DON Q. CHILLITO: ¡A darle que se acabó la fiesta!

By Don Q. Chillito on 03/01/2019

Se acabó la fiesta que iniciamos a mediados de Diciembre, la fiesta, la tragaderas, la chupadera y todo lo que sea diversión, alegría, regalos y otras cosas más que simplemente se acabaron por transitorias y ya hoy nos enfrentamos a la dieta y a la realidad de nuestras vidas donde no tenemos de otra más que trabajar y esforzarte o no comes, no vives… Y a pagar los excesos en la cuesta que viene de Enero.

No hay fecha que no se cumpla y llegó enero con las realidades de las promesas sociales del nuevo Régimen Político de México, una de ellas el “no dar más gasolinazos” y únicamente ajustar los precios de acuerdo a los índices inflacionarios que se van a ir corriendo en el transcurso del año.

El precio de la gasolina que pague al cierre del 30 de Diciembre fue de 14.29 por litro, iniciando este año los grupos gasolineros de OXXO Gas, Petrol y H Gas amanecieron con el nuevo precio de la gasolina en sus espectaculares al precio desde $ 12.99 por litro la verde.

Lo anterior significa una reducción en el precio final de $ 1.30 por litro o sea, hasta 10% menos del precio al que cerró en Diciembre 2018

El nuevo salario mínimo general en la frontera para todos los trabajadores de esa categoría salarial y como consecuencia podría afectar a las demás categorías salariales en sus diferentes escalas dependiendo las circunstancias laborales individuales y de cada empresa.

También pudimos observar el beneficio de la reducción del IVA al 8% aplicado en cajas al momento del pago de nuestras compras en algunos comercios como en Soriana y/o Walmart, por poner un ejemplo; aún cuando se esperan las reglas de aplicación detalladas el próximo lunes.

Los Juarenses de buena leche tenemos todo un panorama de espectaculares oportunidades de mejorar nuestros niveles de vida, de crecer como ciudad, como sociedad, las circunstancias comienzan a ponerse en la mesa y solo quien quiera tomarlas y tomarlas para bien podrá salir adelante.

Bienvenidos los nuevo vientos, lo que tanto tiempo nos dijeron que no se podía hacer, en 30 días el nuevo régimen lo ha hecho dejando muy en claro que todo es inteligencia, honestidad y voluntad para hacer las cosas.

No cabe duda, el PANISMO han quedado como unas margaritas adoloridas y mentirosas, mezquinos, perversos y sin duda alguna; como grandes perversos.

No quisieron leer bien los decretos del Presidente López Obrador y, si los leyeron bien, entonces soltaron toda su mezquindad.

Ya hoy no nos debe quedar alguna duda por donde esta la mezquindad y la negatividad, el abuso, el saqueo y nos debe quedar más que claro que el PANismo siempre despreció al pueblo, a la sociedad, al menos hoy el PRIismo ha permanecido en relativo bajo perfil, pero sin negar la cruz de su parroquia también de mezquinos y traidores a la patria.

Y no lo pueden negar, fue su propio presidente nacional del PANismo quien soltó toda la negatividad y ardor PANista sobre los beneficios del proyecto de nación y el plan económico de Andrés Manuel López Obrador.

Es el colmo que el mismo gobernador Javier Corral se haya llevado por sus agrios y amargos sentimientos hacia el nuevo Régimen al declarar que le extrañaba que estuviéramos aseverando las bondades de los nuevos beneficios a la sociedad fronteriza.

Con los hechos, y ante ellos, ha quedado también como el más ignorante al no tener la capacidad de poder entender perfectamente bien los Decretos presidenciales al respecto. En el peor de los ridículos el PANista mayor del estado, y no tiene saque, lo escribió en sus cuentas en redes sociales.

O Javier Corral tiene pésimos consejeros o todos ellos son más que mezquinos porque es increíble que se haya aventurado a declarar “no me explico…”

Y bueno, señor gobernador ahí tiene su realidad, tal vez lo venció el que en usted no este el querer beneficiar realmente a la sociedad Chihuahuense y eso lo llevó a poner en sus cuentas “no me explico”.

Cada vez somos más los que queremos salir adelante y no retroceder, que nos quitamos el yugo que nunca nos gusto.

Y ahí viene el pago de revalidación vehicular y cada vez siguen más y más vehículos sin placas, placas ilegales y ONAPAFAS circulando por la ciudad con toda impunidad y tolerancia de las autoridades locales y estatales; PERO ESO SI, viene el cobro de revalidación vehicular a todos los que andamos derechos con la ley…

No cabe duda, la ilegalidad es próspera en esta Ciudad Juárez y en el Estado, botín de ingresos, como lo son los huachicoleros para los gobernadores de los estados donde es preponderante esa actividad ilegal y saqueadora que en su gran mayoría son en los estados gobernados por el PANismo.

El PAN no merece tener los dirigentes y liderazgos que hoy tiene.

“El tiempo y los hechos ponen a los tontos y mentirosos en su correspondiente lugar, es cuestión de esperar la llegada de las realidades”