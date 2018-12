DON Q. CHILLITO: Armas y a traición, alevosía y ventaja las formas

By Don Q. Chillito on 10/12/2018

Sabía quién era, pero no conocí a Hiram Apolo Contreras Herrera, el personaje PANista que fue acribillado por sicarios el pasado viernes por la tarde.

Solo espero que los PANISTAS no estén ya dirimiendo sus diferencias a balazos nublados de toda razón, civilidad y hombría, son “hojaldras”, pero no asesinos; al menos en ese concepto los tengo y espero no estar estar equivocado en mi concepto de ellos porque no sé cómo van a comportarse ante la ausencia total de oportunidades económico-políticas porque se les han reducido al máximo, al grado de la inanición económica que se les recetó el 1º. de Julio de este año y lo que tengan a su alcance es de esperarse que se despedacen por tenerlas.

Revisando los hechos, es claro una cosa, fueron sicarios y si fueron sicarios entonces es el crimen organizado quien está relacionado con el asesino o con el asesinado. Es clara la foto del vehículo en fuga de los sicarios. Cuatro para ser exactos.

Cuatro sujetos que detonaron sus armas manuales de calibres 9 milímetros y calibre 45 donde en promedio dispararon 5 tiros cada arma, para llegar a 21 tiros bien dirigidos a la víctima.

Todo un reto lograr tal magnitud de aciertos. Profesionales fueron los tiradores y, siendo profesionales, se minimiza el rango de error o confusión. No es lo mismo un aprendiz con un cuerno de chivo haciendo su desmadre a CUATRO profesionales perfectamente bien dirigidos a su objetivo y coordinados.

¿Quién tiene la capacidad de contactar y de contratar 4 pistoleros profesionales…? ¿Tanto valía la muerte para el asesino intelectual…? ¿Lo valía Hiram Apolo Contreras Herrera…?

Veo difícil el esclarecimiento de este artero crimen, como lo son todos los demás sucesos violentos de la ciudad. Seguro veremos dilación y olvido hasta perderse en las estadísticas, desgraciadamente como todo en esta ciudad.

Recordemos que una vez empezado la matazón entre rivales políticos no hay reversa y ya no hay freno a las matanzas, por un motivo u otro viene en escalada y cada vez son más evidentes y evidenciados los posibles actores, la impunidad es la reina de la fiesta con la que todos quieren bailar.

Tremendo protagonista resultó ser el Gobernador Javier Corral, incoherente, ventajista y sin el más mínimo respeto a la ciudadanía que representa, veamos porque lo digo:

Meses atrás el gobernador se quejaba de que la Federación no atendía sus solicitudes de envío de refuerzos para combatir al crimen organizado en la Sierra de Chihuahua, se desgañaba diciéndolo y diciéndolo a la población, a los medios y hoy resulta que se rehúsa a incorporarse a las mesas de seguridad con las fuerzas militares y federales para atender el programa del Gobierno Federal de AMLO, simplemente no se suma por los suyos por no querer aceptar una estructura de control del Gobierno Federal, porque se siente pequeño, achicado y muy temeroso mientras en el estado siguen y siguen los crímenes y la inseguridad creciente que al parecer poco le importa anteponiendo su berrinche y pataleo mediático y de niño que cree que le arrebatan su paleta.

Necesitamos un político que entienda los nuevos tiempos en el Estado, no un berrinchudo político achicado. Antes de esta trama, para Don Q. Chillito, Javier Corral tenía estatura, estratega, audacia y valentía ¿Donde quedaron…?

#JusticiaparaChihuahua que fue su propuesta y prácticamente su proyecto político tiene oídos ya en el gobierno Federal y se ha solicitado la extradición del ladrón mas grande de la historia de Chihuahua César Duarte Jáquez y de ello podrá ver el gobernador cumplimentado su anhelo de traer a la cárcel a Duarte y cumplirle a los Chihuahuenses, eso lo debería mover al menos a la cortesía política.

Su soberbia y orgullo, aunado con su complejo de inferioridad manifiesto ahora no le permite ver más allá de sus bigotes… El colmo.

El asunto de la Deuda Pública del Estado de Chihuahua es un asunto sumamente delicado, y complicado, por lo que involucra que es el futuro de la entidad, alargar plazos sin poner freno a las tasas de interés desde origen, y en la reestructura, y dejarlas variables no resuelve el problema ya que al contrario lo alarga y lo agranda.

Nadie le ha dicho al pueblo de Chihuahua en que se invirtió la Deuda Contraída durante el gobierno de César Duarte, ni el Nuevo Amanecer menos.

Alargar la deuda es el camino fácil, sencillito porque eso le da flujo de caja al gobierno a corto y mediano plazo, pero no se sanea porque para hacerlo es necesario una reestructura del gasto, de la inversión y de los impuestos a los ciudadanos.

Yo no sé en qué momento nos vendieron la idea que las Deudas Públicas se pagan con Dineros Públicos cuando los Dineros Públicos no existen, lo que existe es el dinero de los contribuyentes y los compromisos de los gobiernos se pagan con dineros de los contribuyentes.

La complicidad de los empresarios contribuyentes unos y corruptos otros, la sumisión de los ciudadanos contribuyentes nos llevara a pagar todo lo que se robaron los PRI/Duartistas cómplices ladrones de César Duarte, tenemos a la vista la punta del Iceberg llamados impuestos, servicios del estado y no podremos ni chistar…

Los CHILLIDOS EMPRESARIALES se escucharan hasta el Palacio de Gobierno, pero será tarde Margaritos por sumisos, cómplices, corruptos y en consecuencia ahí nos vienen los impuestos Corralistas para que su gobierno pueda medio salir adelante, solo es cuestión de tiempo.

Morena en el Congreso del Estado sirve para dos cosas, para nada y para pura… ningún contrapeso se considera…

¿Quién pensaban que iban a pagar los pasivos Duartistas…? ¿Los políticos ladrones o los ciudadanos y emprendedores contribuyentes…?