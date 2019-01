DON Q. CHILLITO: Misiones Ciudadanas

By Don Q. Chillito on 09/01/2019

No cabe duda, los juarenses hemos cambiado y lo demuestra la ausencia de compradores en el Centro Comercial de las Misiones donde yo mismo vi la ausencia de vehículos estacionados a las 12 del día, no vacío, pero si como a ¼ de lo que en promedio suele estar en esas horas ese Centro Comercial y he visto en las redes sociales fotografías todavía más críticas donde los CIUDADANOS se ausentaron de Las Misiones.

En esta columna les he venido comentando que no les creamos a los locatarios del Centro Comercial el cuento de que ellos no están de acuerdo con el cobro de estacionamiento a los clientes, eso es una mentira cobarde.

En sus reuniones periódicas del Centro Comercial entre los locatarios y la administración el tema ha sido discutido y acordado en las agendas de que se cobrará el estacionamiento y, la presidencia Municipal ha estado informada de ello, desde antes del amparo y en efecto Armando Cabada negoció con ellos los precios que hoy exhiben, pero los locatarios aprobaron el cobro, Cabada negoció los precios y acepto el cobro de estacionamiento mediante el show del amparo para no salir golpeado e intentar salir como héroe de la película, es un hecho, el estacionamiento se está cobrando.

Hemos dicho en nuestra columna, que los locatarios del Centro Comercial impulsaron el cobro para que no se les cargará una cantidad de ello en sus montos de las rentas mensuales, que no haya engaño, los locatarios entregaron a sus clientes.

Si los ciudadanos seguimos unidos en NO ACUDIR al Centro Comercial “Las Misiones” mientras mantengan su postura de cobrarnos estacionamiento pronto veremos que habrá llantos y lamentos de los comerciantes locatarios y hacia lo interno habrá NO PAGOS de rentas y comenzarán a desocupar islas y locales, el poder ciudadano, el músculo, tiene que mostrarse más fuerte que nunca para presentar el precedente y antes de seguir bolseando a los consumidores lo piensen dos veces.

EL BOICOT es el arma ciudadana más poderosa que existe y los juarenses comenzamos a conocerla y aplicarla.

Me pasaron un video donde un reportero del Canal 44 mencionó con mucha enjundia que “los juarenses con carros ilegales habían optado por guardarlos” la intención de la nota es hacer creer que ya no existen tantos carros con placas rojas como antes, que ese problema ya se disminuyó siendo esto una brutal mentira premeditada, con alevosía, ventaja y engaño.

Hoy realice una prueba de ello, en el semáforo de Villarreal y Gómez Morìn de este a oeste nos paramos cerca de 20 autos para esperar el verde y conté 6 autos con placas rojas tanto cuando estaba parado como cuando arranque en la “bola” de carros, alcance a contar esos 6 autos un 30%, en el cruce de Gómez Morin y Paseo de la Victoria en una masa de 24 autos logre contar 5 de placas rojas y 2 con placas Onapafa un 29%, en el crucero de Panamericana y Rayón con una masa de 12 carros había 3 con placas rojas, un 25% y circulando por Tecnológico y Paseo Triunfo hasta Parque Borunda logre contabilizar 48 carros con placas rojas, en total en una hora y media aprox. de tránsito conté 64 vehículos con placas rojas… y eso que están escondidos según el Canal 44.

Son tiempos de REVALIDACIÓN VEHICULAR y nos tratan de hacer creer que el volumen de vehículos circulando con placas rojas ha bajado, que los propietarios “que menos tienen” los han guardado… MENTIRA.

Porque tenemos que haber ciudadanos de circulación ilegal, de circulación vencida y de circulación legal, de circulación fronteriza, de circulación nacional, de circulación sin placas y de circulación extranjera si la ley es la ley y es bastante clara, porque tienen que salir los instrumentos de manipulación y comunicación de la presidencia municipal como Canal 44 a tratar de convencernos de que la ILEGALIDAD bajó, tal vez nos creen ciegos y indejos, que no podemos monitorear en busca de la verdad.

La ilegalidad es permitida, tolerada y promovida desde las mismas autoridades que hoy tratan de que TODOS cumplamos con la revalidación vehicular, esa es la realidad que quieren manipular los medios de comunicación oficiales como Canal 44, para engatusarnos y no lo pongamos como pretexto para NO PAGAR.

Usted tiene que estar al corriente, sin adeudos vehiculares ni infracciones para poder obtener sus nuevas placas o su nueva tarjeta de circulación mientras los autos PAFOS y de placas rojas solo tienen que circular por la ciudad con absoluta impunidad SIN PAGAR un solo centavo de impuestos de ninguna índole de tipo vehicular, ni siquiera los impuestos fiscales de importación… mientras usted y yo tenemos que desembolsar recursos para poder circular en orden y ponernos como carnada para que hagan su “chivo” los mordelones porque solo a nosotros, los que circulamos en regla, son a los que joden para cumplimiento de sus cuotas.

Y hablando de recaudación también ha llegado el tiempo del impuesto predial municipal, un impuesto injusto para lo que recibimos a cambio los ciudadanos en retorno por pagar predial, pagarlo es para muchos todo un esfuerzo.

La ciudad es un muladar, no se le da mantenimiento preventivo y mucho menos correctivo, parches por aquí y parches por allá, una ciudad oscura con el alumbrado público con el switch abajo, las mismas lugares inundados de siempre, hoyos por aquí hoyos por allá, en total desorden por falta de señalamientos, pintura, señalización, una ciudad sucia con ya deficiente sistema de recolección de basura que además no cumple con sus itinerarios, unas autoridades preocupadas más en su ego y futuro que por la ciudad que están saqueando, una ciudad que se les desbarata en las manos ante la complacencia de todos.

Es injusto el IMPUESTO DEL PREDIAL, sirve para todo menos para retribuir al ciudadano lo que paga por tener una mejor ciudad, un impuesto que no pagan todos porque los amigos y compadres del Campestre de Armando Cabada están subsidiados en impuesto del predial.

Y no conforme a lo anterior nos receta el gobierno del estado el aumento de las tarifas del agua ¿Usted que opina? , ¿Cómo le llegó su recibo?

¿Ya vio cuanto subieron las casetas de peaje? Dizque solo subieron la inflación, ¿será?

¿Ya vio su recibo de la luz? El último recibo del PRIista Enrique Peña como presidente, donde van a pujar las familias juarenses para pagarlo, y ¿como le salió su recibo del gas?

Llegó el momento de evaluar lo que llega y los nuevos tiempos para Juárez, los próximos recibos serán la pauta, los federales porque de los estatales y municipales no espere nada bueno.

El Boicot cada vez irá tomando fuerza para los ciudadanos, es el instrumento con el cual los ciudadanos pueden defenderse de los embates saqueadores tanto de particulares como de las autoridades.

El Boicot nos une, nos fortalece.