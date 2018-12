El control externo sobre la economía Mexicana

By Raúl Sabido on 18/12/2018

La globalización tiene sus bemoles y sus riesgos altísimos cuando se tienen autoridades corruptas y sujetas a la veneración de los protocolos externos y al dinero, es de altísimo riesgo cuando las autoridades tienen precio por traicionar a su país y lo hacen para formar sus fortunas personales y trasnacionales, es altamente peligrosa la globalización cuando se vende la dignidad de los que dirigen al país… Como sucedió en México.

La globalización económica es el proceso de interdependencia económica entre el conjunto de países. Incluye el volumen de las transacciones de bienes y servicios, flujos de capital, mano de obra, difusión acelerada y generalizada de la tecnología.

La globalización económica afecta al ámbito económico y a otras dimensiones y efectos, como el conocimiento, culturales, políticos o medioambientales. Está causada por fenómenos económicos; geopolíticos, como el fin del comunismo o la aparición de nuevos competidores; demográficos, como el envejecimiento de la población, transformación de las estructuras familiares.

En el proceso de globalización económica intervienen las grandes empresas multinacionales, financieras y no financieras; los gobiernos nacionales, con los cambios normativos liberalizadores; los organismos internacionales y las economías domésticas.

La globalización no es un fenómeno reciente, no obstante presenta rasgos diferenciadores en la actualidad, en la realidad:

Está implicada la mayor parte de los países del mundo.

El grado de movilidad de la mano de obra internacional es menor.

Hay una distinta y muy amplia canalización de los recursos financieros.

Flujos financieros internacionales de capital, móviles principalmente.

Este proceso de globalización de capitales es el más peligroso.

La globalización o el pensamiento globalizado se identifica más con la corriente Neoliberal Capitalista que con los países con tendencias nacionalistas y protectores.

La globalización económica tiene múltiples efectos sobre las economías nacionales:

Igualamiento de las condiciones de producción, en condiciones ADVERSAS en los países subdesarrollados o periféricos, esto implica:

Internacionalización de la competencia. Cooperación ínter empresarial. Recolocación fácil de las empresas en cualquier parte del mundo. Beneficios de la globalización desigualmente repartidos. Trabajo vs. Capital. Es más fácil comerciar en el caso del capital que en el del trabajo. Países periféricos vs. Países centrales. Es más fácil que un país central se vea en este proceso globalizado. Disminución de protagonismo de gobiernos nacionales, en beneficio de los mercados financieros, México se entregó a los mercados financieros al grado de marcar el rumbo de la economía. Movimiento especulativo de flujos financieros, que conlleva inestabilidad monetaria marcada principalmente por monopolios trasnacionales y mercados centrales. Recalentamiento global y deterioro de la capa de ozono, derivado de una industrialización salvaje y sin control ambiental aprovechando las debilidades de los países periféricos o subdesarrollados.

Los países periféricos son un conjunto de nacionalidades que tienen desigualdades económicas y sociales con respecto a los territorios del centro o sociedades desarrolladas. El concepto es sinónimo de países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, o del tercer mundo.

La globalización o los pensamientos globalizados proviene del Capitalismo de la necesidad de intervenir los mercados periféricos para abaratar los costos de los mercados desarrollados vía la Maquila de productos terminados ya que fabricar y terminar los productos en los mercados desarrollados los costos son altamente elevados y costosos por la mano de obra pero en los mercados periféricos los costos de producción y terminado son tremendamente distantes de la realidad salarial, es como una conquista de los mercados periféricos o subdesarrollados carentes de desarrollar sus economías por falta de recursos y tecnología, abunda la mano de obra barata y esclavizante, el Neoliberalismo y la Globalización nacen casi en paralelo con una interdependencia absoluta en los politico y en lo económico principalmente en lo financiero y mercados de capital.

La contra parte, el Nacionalismo económico es un término usado para describir las políticas económicas guiadas por la idea de proteger el consumo interno, el trabajo y la formación de capital en el interior de una economía o mercado nacional en pos de la eliminación de la dependencia, aunque esto requiera la imposición de restricciones a los movimientos del trabajo, bienes o capital, como los aranceles.

Se opone a la globalización en muchos puntos, o al menos en los relativos a los beneficios del libre comercio sin restricciones, el nacionalismo económico suele incluir doctrinas como el proteccionismo y la sustitución de importaciones. Y debido a la gran injerencia del Estado es centralista por naturaleza.

Nacionalismo y patriotismo económico es el comportamiento coordinado de consumidores y compañías, tanto privadas como públicas, promovido conscientemente, en el sentido de favorecer los bienes y servicios producidos en su país. Puede practicarse tanto a través de estimulación de la demanda (pidiendo a los consumidores que compren esos bienes y servicios en vez de los del extranjero) o a través de la protección de suministros, la protección del mercado interior frente a la competición extranjera con aranceles o cuotas (proteccionismo política Trump). Una forma reciente de patriotismo (nacionalismo) económico es el proteccionismo financiero: la hostilidad de y contra las adquisiciones de grupos extranjeros de compañías consideradas estratégicas (sector estratégico) para la economía del país, las Rondas Petroleras Mexicanas entregadas y no negociadas.

México no es un país periférico, pero ha venido actuando como si lo fuera dando todo la entrega de la riqueza nacional a los monopolios y transnacionales, ha entregado toda su riqueza declinando la producción de los servicios estratégicos para el país, con el nuevo Régimen, es Régimen y no cambio de gobierno, se dará en la economía un mix del Neoliberalismo y Nacionalismo cuya mezcla permite mantener lo que está, pero poniendo punto final e iniciándose la reactivación de la industria nacional estratégica que vendrá a detonar la economía nacional al término de los próximos tres años llevando la economía rumbo a la autosuficiencia productiva y alimentaria de inicio por los costos que tendrá la energía, la base será el costo de producción México y no el precio Internacional.

En materia Financiera es donde México tendrá serios y severos problemas para resolver su independencia absoluta y llevar al país a la NO dependencia y autonomía en el entorno global, se ha comprometido tanto la autonomía financiera mexicana que cualquier desvío nos podemos ahogar, es la herencia del Neoliberalismo Capitalista por lo que el tiempo de logros independientes nacionalistas será mucho muy largo, la Deuda es el factor de control de los grandes Capitales saqueadores de la globalización.

Los objetivos del nacionalismo y patriotismo económico son:

Apoyar la actividad económica. Promover la cohesión social. Sus partidarios lo describen como una autodefensa de los intereses económicos locales

Las riquezas del país nos permiten ser autosuficientes en alimentos, en energía, en el mercado interno y en muchos factores de la producción más sin embargo se debilitó la productividad, en algunos casos se aniquiló, y nos convertimos en un mercado dependiente e importador.

Retomar el camino de la autosuficiencia no será fácil y de muy alto costo, será creciente y continua al menos en una década.

La deuda pública es una pesada loza en el presupuesto nacional, la deuda de los estados, el conducto del saqueo en efectivo, es otra que limita el crecimiento y la inversión productiva porque entrega enormes cantidades del presupuesto de los estados a los bancos y a las entidades financieras.

Carlos Salinas y Pedro Aspe fueron los principales promotores de las Deudas y su manejo, fueron los beneficiarios comisionables de la entrega de los presupuestos a los bancos y entidades financieras, los maestros del saqueo presupuestal legal aprobado por los Congresos de los Estados.

Mientras no logremos nivelar la dependencia financiera el proyecto de gobierno del presente Régimen será lento, pero factible y de mediano plazo.

Tienen mucha fuerza los acreedores, pero también la tienen los deudores, el equilibrio está en lo justo pero lo difícil es determinar la justicia.

Son tiempos de inteligencia y decisión, el gran paso ya lo dimos vamos por el segundo, iniciar el camino hacia la autosuficiencia.

Ejemplos de nacionalismo o patriotismo económico pueden ser la Escuela americana de Henry Clay, el uso del MITI por Japón para «elegir ganadores y perdedores», la imposición de Malasia de control de disposición de capitales durante la crisis asiática de 1997, el cambio controlado del yuan en China, la política de Argentina sobre aranceles y devaluación de la moneda en la Crisis económica Argentina del 2001, y el uso de aranceles por los Estados Unidos para proteger la producción interior de acero.

