De Tlahuelilpan Hidalgo a Rotterdam Holanda: Huachicoleo social y de cuello blanco

By Raúl Sabido on 22/01/2019

Lic. Raúl Sabido

Todos hemos sido testigos de un acto más que estúpido de perder la vida, y de una forma tan cruel y espantosa, como lo ocurrido con los huachicoleros de Tlahuelilpan Estado de Hidalgo en recientes días.

Ver las escenas de lamentos, gritos y seres humanos como antorchas no es nada agradable y además ver los restos humanos carbonizados y marcados por una agonía de mucho sufrimiento y desesperación si nos debe mover a reflexionar sobre este tema a profundidad a todos, tanto autoridades y ciudadanos, más a los ciudadanos que son la parte actora y activa preponderantemente en esta actividad.

Escuché 2 videos con mucha atención y en uno se alcanza oír claramente donde un espectador a los pocos segundos de haberse dado el incendio de la fuga de gasolina dice “hay un pinche loco hijo de su puta madre que echó lumbre el guey, que poca madre” este video fue tomado por el reportero de Noticiero Retrovisor y se escucha, si presta atención, claramente que echo lumbre al geiser y alberca de combustible.

Es un hecho, para que se prenda la gasolina solo se necesita una chispa que puede venir de la fricción de la ropa con polyester, puede venir de la idiota necesidad de fumar como se dice que lo hacían los Huachicoleros o de echar fuego como lo dice la grabación del reportero de Retrovisor, incluso pudo provenir el detonante de algún teléfono celular con los que grababan los mismos pobladores, es de ese mismo grupo de 600 o 800 personas ahí presentes robando gasolina de dónde provino la chispa que detono toda la tragedia, es un hecho, ellos mismos se mataron.

Debemos entender que la inhalación de los gases provenientes del combustible hacen afectaciones al cerebro y a la conducta de las personas, pierden la cordura y la realidad de sus actos por lo que “fumar” pudo ser un acto sin control y sin conocimiento de causa, pudo haber sido el reflejo de una rutina mecánica, es decir cualquiera que haya sido el motivo de la chispa definitivamente es un acto inconsciente provocado por la constante exposición a los gases y al combustible en el cuerpo, lo que no es un acto inconsciente es el hecho de llegar ahí para robar, ese fue un acto consiente y de decisión propia, manipulados o no es una decisión consiente y propia, decidieron ir a robar y no miraron el alcance de su decisión por los altísimos riesgos que corrían con ello, ellos son los culpables de su propia tragedia, no hay más culpables que ellos mismos y deberán asumir sus responsabilidades los vivos y no solo las de ellos sino de los niños y niñas que los acompañaban.

Si se va a atacar de fondo este asunto de huachicoleros y del huachicol la única forma es dejarlos a que asuman sus propias responsabilidades porque fue decisión de ellos solitos la de ponerse en ese riego, no se debe tomar dinero de los contribuyentes para asumir sus consecuencias futuras (indemnización) ya con el servicio médico gratuito que se les está brindando por humanidad es suficiente, todo lo referente a que recobren la salud y medicinas es correcto por humanidad pero hasta ahí, no más, nos estaban robando a todos, a la nación.

Por otro lado, existen más formas de huachicoleo como esas que practican los de “Huachicoleo de cuello blanco” y que son mucho más productivas que las del “huachicoleo social” (Huachicoleo de los jodidos).

El robo de combustible en las Refinerías, el robo de crudo en alta mar, el robo con gasolinas mexicanas robadas que entregan a USA y regresan importadas a México por el mismo comprador, PMI y otros como la venta de petróleo mexicano robado en los mercados Spot Market de Rotterdam Holanda por funcionarios y ex presidentes mexicanos es muchísimo mayor el robo a la nación que lo que se hace con el robo del “Huachicol social”, pero por mucho, si el “Huachicoleo social” se calcula en más de 60 mil millones de pesos imagine usted cuánto vale el saqueo de los “Huachicoleros de cuello blanco” antes descrito.

Nombres como BlackRock y Carlyle, Evecord Partners asociados con los nombres de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Luis Videgaray, Pedro Aspe Armella, Luis Téllez, Carlos Romero Dechamps, todos los ex directores de PEMEX desde Salinas hasta Peña nieto y el triste celebre Maquiavelo Salinista J.M. Córdoba Montoya son los principales “Huachicoleros de cuello blanco” y beneficiarios responsables de las triangulaciones de crudo a los mercados Spot Market de Rotterdam sustraído desde sus plataformas marinas que todos ellos tienen al servicio de PEMEX, más toda la estructura que tienen montada desde Cayo de las Arcas en el Golfo de México para darle soporte para la entrega de crudo mexicano ROBADO, todo un tejido de infraestructura de robo de crudo a México, en el extranjero todos lo sabían, menos los mexicanos….

Con lo anterior, se conoce los nombres de los grandes Huachicoleros de México, se conoce sus rutas de crudo y de dinero pero aún no decide el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ir por ellos, ahora están entretenidos con los “Huachicoleros Sociales” y los ductos nacionales de suministro de gasolina porque se requiere ir acabando con el gran negocio de los combustibles robados a PEMEX en territorio nacional, en algún momento irán por los internacionales.

Para los “Huachicoleros de cuello blanco” internacionales se tiene la lleve desde el gobierno para irles quitando el negocio, salvo con PMI que es la estructura paralela de PEMEX para la comercialización y cobro del crudo mexicano en el extranjero que bastaría con cerrarles las lleve de la entrega de crudo para aniquilarlos pero hay contratos que cumplir donde México está comprometido, pero no dude usted que pronto cerrarán la llave a PMI, tienen que hacerlo.

PMI es una empresa formada con recursos fiscales y de PEMEX desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari manejada hoy por BlackRock con fuerte influencia de intereses de Salinas, es una empresa que manda los recursos de PEMEX por la venta de crudo al mercado internacional a paraísos fiscales para “sudar” los dineros y ya posteriormente se los regresan a México menos la comisión por intermediación respectiva, es por ello que no dudemos que el gobierno de AMLO en su momento vaya por ellos, estará más que obligado a actuar en contra de ese atraco a la nación, forzosamente.

Aquí tendremos que decidir todos los mexicanos si hay perdón y olvido en la encuesta nacional del 21 de Marzo de este año.

Yo votaré por cárcel e incautación de bienes o, al menos, incautación y destierro con todos los agravantes de traidores a la patria.

Los marcaría para toda la vida, les cortaría las manos.

Raúl Sabido [email protected] Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.