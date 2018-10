Atender a los hijos de la maquiladora, la gran asignatura pendiente

By Benjamín Carrera Chávez on 08/10/2018

Dr. Benjamín Carrera Chávez

En este mismo espacio he abordado diversas problemáticas que viven las obreras y obreros que trabajan en la industria maquiladora aquí en ciudad Juárez; bajos salarios, acoso laboral y sexual, extenuantes jornadas de trabajo en condiciones inapropiadas.

En esta ocasión quiero referirme a otro grave problema que viven esos miles de obreros, sobre todo las mujeres, y es la apremiante y angustiante necesidad de dejar a sus hijos solos mientras deben salir a trabajar, una terrible realidad cotidiana que empieza todos los días en que se deben despertar a las 4:30 de la madrugada para subir a esa “ruta” que las lleva a la planta laboral y que las obliga a dejar a sus hijos solos encerrados en la casa, incluso amarrados para que no se salgan y se expongan a peligros mayores o a cargo de hermanos también menores de edad, o de algún vecino, amigo o familiar hasta su regreso, ya entrada la tarde.

No puedo imaginar el abrumador estrés que deben vivir esos padres al estar todo el día con la tensión y miles de pensamientos en sus cabezas por no saber cómo están sus hijos, sin saber si ya comieron algo, si ya fueron a la escuela o si no les ha pasado nada. En resumen, miles de niñas y niños viven en una alarmante y contundente situación de vulnerabilidad.

Y los datos que ilustran esta tragedia son varios y diversos. Y muchos de esos datos son escalofriantes, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Rnped), Juárez es la tercera ciudad donde más desaparecen niñas y niños, incluso a nivel estatal, de los 490 desaparecidos en todo chihuahua, 242 fueron en Juárez, casi el 50% del total estatal.

Por su parte, la Fiscalía de mujeres en Ciudad Juárez reportó que en tan solo los meses de enero a marzo del 2018 se denunció que 136 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual, 66 de ellos de violación. La mayoría de estos abusos cometidos por vecinos o familiares. Así mismo Plan Estratégico de Juárez reporta que en más de 14 mil hogares hay días que no comen los niños o tienen solo un alimento diario. La mayoría de estos casos es donde hay jefatura femenina.

Por otro lado, de acuerdo con el estudio Omisión de Cuidados y su Relación con los Espacios de Cuidado Infantil en Ciudad Juárez, del Observatorio de Seguridad y Justicia indica que los niños de 0 a 6 años son los más afectados aquí por algún tipo de violencia. En el 2015 se recibieron 2 mil 997 reportes al Centro de Respuesta Inmediata (Ceri) por maltrato infantil, pero solo 310, es decir apenas el 10 por ciento de ellos se denunciaron ante Fiscalía y el DIF estatal.

Así pues es evidente el problema y tiene varias explicaciones, una de ellas es la notoria falta de guarderías, centros de bienestar infantil, casas de cuidado diario y estancias infantiles, veamos algo de información al respecto, de acuerdo con el estudio del observatorio y con datos del INEGI para 2015, en el municipio de Juárez, la población de habitantes de 0 a 9 años era de 268,081, pero solo hay 242 guarderías que pueden atender a 14 mil 031 infantes, lo implica que estas, ya sean públicas y privadas, solo cuentan con la capacidad de atender apenas al 5.2% de las niñas y niños juarenses. Lo que significa un déficit tremendo. Incluso el mismo se agudiza al tomar en cuenta que en nuestro municipio cada año nacen en promedio poco más de 28 mil niñas y niños.

Queda claro, los gobiernos de los tres niveles tienen una gran asignatura que atender, apenas tenemos en Juárez una guardería por cada 1,223 niños, y es urgente poner más y sobre todo en las zonas donde se necesita con apremio, sin duda falta mucho por hacer y debemos hacerlo ya.

Yo estoy puesto y dispuesto.