¿Conoces el Censo para el Bienestar?

By Héctor Molinar Apodaca on 11/01/2019

Lic. Héctor Molinar Apodaca

Ya se inició el programa que brindará oportunidades de estudio y trabajo a jóvenes etiquetados como “NINIS”. Me refiero en el caso concreto al “CENSO PARA EL BIENESTAR” que arrancó desde el mes de octubre del año próximo pasado y todavía mucha gente en Ciudad Juárez, no está enterada en qué consiste y el gran alcance del mismo.

El censo consiste en recabar la información de personas que se pueden beneficiar con el programa que prometió el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su campaña política, a través de un grupo de voluntarios denominados “Servidores de la Nación”. Con una metodología confiable, porque los datos se asientan de manera digital o electrónica en un teléfono celular, que contiene el programa para recabar todos los datos que identifican a la persona, que incluye su domicilio y una foto del interesado, que van directamente por el ciberespacio al Gobierno de México.

Mi propósito ésta vez, es invitarte a que te informes y aproveches la gran oportunidad para lograr un desarrollo social sostenible. El pasado lunes 7 de enero, recibí un comunicado del Gobierno de México, para informar que son 25 programas prioritarios de AMLO, y que en Ciudad Juárez son 5 a los que te puedes afiliar. Los programas no requieren ninguna afiliación política, son derechos de todas y todos, sin importar origen étnico, ni la preferencia religiosa o partidista. Se trata de lograr el bienestar de todas las familias juarenses con equidad.

Los jóvenes que no estudian y que no trabajan, se pueden capacitar para un trabajo como aprendices en actividades que deseen desempeñar y recibirán una beca de $3,600 pesos mensuales hasta por un año. Los jóvenes de escasos recursos que terminaron el bachillerato y que no pudieron continuar sus estudios por cuestiones económicas, para que accedan a la Universidad, se les otorgará una beca de $2,400 pesos mensuales durante sus estudios. Becas para jóvenes estudiantes de Nivel Medio Superior, de escuelas públicas de preparatoria/bachillerato, recibirán $800 pesos mensuales para no dejar la escuela y construir su propio futuro.

Los adultos mayores de 68 años aplican de inmediato sin importar si reciben pensión o no de cualquier otra institución, obtendrán $1674 pesos mensuales en forma directa y sin intermediarios. También las personas con discapacidad de escasos recursos recibirán una cantidad similar, además de canalizarlas a atención médica, dando prioridad a las niñas y los niños que viven en condiciones de marginación.

Con el objeto de detonar la actividad económica se otorgarán créditos a micro, pequeños y medianos empresarios, de manera accesible a corto plazo y confiando en la palabra. Por lo que bajo este rubro se beneficiarán todas y todos los que por cuestiones económicas no han podido establecer su empresa o negocio redituable a la sociedad. En todos los beneficios habrá también seguridad social mediante el IMSS.

Los “Servidores de la Nación” son voluntarios y se acreditan como tales y su servicio es gratuito. Los datos son confidenciales y seguros porque entran directo al programa establecido para tal efecto. Se supone que las instituciones municipales y algunas organizaciones civiles realizan también el Censo en apoyo al Gobierno de México.

Ante las bondades que representan estos grandes apoyos, no pasa desapercibido que siempre habrá quienes critiquen negativamente. Como en el caso de los NINIS, pues es indudable que si favorecemos a los jóvenes mediante la confianza y apoyo para impulsarlos a estudiar, tendremos ganancia en educación. Se reducirá la violencia y serán menos carga para sus padres. Así como a los desempleados y profesionistas que no encuentran fuente de trabajo para ejercer.

“La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia” concluye el comunicado que recibí del gobierno y es cierto. Pues mientras haya apoyos para superar la marginación, el hambre y la explotación de personas, avanzaremos directamente a esta meta. En el caso de los adultos mayores, merecen recibir algo de lo mucho que ya dieron en su época productiva.

El dinero que se invertirá dará fruto entre nosotros y ya se está rescatando parte de lo que se roban ex funcionarios y cómplices de cuello blanco, como en el caso del robo de las gasolinas. Tan solo en la recuperación de los ductos de Pemex, así como en lo ahorrado del robo del combustible ya son miles de millones de pesos en poco tiempo. Todavía falta mucho que desentrañar de la corrupción que invade al territorio, que sumarán muchos miles de millones más.

Héctor Molinar Apodaca Abogado | [email protected] Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.