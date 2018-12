El buen Juez por su casa empieza

By Héctor Molinar Apodaca on 07/12/2018

Lic. Héctor Molinar Apodaca

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, tiene el enorme compromiso de NO fallar, de erradicar la corrupción y la impunidad, como temas prioritarios en su gobierno. Temas que se dicen muy fáciles, pero que son los más complicados. Sobre todo en materia de seguridad pública.

Así nos dijo el Presidente en su discurso de toma de protesta: “No es mi fuerte la venganza, y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación. Tendríamos que empezar de mero arriba en el sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes”.

Palabras que encierran una gran verdad, en la que todos los sectores de la sociedad, estamos llamados para que se pueda lograr la Cuarta Transformación a la que hace referencia el presidente. El compromiso incluye a todos los mexicanos a contribuir empezando por ellos mismos. Así se refiere incluso a sus colaboradores, ya que su determinación es para los de antes y los que se van, “NO para nosotros, -dijo-, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad”. “La corrupción será un delito grave, porque aunque parezca increíble no lo es”.

Al pueblo, a la sociedad civil, a los que no estamos en el sector público y nos levantamos diariamente a trabajar con esmero y dedicación para sacar adelante el compromiso de vivir con honestidad, no nos será difícil cumplir con el pacto nacional. El compromiso mayor es para los gobernantes en turno. Para los presidentes municipales, los diputados, los senadores, los funcionarios públicos de todos los niveles, a los jueces, magistrados y ministros.

La oportunidad de denunciar los actos de corrupción en contra de las autoridades, ha llegado respaldado por el Mandatario de la Nación. Ahora es necesario precisar el delito de corrupción, definirlo bien con todos sus elementos, para que no haya posibilidad de evadir a la justicia a quien lo cometa. En la actualidad, todo acto deshonesto en el servicio público, que produce beneficio personal a quienes intervienen afectando al erario público, es un acto de corrupción.

La administración de la justicia no se salva de la corrupción, pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido jurisprudencia a favor del gobierno, sobre todo en materia de impuestos, como sucedió con el uso y tenencia de vehículos, que al principio se consideró inconstitucional y posteriormente fue legal. Así también el IVA, se impuso en la frontera igualando el porcentaje a nivel nacional, cuando se había establecido un trato preferencial por la zona de competencia internacional.

La justicia en los estados ha sido manipulada por los gobernadores en turno, que intervienen en todo tipo de asuntos cuando se trata de familiares, amigos o compromisos políticos, para pagar la factura por el apoyo recibido en sus campañas. Quitan y ponen a los Presidentes del Tribunal Superior de Justicia. A jueces civiles, familiares y penales. A los magistrados y destituyen a los viejos ordenando su jubilación aunque no la pidan.

Dentro de la profesión como abogado, me he percatado de muchas injusticias y actos de corrupción. Como la manera en que se elige a los notarios públicos, si no la llevas bien con el gobernador en turno nunca lo podrás lograr, aunque seas el mejor. También la designación de los rectores de nuestras universidades, la UACH y la UACJ. Hasta para ocupar una plaza de maestro. Todo está controlado por el gobierno aunque parezca increíble, como lo dijo el Presidente AMLO.

En la administración pública municipal también pasa lo mismo. Los regidores son solapadores del presidente y cómplices en los actos de corrupción. Pues están obligados a verificar, que el presupuesto etiquetado para cada cosa se utilice como tal. Quien esté en desacuerdo con el presidente está en su contra y queda vetado. Así las cosas. Las cosas no han cambiado porque el delito de cohecho y corrupción permiten la impunidad y la salida con fianza.

Esperamos una verdadera transformación nacional, en este tema tan importante de corrupción e impunidad que nos afecta a todos. Podemos enumerar una lista interminable de asuntos de corrupción que nos tiene retrasados en el progreso mundial. Tenemos mucho material para denunciar. Las autoridades respectivas, están obligadas cuando menos, a darle trámite a todas las denuncias en contra de funcionarios públicos involucrados presentadas hasta hoy y las que se sigan presentando. El buen Juez por su casa empieza.