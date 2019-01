Don Q. Chillito: Incomprensiones y Abusos

By Don Q. Chillito on 07/01/2019

Es claro el hecho, el Gobierno de México va contra la tranza, la evasión y los abusos y por ello son las “condicionantes” de los Decretos Presidenciales que abarcan el IVA, ISR y Consolidación Fiscal principalmente ya que era utilizado como conducto y proceso para lograr beneficios fiscales indebidos e ilegales y es, por ello, que hay algunos chillidos, reclamos y lamentos que por supuesto hacia las condicionantes para obtener los beneficios de los decretos fiscales del Presidente, el colmo sería que no los hubieran conociendo de los hechos y las realidades mexicanas y no hubieran actuado en consecuencia para cortarlos.

Imagine usted, estimado lector ¿Cómo justificaban una compra de “Huachicol” los grupos gasolineros? Por supuesto con facturación falsa que traía como consecuencia la reclamación indebida de un IVA y desbarataban el enorme marginal de comercialización, y utilidad ilógica en el giro, a través de la consolidación fiscal, se les acabó la fiesta, ¿ahora quieres beneficios?, los vas a tener pero ahí están las reglas controladoras y supervisoras, más sin embargo también hay quienes lo ven como incumplimiento o engaño como si desconocieran la historia fiscal del país cuando nos han dado las cifras claras de la ilegalidad y negocios ilícitos, las cifras del abuso.

Entrando al tema de la frontera, específicamente del IVA, primero tenemos que entender que es el IVA:

“El IVA es un impuesto indirecto; se llama así porque a diferencia de los impuestos directos, no repercute directamente sobre los ingresos, por el contrario, recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dichos productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el consumidor final. Se dice que es un impuesto indirecto que el fisco no lo recibe directamente del tributario, el IVA del producto crece en sus montos conforme avanza en la cadena de comercialización y en la cadena se acredita como un cargo y un abono en la declaración de todos los contribuyentes”.

Pues bien, para efectos de competitividad comercial las empresas en Ciudad juarez están más que obligadas para registrarse ante la SHCP para ingresar al padrón de los contribuyentes que van a acreditar la diferencia del IVA aplicado a sus clientes consumidores, el no hacerlo los llevaría a estar en desventaja de precios precisamente con ese 8% de IVA que le descontaran a los artículos gravados con el impuesto de sus precios finales.

Es importante para los consumidores finales el revisar perfectamente qué tasa de IVA les estarán aplicando sus proveedores o los comercios ya que van existir dos posibilidades para el consumidor:

Comprar en el comercio con una tasa de 8% de IVA

Comprar en el comercio con una tasa de 16% de IVA

Es más que claro también que quienes no se acojan al decreto serán aquellos que tienen imposibilidad de cumplir con los requisitos fiscales para ingresar al padrón, obviamente quienes si lo harán estarán en gran ventaja competitiva sobre quienes no lo hagan y con el tiempo serán fácilmente ubicados por los consumidores, NO DUDEMOS que se exija la leyenda en la entrada de los negocios de “AQUÍ SE COBRA EL 8% DE IVA” lo cual lo veremos con el tiempo porque hasta como ventaja competitiva lo harán los comerciantes.

El asunto del ISR en las fronteras lleva a lo mismo que el IVA, existe un proceso de alta en un padrón de solicitud para poder obtener el beneficio del 20% de ISR al cual solo las empresas sanas y bien manejadas fiscalmente podrán tener acceso a ello, los controlarán por las devoluciones del impuesto porque los van a revisar, los “chuecos” van a quedar fuera y pagarán el 30% de ISR poniéndolos en total desventaja competitiva contra aquellos que cumplan a cabalidad con el fisco.

Ahí están las oportunidades de mejorar sus flujos y ventas a todos aquellos que realmente se manejan con todas las reglas del juego sin ventaja perversa, veremos los cierres de todos aquellos que siempre abusaron de las “facilidades” y “oportunidades” para hacerlo que les daba la ley, se les acabó la fiesta y por ello vienen los lamentos, los chillidos y los enconos.

Que ejemplo le han puesto a Armando Cabada en su propia ciudad, con sus propias gentes y ante los ojos de todos los empresarios y asistentes al Pueblito Mexicano con respecto a cómo se maneja una persona que no tiene miedo ni cola que le pisen, el Presidente de México prácticamente sin escoltas y mezclándose con la gente, haciendo altos y respetando la circulación vehicular y a los ciudadanos en su tránsito por la ciudad que, comparado con Armando Cabada es todo lo contrario. La opulencia fantoche del exhibicionismo de guaruras, brincandose los semáforos y sin respetar a la ciudadanía, se exhibió en lo que es…

Armando Cabada ha sido partícipe siempre de exhibición, de presunción y con muchísimo desprecio hacia la gente, además enseñando complejo de inferioridad por tremenda cantidad de escoltas que claramente indican el tamaño del miedo, pero llegará el fin de su mandato y le costará de su bolsillo…. ¿Tendrá para pagarlos?

Armando Cabada hoy no es capaz de sentarse en una cafetería solo, llegando solo y disfrutar de un café, no, simplemente no lo puede hacer, su ego y sus deudas no se lo permiten. Vaya lección le propinó Andrés Manuel López Obrador en su recorrido por Ciudad Juárez, ni duda cabe y además la austeridad republicana se exhibe por ausencia total con Armando Cabada, un exhibicionismo de derroche siempre lo acompaña.

Basta ver las colas que se han formado en las gasolineras de una cadena local para darse cuenta de quién es quién en los precios y hoy también en la calidad de las gasolinas que se venden ahí en ese grupo de empresas locales de autoservicio vinculadas a la comercialización de gasolinas.

Yo, Don Q. Chillito, tengo una duda que quiero participarles a todos ustedes…. La Gasolina PEMEX es de 87 octanos supuestamente y en México solo se puede comercializar gasolinas de 87 y 92 octanos pero…. En los Estados Unidos la gasolina es de 86, 88 y 92 octanos y no de 87 octanos, simplemente no existe.

Entonces esa compañía que es única con capacidad de importar localmente la gasolina ¿la está importando de 86 o de 88 octanos y la comercializa a 87 octanos?

Es la que hoy da, y siempre, los mejores precios de la gasolina y si nos está vendido la gasolina de 88 como de 87 octanos, pues entonces estamos más que agradecidos con Petrol de la familia de La Vega.

O compra la misma gasolina a PEMEX libre a bordo origen y logra obtener mejores precios por traslado con particulares gringos hasta sus gasolineras… ¿Qué es lo que la hace tan atractiva para los consumidores además de su precio?

Yo no tengo duda alguna que las gasolinas vendidas con otras marcas en el interior del país son gasolinas PEMEX, solo las venden con diferente logotipo comercial.

“Llegó el momento de vigilar más lo que compramos, como lo compramos y en donde lo compramos y, sobre todo, el precio a como lo compramos por la diversidad de precios del mismo producto en el mercado”