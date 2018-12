¡Ah, Chihuahua!

Lic. José Cruz Pérez Rucobo

Deseo hacer notar que una simple coma después de la exclamación ah, significa éxtasis, arrobamiento… sentimientos que me provoca referirme a este gran estado. Nuestro Chihuahua (como muy pocos) tiene una fuerte dosis de orgullo y pertenencia, ignoro si exista la palabra, sin embargo, en un artículo de hace muchos ayeres, la definí como “Chihuahuaneidad”, lo que implica quizá grandilocuencia, no importa, lo hago con el profundo amor que me inspira. El nombre de nuestro estado tiene algunos significados probables, de mi parte me inclino por el que dice que es un, “Lugar entre dos ríos”, o bien lugar entre dos aguas. Chihuahua es… grandeza, no sólo en el plano físico, lo cual es un hecho al ser el estado con más extensión territorial, pero, más allá que eso, la grandeza es de su población, de su espíritu, de su inquebrantable lucha por hacer producir la tierra con una condición de semi desierto, con condiciones climáticas extremas, es decir, en Chihuahua se tienen temperaturas de hasta 45 grados en el abrazador verano y -18 grados en el crudo invierno. En el puente internacional Santa Fe de mi entrañable Cd. Juárez hay una leyenda que reza, “Donde empieza la patria”, eso necesita quedar muy claro, no es donde termina, sino donde empieza, la mexicanidad y la chihuahuaneidad, no pueden tener fronteras físicas. ¿Sabían ustedes que ser de Chihuahua es carta de presentación? En mis andanzas por diferentes estados del país pude constatarlo, de entrada caemos bien, ya depende del comportamiento de cada uno de nosotros, se decide si ese sentimiento continúa o se nos retira. Nuestro estado es pródigo en muchos sentidos, tenemos enormes bosques madereros, minería productora de plata y el ambicionado oro, tierra fértil productora feraz de frutas, hortalizas, legumbres y forrajes, paisaje majestuoso tan visitado por el turismo local e internacional, montaña, propia para el desarrollo turístico y comercial, prueba de ello es el teleférico (de los más altos del mundo y el impresionante Che Pe, tren turístico que parte de la Cd. de Chihuahua y llega a Los Mochis Sin.), grandes praderas para la producción ganadera, tenemos la abundante agua que viene de la montaña y riega generosamente nuestros cultivos, tenemos… casi todo, y ese todo, aderezado con el carácter emprendedor y audaz de sus habitantes. Se menciona en nuestro glorioso corrido, que es una, “Tierra bendita de Dios”, lo corroboro y confirmo, termino con otra hermosa frase del citado corrido, “Pa’ gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal”…

Para un gran estado, un gran proyecto de desarrollo.- tuve la oportunidad de conocer el esbozo aún, de un ambicioso proyecto del Lic. Misael Máynez Cano diputado en la actual legislatura chihuahuense, coordinador de la bancada del PES. El proyecto político económico hasta donde lo conocí está perfectamente estructurado, su finalidad es proyectar a Chihuahua a los primeros planos en; crecimiento, productividad y beneficio social para todos, con conceptos modernos de una administración pública eficiente, donde se menciona las grandes posibilidades de la entidad en los rubros mencionado en el extenso párrafo inicial, pregunté con preocupación, ¿y la monstruosa deuda de Chihuahua (alrededor de 50,000 MDP)? Se me contesta que es perfectamente pagable con un manejo eficaz y honrado de los dineros públicos, a mi me entusiasmó el plan, espero que a los que aman realmente a Chihuahua, les entusiasme de igual manera, en términos coloquiales, se trata de hacer más grande el pastel para así saborearlo todos, por supuesto los dueños originales de la tierra (Tarahumaras) incluídos, en ese plan cabemos todos

Libro recomendado de la semana

Esta vez es, “Tan veloz como el deseo” de la autora mexicana, Laura Esquivel. Es una impactante historia de amor, narrada magistralmente por la escritora que imprime magia a la historia. El relato está ambientado en el México de principios del siglo XX, con posterioridad a la Revolución Mexicana. La historia es de Júbilo (nombre propio), un hombre que nació con el don de la alegría y la capacidad de escuchar los verdaderos sentimientos de las personas, no expresados en palabras. Los invito a sumergirse en esta fascinante y bella historia de amor

Espero (confío) que comprendan que no puedo seguir con mi lucha social y crítica política.- después de la visita/amenaza de la Policía Federal que narro en una denuncia pública, me doy cuenta que estoy más solo que un perro. Tengo amigos poderosos si, pero cuando se les necesita, la mayoría se voltea hacia un lado, la divisa en México en un 99.9% es; “No quiero problemas” y no sé por qué no habría de ser la mía, “Pelear en contra de las injusticias”, ¿qué caso tiene? Es inútil tratar de abrir los ojos a una sociedad que se siente cómoda con ellos cerrados. Ser un antisistema, sólo me ha ocasionado sinsabores, enemigos y desengaños, la gente en su inconsciencia, nos tilda de locos, ¿que le vamos a hacer? Como dice la canción, “Que ruede la bola, que siga rodando”. Había decidido no escribir más, sin embargo el hacerlo es responder a una pasión que me envuelve, espero que eso no moleste a la gente que me envió ese mensaje amedrentador. Para aquellos que siguen mis escritos, deseo de corazón que este inminente año 2019 sea pleno de dicha y prosperidad para todos, que hagamos de él, un gran año.

“Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión”.

– Friedrich Hegel

“La grandeza no se enseña ni se adquiere: es la expresión del espíritu de un hombre hecho por Dios”.

– John Ruskin

“Cada persona forja su propia grandeza. Los enanos permanecerán enanos aunque se suban a los Alpes”.

– August Von Kotzebue

José Cruz Pérez Rucobo Periodista y Crítico Político Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique.