcta de su nacimiento en el calendario gregoriano, sólo reste cinco años a su fecha de nacimiento. Feliz fin de año, cual sea.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias.