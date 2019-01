DON Q. CHILLITO: Miente la autoridad municipal, engaña y manipula

By Agencias / Redacción on 16/01/2019

Algunos aspectos de mi sustento los publiqué en la entrega del lunes y no solo eso, ofrecí la réplica y contrarréplica y por supuesto no hubo respuesta sencillamente porque no pueden rebatir.

“El que calla simplemente otorga”

Creo haber sido contundente en el asunto del “Centro Comercial Las Misiones” y más cuando afirmó que la verdad está documentada en el juicio de amparo, el mismo contenido jurídicamente pone en total evidencia a la autoridad municipal.

Ahora bien, el Lic. Ricardo Melgoza catedrático de la UACJ hace un análisis muy acertado y convincente sobre este asunto, el cual dice:

Análisis del Amparo:

1. Hay una ley estatal y un reglamento municipal que establecen que el estacionamiento en los centros comerciales debe ser gratuito.

2. Que de acuerdo al art. 84 de la ley de amparo no es competencia de la suprema corte de justicia revisar controversias del ámbito municipal.

3. Que el amparo le fue otorgado al estacionamiento situado en misiones como un ente independiente del centro comercial, el cual se declaró dedicado única y exclusivamente a dar el servicio de estacionamiento.

4. Con base en eso el amparo le fue otorgado al considerarlo un estacionamiento público autorizado para cobrar a quienes ingresan a él.

5. Que el centro comercial Misiones y todos los locatarios incluidos en el reglamento incumplen el que se exige que se les otorgue estacionamiento gratuito a los clientes.

Y contra eso no fueron amparados.

¿QUE PROCEDE?

Que el presidente municipal exija al centro comercial Misiones que cumpla con su obligación de ofrecer estacionamiento gratuito a los clientes y en caso de no dar cumplimiento al reglamento el centro comercial sea clausurado. Que el centro comercial Misiones llegue a un acuerdo o le quite la concesión que le otorgó al estacionamiento para poder ofrecer el estacionamiento gratuito a los clientes. Que cabe la pregunta ¿por qué si el presidente municipal sabía que el estacionamiento se amparó como un ente independiente del centro comercial Misiones no ha procedido a exigir al Centro Comercial que cumpla con el reglamento municipal?

Como nos podemos dar perfecta cuenta la manipulación que ha venido dando la autoridad municipal a este asunto ¿Más claro?

La autoridad municipal dio prioridad a sus compromisos y compadrazgos sobre su deber y responsabilidad para con los ciudadanos.

No es nada nuevo este tipo de actos irresponsables del municipio, baste recordar el asunto de los vehículos chuecos y las placas rojas donde el presidente municipal se pasó por el arco del triunfo el Reglamento de Tránsito municipal, coincidentemente hoy vuelve a violentar otro reglamento municipal con el asunto “Misiones”.

Está mintiendo una vez más la autoridad municipal Armando Cabada y no es nada nuevo que lo haga.

Honesta y legalmente tiene dos opciones la autoridad y ambas lo pondrían ahora si como defensor de las necesidades y derechos de los ciudadanos, el no hacerlo quedaría más que demostrado claramente de qué lado está.

Clausura Exige

Y la verdad pinta más a que siga mintiendo al igual que sus interlocutores del Canal 44, “El Canal de las mentiras”

Están abiertos nuestros espacios para la réplica que pudiera otorgarle a los ciudadanos, por supuesto si la puede dar.

“ Un mentiroso triunfa mientras no llega la verdad”