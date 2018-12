DON Q. CHILLITO: Las cuentas de Cabada y Loera

By Don Q. Chillito on 17/12/2018

Si alguien aún tiene duda alguna de la estrecha relación, y de negocio, de componendas y fondos con dineros de los contribuyentes que existe entre Armando Cabada y Juan Carlos Loera de la Rosa, el directivo designado de Morena en el estado como Delegado Federal, realmente es porque es más que ciego, ya es más que evidente y lo presumen.

Juan Carlos Loera de la Rosa, el Delegado Federal del Gobierno de Morena en el Estado de Chihuahua, se rentó como “guarro” de las espaldas de Armando Cabada al brindarle seguridad ante el gobierno, como ante el Congreso del Estado poniendo a disponibilidad de Armando Cabada las voluntades de los Diputados Locales de Morena en el Congreso.

La bancada de Morena está para cubrir las espaldas a Cabada por órdenes de Loera de la Rosa, los puso al servicio del corrupto Cabada, les guste o no les guste a los diputados, aunque existen algunas voces disonantes ya en la bancada, afortunadamente las hay, pero al final sumisos y traidores la gran mayoría de ellos en el Congreso del Estado al mandato popular, salieron todos igualitos a sus compas los PRIistas y PANistas.

Los Diputados afines a los designios de Loera de la Rosa están jugando al papel del “idiota útil” que lo único que les quedará es el descrédito y los señalamientos de la gente enojada por sus acciones de tapaderas y traidores por estar actuando contrario a lo que fue la voluntad popular que los llevó al congreso, se les olvida que poco, muy poco hicieron por llegar y obvio será que su jefe Loera disfrutará de las mieles de lo logrado por utilizarlos. El si lo lograra disfrutar… extiende la mano por evento.

Dígame si no: ¿Cuál es la necesidad de revisar en lo oscurito los rechazos y señalamientos de la Auditoría Superior del Estado…? ¿Qué razón existe al hacerlo si son señalamientos detectados y comprobados…? ¿Negociar qué y porqué…?

Entendamos bien las cosas: Puede haber un peculado encubierto, puede haber un fraude encubierto, puede haber señalamientos precisos y contundentes de desvíos de recursos descubiertos y señalados por la ASE, pero todo eso no tiene importancia porque con la aprobación por el Congreso de la Cuenta Pública se borra el ilícito, la aprobación de los diputados de Morena logra que no haya delito que perseguir.

Eso lo saben Loera y Cabada por lo tanto, como las prostitutas, se vende el amor dependiendo el tamaño del monto desviado y señalado por la ASE, con ello validan la cuenta pública y todo se acaba, no se le puede juzgar a Armando Cabada porque Juan Carlos Loera enterró el delito con los votos de los Diputados en el Congreso…

¿Se alcanza a ver la magnitud de la burla del Directivo designado de Morena?

Les importa un reverendo rábano si este bien o mal, si la gente se entera o no se entera ya que lo que vende Loera de la Rosa es el voto para convalidar la anomalía y con ello todo lo demás es lo menos…

Ese es el representante de la Cuarta Transformación y sus diputados, hacer de lo corrupto, lo ilegal, del peculado una legalidad al autorizar la cuenta pública, esa es la razón verdadera y por supuesto en reciprocidad hay dos caminos, el porcentaje o el favor político, la componenda.

Si las fotos de la “peda del Fútbol” juntos en el palco de Armando Cabada no son en balde, tiene su razón de untada y sobada de espalda, les importa una madre lo que la gente, los ciudadanos, piensen y hagan.

Armando Cabada se ríe, los chingadazos son para Juan Carlos Loera, no para él…. El juego del “idiota útil”… y remunerado obviamente esta, no es gratis la “cooperación” al Cabadismo al que por cierto quiere meter con calzador en Morena, equivocado rotundamente esta Loaeza y está llevando al partido al precipicio electoral… Al tiempo si no cambia de actitud y de visión de política.

Por donde se quiera ver, es una lastima haber perdido el tiempo y el voto con estos aprendices de sinvergüenzas hipócritas y falsos que vienen cayendo en lo mismo que en la campaña despotricaron.

Diferentes medios, diferentes actores, diferentes activistas ya están haciendo llegar la información al grupo cerrado de AMLO, porque la actuación de los Morenos en Chihuahua es contraria a lo prometido y votado, totalmente contrario al mandato popular del 1º.de Julio.

Armando Cabada está utilizando acertadamente a Juan Carlos Loera de la Rosa y este a los Diputados locales para sus tranzas y negocios con los dineros de los contribuyentes… la corrupción en su máxima expresión por la capacidad de legalizar los peculados y desviaciones de Morena en el Congreso.

Si son corruptos, no pendejos.

“Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, si no de la justicia; que no estén enamorados de la publicidad sino de la humanidad”.