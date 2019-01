DON Q. CHILLITO: Segalmex y la coherencia de Morena

By Don Q. Chillito on 30/01/2019

Para muchos habrá pasado desapercibido el decreto y la publicación en el Diario Oficial la creación de la SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) donde prácticamente queda sepultado la DICONSA Y CONSAUPO, pero renacen bajo estas siglas, SEGALMEX.

Este proyecto era necesario y básico, en su momento, para la alimentación a la población más desprotegida y renace de nueva cuenta con la Cuarta Transformación, pero una cosa es la urgencia y necesidad de reconstruir la política de alimentación a la pobreza y otra muy distinta es entregarle ese programa precisamente a quien fue su verdugo en los tiempos de Carlos Salinas, el señor Ignacio Ovalle Fernández.

Aquí no estamos de acuerdo en el retorno de un saurio de ese calibre y cómplice del enriquecimiento de Raúl Salinas de Gortari a costillas del hambre de la gente, esta dupla saqueó y enterró el programa alimentario, recordemos más, son los que les importo nada la salud del pueblo de México al IMPORTAR la leche radioactiva de Chernobyl… De ese tamaño es el animal.

Es un desvarío tremendo el dado por el presidente de la Republica, sin duda alguna, pues ¿Cuál es la necesidad de meter al gabinete a gente tan miserable y corrupta como Ignacio Ovalle Fernández? y tan comprobado esta que no pudo sostenerse como gobernador electo de San Luis Potosí porque los Potosinos se le echaron encima y a cazuelazos y patadas lo sacaron del palacio de gobierno.

Don Q. no quería dejar de compartirles esta pésima noticia.

De nueva cuenta los pleitos de Juan Carlos Loera de la Rosa con Cruz Pérez Cuellar donde los intentos de golpes y los jaloneos fueron la receta surtida así como las palabras y las mentadas de madre entre los grupos.

No llego a los golpes por intervención y cordura de algunos alistados en estas tramas, pero poco falto, eso si los reclamos, las mentadas y los señalamientos fueron los que subieron el tono, en plena asamblea de Morena pero a puerta cerrada este barullo; lo que indica claramente de hasta dónde están elevadas las divisiones y los rencores, hasta donde están en crispados los ánimos de los Morenos en Ciudad Juárez y del estado.

Es una guerra de poder, por un lado el Senador y por otro el Delegado Federal, el Senador en su proyecto y el Delegado en el proyecto Cabadista y eso los hace demasiado distantes, aunque Cruz Pérez no canta mal las rancheras al nadar a veces de muertito, enjabonarse la trucha e irse a la cargada, es chapulín profesional y en el caso de Juan Carlos Loera trae su marca en la piel, pero lo enamoran los canticos Cabadistas y los billetes para su oficina y proyecto, proyecto que por cierto es Cabadista sin duda alguna, los proyectos políticos de Morena le importan poco, aunque se desgarra las vestiduras por ellos en público.

Todo comenzó porque el reclamo principal fueron los programas sociales de Morena en Parral ya que a decir de Loera la gente de Cruz Pérez, incluido Martín Chaparro, los estaban condicionando y Loera de la Rosa como le ganaron el tirón se los reclamo y ahí se derivó toda la trifulca.

Juan Carlos Loera es de mecha corta, cortísima, y Cruz Pérez Cuellar no se diga, tal vez un poco más larga, pero corta al fin y no es la primera vez de un enfrentamiento que pudieran llegar a los golpes, recodemos el enfrentamiento en el estadio aquí en Juárez por la foto donde estaban íntimamente departiendo Armando Cabada y Juan Carlos Loera y al calor de las cervezas en demasía salieron a relucir los celos, los reclamos y los señalamientos que llegaron hasta el Comité Nacional de Morena.

Estos dos “políticos” pronto van a llegar al enfrentamiento corporal, al tiempo, en esta columna hemos señalado lo mal que viene ejerciendo la Delegación Federal y la supervisión del proyecto político de Morena en Chihuahua ya que a nuestro juicio y análisis quiere meter el proyecto Cabadista con calzador en Morena… O ¿será el proyecto Martínez?…

Usted ¿qué opina?

La fiesta política de Cruz Pérez Cuellar fue un exitazo donde dicen las malas lenguas, o lenguas recelosas que logró juntar 2,000 personas las cuales compartieron los tragos, el pan y la sal pero… ¿quién pagó ese comilón…?

De seguro fueron los amigos de Cruz que creen en su proyecto, según me informaron situación que no tiene nada que ser señalada porque al final del cuento no salió de ninguna institución pública o dependencia de eso si estoy seguro.

“Pero haya sido como haya sido”

Cruz mostró musculo y eso viene a distanciarlo más con el Delegado Federal que según algunos allegados del Delegado hicieron correr la mala nota de que el dinero había salido de las arcas del Senado de la República, a lo que no creo, pero así de mal intencionados andan queriendo apagar el éxito de la Fiesta FIFI de Cruz Pérez Cuellar.

Esa fiesta, y el altercado entre Morenos, ponen distancia entre los involucrados, pero más se pudiera marcar que ninguno ya tiene posibilidad alguna a algún proyecto político de gobierno para los próximos años, mechas cortas solo enturbian los ambientes y Chihuahua no merece mechas cortas a menos que desde hoy realmente se hagan de un especialista de imagen, pero uno de verdad y no parlanchines chilangos.

Del Búnker de La Resistencia me llegan noticias de que ya recibieron la respuesta de la Dirección de Desarrollo Urbano a su Denuncia sobre el asunto de Las Misiones y que se encuentran revisando con su representante jurídico y para lo cual habrá respuestas y acciones determinadas pronto, está complicado el asunto, pero tienen salidas concretas y existen acciones por seguir, no se me quiso dar más información pero estaremos atentos.

“Lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice”.