Amarga navidad

Cual viejísima canción de Amalia Mendoza, “La Tariácuri”, una disculpa al público joven que circunstancialmente me lea, los viejos, regularmente hablamos de cosas pasadas de moda. Encararé este escrito primeramente desde una perspectiva comercial, en mis 63 años de vida, esta época navideña es la menos productiva de todas las que tenga memoria, en esta, se palpa el poco flujo de dinero, de visitantes, de ánimo. Me alegraría saber que este fenómeno, sólo se diera en esta comunidad, como mucho en este estado (Chihuahua), sin embargo, en buena parte del territorio nacional se está dando esta situación. Me comenta una estimada amiga de Cd. Juárez, que en años pasados, el adorno navideño en las casas del Campestre (colonia de lo más fifí en la frontera) se daba con profusión, imagino que incluso podría llevarse a cabo un concurso para saber cual de esas residencias era la más y mejor iluminada, hoy, no es así, me dice que solo una de ellas tiene ese tipo de adornos navideños, supongo que fue una exageración y que haya otras pocas iluminadas, aún así, nada que ver con años y décadas pasadas. La incertidumbre económica, aderezada con una brutal inseguridad se ha apoderado de la sociedad, dando al traste con el espíritu navideño

No esperaba hacerlo tan pronto, pero, “Se los dije”.- el gobierno federal, en tan sólo 13 días, ha cometido todo tipo de torpezas que ponen en peligro la frágil estabilidad de nuestro país. A decir verdad, empezó con pésimas señales aún antes de asumir formalmente la presidencia, son tantos sus yerros que no se por donde empezar, aunque primero me gustaría aclarar que creanlo o no, me esfuerzo por encontrar cosas positivas de este gobierno, sin lograrlo mínimamente, decepcionando con ello a algunos de mis lectores que tiene obnubilada la visión y todo lo ven bonito, por desgracia, he perdido incluso amistades que no asimilan el por qué no me subo al tren de los ganadores, transporte del que incluso me bajé, contraviniendo así mis propios intereses, los que me conocen, saben lo poco práctico que soy, que mis convicciones pueden más que mis utilidades, no puedo ver que una gavilla de forajidos devenidos en políticos acaban con el país, y yo permanecer indiferente

La cancelación del NAIM, un error garrafal.- haber cancelado tan necesaria obra por un mero capricho, nos va a costar una millonada, demostró poder el presidente si, pero a que costo. Primeramente ofreció a los inversionistas 80 centavos por cada dólar, es decir que estos perdieran un 20% de su inversión, error infantil, supone que los capitalistas están tan inermes como el pueblo, no aceptaron, luego se les ofreció reponerles el total de su inversión, esto es dólar por dólar, nuevamente fue rechazado, en una tercera ronda se les ofrece pagarles 1.10 dólares por dólar, y fue vergonzosamente bateado de nuevo, ¿en qué va a terminar el “Error de octubre”? La Economía de un país debe de ser manejada por expertos, no por aficionados o necios. Según mis cálculos, el desaguisado deberá costar a México entre 120,000 y 140,000 millones de pesos, lo peor, para una obra que quedará abandonada, díganme donde está la racionalidad en ello. Mi propuesta de solución es que el millón de personas que votaron a favor de la cancelación de la obra, pague cada uno precisamente entre $120,000 ó $140,000 c/u, mucho “Prefiero el lago”, ¿qué no ven que se está abusando de su credulidad?

Se le va a pedir permiso a la “Madre Tierra” para realizar el Tren Maya, ¡que ocurrencia! Olvídense de una consulta a las comunidades indígenas, un estudio de impacto ambiental, de viabilidad financiera de acuerdo con la normatividad hacendaria… y tantas cosas más, en lugar de ello, se hará un ridículo ritual, muy parecido a la toma de posesión donde se le dio un imaginario bastón de mando. Imagínense como nos ve el resto del mundo, como un país con costumbres arcaicas y un tanto chistosas, seguramente los inversionistas extranjeros se van a caer de boca para venir a invertir en México, ¿cómo tiznados vamos a competir con países modernos que no andan con esta zarandajas? Ahora bien, la culpa no la tiene AMLO, la tienen sus seguidores que todo le festejan y aplauden. Este nuevo gobierno, necesita poner en orden sus ideas y sobre todo ser auto analítico, no creerse la octava maravilla de mundo

Están ustedes servidos señores “Maestros”.- si a algún sector ha cumplido el nuevo gobierno es al magisterio, lo cual es muestra de viveza, sabe perfectamente que es un ente poderoso, por esa razón abroga la Reforma Educativa, con ello de facto restituye “Todo el poder” al SNTE, para que como antaño haga y deshaga con la Educación en México, en esta maniobra los que menos interesan son los niños y jóvenes. Es un hecho que a un gobierno con las características del nuestro, le conviene una baja educación de su población, con ello es más manejable, menos insurrecta

Con bombo y platillo anuncia Trump que México pagará por el muro.- en estos tiempos de desinformación, ya no sabe uno que creer y que no. Según ese escalofriante personaje (Trump) habló con su homólogo mexicano y este aceptó pagar por el muro, bueno ¡ni Peña Nieto llegó a tanto! Me apenan los seguidores del tabasqueño, no se dan abasto para cubrir tantos frentes de batalla, su señor no acaba de salir de una cuando ya está en otra

30,000 MDD para ayuda de Centroamérica, ¿no se les hace mucho? Según el salinista Canciller mexicano Marcelo Ebrard, esa escandalosa cantidad de dinero (600,000MDP) es lo que destinará nuestro país para mejorar las condiciones de vida de esa región de América y con ello evitar que emigren hacia los EUA. Debe de haber algún error, no podemos invertir tanto ni andar de “Candil de la calle y oscuridad de la casa”, otro desfiguro más

Con Félix Salgado Macedonio está estupendamente representado Morena.- ese personaje anda desatado, vertiendo amenazas a la SCJN y a los gobernadores que no se doblegan a la figura de los virreyes estatales, insisto, escogieron muy bien a tan distinguido personaje, los felicito, la calidad moral de Salgado Macedonio está fuera de toda discusión, más aún, lo considero incluso presidenciable, ya vislumbro la publicidad ¡FSM 2024!

Notas locales

Helamán Reyes Porras, un joven político inusual.- me resulta extraño que un político tenga (como en su caso) un genuino interés por servir a su comunidad, lo veo continuamente en actividades en pro de la ciudadanía, ya luchando en contra del elevado costo de la revalidación vehicular (por cierto, al pagar lo mismo un auto chatarra que un nuevo, se pierde el principio de proporcionalidad), que buscando que sean retiradas las casetas de cobro, así como recolectando juguetes para los niños de escasos recursos, le reconozco como un auténtico luchador social. Tal trayectoria política causa ronchas en políticos que tienen el poder, pero no tienen el carisma ni las ganas de servir de Helamán. Por ese motivo han emprendido una campaña de desprestigio en su contra por supuestas deudas (mira quien lo dice), están como los perros de rancho, “No comen ni dejan comer”

