El mandato de la Nación que no se entiende

El mandato de la Nación que no se entiende

By Raúl Sabido on 11/12/2018

Lic. Raúl Sabido

El 1º de Julio de 2018 se expresó en las urnas un mandato de la nación hacia todos sus organismos del poder en México tanto Ejecutivo, Legislativo y Judicial en donde la instrucción de sus ciudadanos fue contundente, clara, precisa y concisa: No más corrupción y fin a los privilegios y canonjías de la alta y media burocracia dorada del país y que, además, estaban incluidas como propuesta de mandato a la Nación dentro del proyecto politico de el candidato de Morena, quien ganó con el 53% de la votación y con una participación ciudadana del 63% del padrón electoral nacional, con mayoría en el congreso, gubernaturas, diputaciones, siendo esto contundente el mensaje de mandato, inobjetable.

Mas sin embargo hay quienes no entienden lo que significa nación y lo que significa mandato y han estado manifestando mutis, rebeldía o desobediencia a ese mandato incuestionable y por demás contundentemente poderoso de no más corrupción y no más privilegios.

Definiendo Nación: Nación es el conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbres, constituyendo generalmente un pueblo o un país, o sea somos todos y la mayoría dio un mandato.

Definiendo Mandato: Mandato, del latín mandātum, es el precepto o la orden que un superior da a sus súbditos. Se trata de una disposición, una resolución o una pauta que quien se sitúa en la parte superior de una jerarquía indica a quienes se ubican por debajo, o sea pueblo a gobernantes.

Los poderes que son electos por mandato de la Nación son: El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no siendo así el Poder Judicial que son nombrados por el Senado de la República y por los mismos ministros de la SCJN, por lo que la DEMOCRACIA no alcanza al Poder Judicial, para este caso a analizar identifiquemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El mandato de la Nación en las pasadas elecciones alcanzó dos de los tres poderes de la Unión Republicana y es precisamente el tercer poder quien se convirtió en el reducto y protección de los intereses políticos y económicos desplazados del Ejecutivo y Legislativo y es precisamente desde ahí donde van a intentar proteger todas las canonjías y privilegios de la Casta Dorada de la Burocracia saqueadora y ladrona, la vendepatrias y van a enfrentar a los otros dos poderes buscando causar tal daño irreversible al país y al estado de derecho que les permita desde el poder Judicial acceder al control de los otros poderes, bloqueando el avance de la cuarta transformación como proyecto de nación.

No nos perdamos en buscar quienes son los que están confabulando contra México porque son todos aquellos que van a perder privilegios, todos aquellos que les cortaron y les cortaran las manos y los negocios corruptos, todos aquellos financieros que dañaron a México entregando el presupuesto nacional a la banca internacional, todos aquellos que entregaron las riquezas naturales del país para la explotación por grandes consorcios trasnacionales, son todos aquellos que hoy traen una campaña negra para descarrilar el gobierno de la Cuarta Transformación en sus inicios, son todos aquellos que le están apostando y deseando que le vaya mal a México, que le vaya mal a la Nación Mexicana incluidos ellos mismos.

Mas sin embargo llama mucho la atención TRES nombres que buscan el fracaso de México, que ya buscaron el saqueo y lo lograron con creces exitosamente y hoy buscan descarrilar a la Nación Nacionalista de la Cuarta Transformación, y son Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa.

Carlos Salinas en el petróleo dueño hoy del mega millonario manto de barriles de petróleo del Golfo de México con su empresa Sierra Oil a través de la subasta de la Ronda 1, Vicente Fox en petróleo a través de Fracking y del Fideicomiso petrolero con fondos internacionales creado por el mismo y la legalización de la Marihuana, Felipe Calderón en CFE y Energías alternas y renovables a través de la Española Iberdrola del cual es socio así como propietario de plataformas petroleras (4) en el Golfo de México.

Esos tres nefastos y corruptos personajes aglutinan las dos fuerzas políticas de oposición en el país hoy bajo su liderazgo, por un lado Carlos Salinas al PRI-PRD y MC y una fracción importante de poder en el PAN, Felipe Calderón a la parte desertora y opositora dentro del PAN y su liderazgo dentro de su proyecto de partido LIBRE, Vicente Fox el perro solitario aglutina a algunos empresarios de pelo medio.

El Capo de Capo sigue siendo Carlos Salinas pero hoy más que nunca ha cobrado importancia superlativa, un liderazgo sólido con carácter aglutinador de todas las fuerzas opositoras a Morena, está luchando por su supervivencia y tiene que hacerle tanto daño a México como pueda antes del 21 de Marzo del próximo año que es la fecha de la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

La guerra negra desatada ya en redes sociales por conducto de los “dolidos” y “perdedores” del 1º de Julio está en su máxima expansión, la guerra financiera por los Coparmex, Bolseros, Bancos y BlackRock en puja por no permitir que el Gobierno Federal de México logre las conciliaciones necesarias para apagar la sed de venganza y destrucción de los “beneficiarios” de Texcoco.

Carlos Salinas y el PRI son la punta de lanza de toda la campaña orquestada para que le vaya muy mal a México en el muy corto plazo, esa es la apuesta de la oposición

Estamos frente a la lucha de que nos vaya bien contra los que quieren que nos vaya mal, muy mal a la Nación…. Y no entienden que significa Nación.

En mente de los conspiradores está irremediablemente la prioridad de hacerle tanto daño a México que le impida caminar y reformarse, es increíble el dogma político de esos vende patrias y saqueadores de la riqueza nacional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el reducto desde donde han comenzado a hacer daño directo al país, a la Nación, pero mientras el Poder Judicial no sea sujeto de la Democracia será el “Bismarck” del Neoliberalismo en México y BlackRock su idiota útil.

21 de Marzo el día de la Justicia Nacional.