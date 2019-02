DON Q. CHILLITO: Revelaciones Iluminadas

By Don Q. Chillito on 01/02/2019

No cabe duda, el tiempo es el mejor aliado de la verdad siempre y la verdad pone en su sitio a los que han mentido o han querido engañar.

Si recuerda usted querido lector el proyecto de la Administración Independiente en donde se quiso totalmente hipotecar a la ciudad por algunos años y se promovía la iluminación de la ciudad como urgencia necesaria urgente, pues bien han comenzado a salir los verdaderos propósitos de esos proyectos y de esas mentes iluminadas que con la zanahoria de la modernidad y la necesidad ficticia de iluminación en toda la ciudad nos habían querido vender el “Juárez Iluminado” y que nos salvamos porque la actividad de las plumas y las voces de los ciudadanos libres de Juárez lo impidieron, así como su pésima presentación de proyecto técnico ante el Congreso del Estado, pero estuvimos a una nada de que nos lo recetaran ese saqueador proyecto que hoy nos estuviéramos lamentando porque ponían los recursos de donde NO los había, el DAP.

Hoy existe un antecedente declarado por la Alcaldesa de la Ciudad de Hermosillo Sonora donde intentaron sobornarla con 50 millones de pesos la empresa y la Alcaldesa arremetió contra la empresa por tener un contrato abusivo y ventajoso firmado por la anterior administración en donde se podrían comprometer recursos hasta del impuesto predial de la ciudad, el proyecto se llama ConLuzHermosillo, algo así parecido a Juárez Iluminado.

Aunque aquí en Ciudad Juárez se manejaron en los medios, y en las redes, no 50… Sino 500 millones de pesos los que estaban detrás del proyecto como recursos para el soborno a las autoridades !Enorme la diferencia!

Y recordemos que aquí insistían, como en Hermosillo, con los recursos del DAP se financiaba el proyecto y, si no alcanzaban, podrían entrar otras participaciones del gobierno municipal, (recordemos este dato), como en Hermosillo que entraron el impuesto predial y el cobro de los impuestos de dominio de la ciudad, con el DAP en Hermosillo no se pudo cubrir el pago a la compañía que tiene el proyecto de iluminación de la ciudad, en Juárez tampoco se podrá financiar del DAP, se les vendió a los Hermosillenses que solo del DAP saldrían los recursos, y no fue así, fue un engaño establecido en el protocolo del contrato y que surtió efecto tomando otros ingresos del Municipio.

Si el municipio de Hermosillo continua con ese contrato leonino habrá de dejar de prestarle a la población otros servicios de mantenimiento de la ciudad que obviamente la llevaría al ostracismo, descuido y suciedad, abandono por falta de recursos, de ese tamaño es la hipoteca de los recursos municipales.

Hoy en Hermosillo, el Ayuntamiento, reconoce que ese proyecto de iluminación con lámparas LED no le ha representado ningún beneficio de ahorro a la ciudad. Además.

En redes existe constancia de intentos de soborno de 80 millones de pesos al Alcalde de Cuernavaca por la empresa NL Tecnologics, la misma empresa que intenta el proyecto en ciudad Juárez.

Existen los proyectos para lograr el mismo sistema en Veracruz, Jalisco y Coahuila, iluminar las ciudades a crédito con los recursos del DAP que posteriormente pactan tomarlos de otros ingresos municipales capándose las autoridades posteriores a maniobrar para mantener la ciudad.

El proyecto Juárez Iluminado está fuera del cajón, se está maniobrando para llevarlo a cabo solo nos baste ver cómo se hace campaña en el Canal 44 donde se lavan las manos diciendo que son los ciudadanos los que piden, gritan, por la iluminación de la ciudad cuando el switch se encuentra en “off”, el mantenimiento de las luminarias es pésimo y el presupuesto del departamento el presidente Municipal lo mueve a sus antojo, no hay un proyecto de mantenimiento ni preventivo ni correctivo para lograr con lo que se tiene la iluminación de la ciudad.

Afortunadamente ya existen ejemplos similares y muy concisos que nos permiten evaluar la viabilidad de un proyecto de esas magnitudes y engaños.

Don Q. Chillito ha sostenido desde hace bastante tiempo que el DAP es deficitario en Juárez para poder llevar a cabo un proyecto de esa magnitud con esos recursos y lo sigo sosteniendo que si lo hacen van a tener que meterle más recursos del Ayuntamiento para sacarlo a flote al concesionario del Alumbrado Público, todo lo que han sostenido hasta hoy es mentira y engaño, manipulación perversa, mal intencionada y con vías a poner a Juárez en la quiebra.

No piense estimado lector que han desistido de ello, 500 millones son cifras nada despreciables para los corruptos de la ciudad.

Se escucha que hay empresas en Juárez que aún no otorgan a los consumidores el beneficio del 8% del IVA que por decreto quedó establecido para aplicarse el 1º de Enero del 2019 o al menos a partir del 7 de Enero y es fecha que hasta hoy existen muchas empresas que no otorgan este beneficio.

Yo recibí como respuesta que no me daban el 8% porque la empresa refresquera que le surtía no les ha podido facturar con ese valor de IVA, realmente me dije a mi mismo “si la empresa refresquera más importante del mundo no puede con el IVA en su contabilidad, sí que la cosa es grave” pero era mentira, porque en otros grandes supermercados y mayoristas ya tienen el precio de esos mismos productos con el IVA 8%.

“La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad, al final todo se descubre, pero al mismo tiempo la confianza se muere y para siempre.”