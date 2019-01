DON Q. CHILLITO: Cabada dejó correr el proceso de amparo de Misiones

By Don Q. Chillito on 11/01/2019

Hay una cosa cierta, y también un engaño, con respecto al amparo del Centro Comercial “Las Misiones” donde contó con toda la complicidad del Ayuntamiento Independiente de Armando Cabada.

En derecho se dice que se fue todo en afirmativo cuando se declara en rebeldía a una de las partes porque no acude al debido proceso, y a sus tiempos, para presentar sus ponencias y descargas a su favor (como representante de la ciudad y emisor del reglamento). Esto fue lo que hizo el Ayuntamiento Independiente en el proceso de Amparo al no presentar sus argumentos y no presentarse en las audiencias, lo único que hizo fue contestar por escrito una afirmativa a las pruebas presentadas por el Centro Comercial “Las Misiones” y nada más, obvio que el amparo salió a favor de “Las Misiones”.

Lo anterior se llama COMPLICIDAD y aprobación para que el Centro Comercial se saliera con la suya con el si COBRO de estacionamiento, Don Q. Chillito le da el derecho de réplica, si lo tiene, al Ayuntamiento de Ciudad Juárez con la salvedad de que pudiera haber contrarréplica también.

En resumen fue un manejo perverso de Armando Cabada, tanto el asunto del Centro Comercial y quedar como el héroe, cosa que solo lo logró con quienes no amparo como el show donde se promovió como el “héroe de la película”, donde se entiende que quiso matar dos pájaros de un tiro: cumplir con los intereses del conocen la resolución del amparo, ahí está toda la verdad implícita y clara.

La columna de Héctor Mario Silva “Torre Fuerte” de ayer da cuenta de ello ampliamente como lo hizo esta columna de Don Q. Chillito en la edición del miércoles pasado cuando señalamos con índice de fuego las mentiras y los engaños para encubrir sus intereses el presidente municipal Armando Cabada, es obvio, son los intereses y compromisos del Güerito Martínez, simplemente Armando Cabada siguió línea y le dio revés fortísimo a los logros ciudadanos que vienen desde la gestión de Don Javier González Mocken y la participación aguerrida de la Diputada Daniela Álvarez, todo eso, por sus intereses mezquinos; lo mandó a la basura el presidente municipal de Ciudad Juárez.

Un engaño y traición más de Armando Cabada, el que se dice representar a los juarenses por lo siguiente y para ilustrar y concluir:

Tuvo omisión grave el Municipio Independiente de Juárez.

No impugnó la resolución.

No interpuso el recurso de revisión.

No atacó a fondo el contenido de la resolución del amparo.

Es muy probable que no la tenga tan “facilita” Armando Cabada, se está pensando o gestionando un intento por revertir el Amparo del Centro Comercial “Las Misiones”, y según Don Q. Chillito lo primero que se tiene que demostrar es la perversidad mostrada por el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, veo difícil revertir el amparo, pero sí es muy importante poner más en evidencia el actuar del presidente municipal ante los ciudadanos.

El cobrar uno u otro porcentaje de IVA a nadie que sea intermediario en la cadena de comercialización beneficia porque es un impuesto en cascada en toda la cadena, es un impuesto que a través de suma y resta se reclama o se paga al fisco y bajo ese parámetro cobres uno o cobres otro siempre podrás recuperarlo lo único que juega es el tiempo de recuperación porque si cobraste 8 y no aprobaste en base al Decreto simplemente tardarás un poco más en recuperarlo, pero al final lo recuperas, ni te afecta ni lo paga el intermediario de la cadena del IVA.

Hay que decirlo con todas sus letras, habrá quien si cumpla con todos los requisitos para el beneficio del acreditamiento del 8% y eso los pondrá en posición más competitiva sobre quienes no quieran, no puedan o no acrediten entrar al padrón de los beneficiados del Decreto.

Quienes saben que no pueden ni siquiera lo van a intentar, pero todos aquellos que fiscalmente están en orden van a tener la oportunidad de ser más competitivos sobre todos los que no entren al padrón del Decreto de beneficios del IVA.

Pero una cosa es el IVA y otra el abuso de los comerciantes y los grandes supermercados locales quienes han incrementado desorbitadamente sus precios al consumidor, uno de ellos son los supermercados de una cadena netamente local en donde sus precios se han disparado en los anaqueles a como estaban en Diciembre, increíble fue cuando nos enfrentamos en vivencia propia a los precios de esa cadena local para lo cual nos abocaremos a revisar detenidamente sus precios con todos los precios registrados en nuestros archivos del mes de Diciembre, mes en donde incluso hubo aumento de precios.

Esa cadena local muy importante es seguro que a su gran mayoría de personal y/o trabajadores están en salarios mínimos y de ahí pudiera venir la “justificación” del aumento de precios, tal vez porque no hay otra explicación para tan tremendos incrementos.

SORIANA si está dando el descuento del 8% en todos los productos que llevan IVA.

Llegó el momento de protestar y bloquear a todos los abusones por medio del BOICOT CIUDADANO.

Es de aplaudirle a los Diputados Locales de Morena la denuncia que hicieron sobre la “untada” de manos que le dieron “supuestamente” al Coordinador del Partido Encuentro Social.

Es importante balancear el concepto en este asunto en que el Misael Máynez tiene un enfrentamiento con Juan Carlos Loera de la Rosa, Delegado Federal del Gobierno, y Don Q. Chillito lo menciona sin restarle credibilidad a la demanda de Morena como tampoco a las denuncias vertidas en su defensa del Diputado Maynez.

Como si pudieron autorizar las cuentas mochas del Gobernador y del Ayuntamiento de Juárez la bancada de Morena y ahora están denunciando que hubo “moches” para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, o sea es un asunto de “moches”.

Morena tiene una oportunidad histórica en Chihuahua y la están desperdiciando, se les está esfumando de sus manos.

“De todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos”.- Santiago Rusiñol.