Congreso instruye a ASE denunciar a Cabada por irregularidades por 49 MDD

By Agencias / Redacción on 14/12/2018

Foto de Archivo: Armando Cabada en visita al Congreso.

Chihuahua, Chih. – Los diputados locales aprobaron la cuenta pública de Ciudad Juárez, con observaciones por irregularidades en el uso de 49 millones 747 mil 957 pesos, por diferentes puntos, por lo que se instruyó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), presentar las denuncias en contra del presidente municipal, Armando Cabada, así como los funcionarios que resulten responsables por las observaciones detectadas.

Con 24 votos a favor y 4 en contra, el dictamen fue aprobado, con observaciones de irregularidades como los servicios del Canal de Televisión Abierta Canal 44, propiedad del alcalde Cabada, donde se detalla una erogación de 2 millones 131 mil 500 pesos, sin tener un contrato que ampare el pago hecho, durante los periodos de los meses de enero y febrero, donde contravienen diversas disposiciones normativas señaladas en el informe técnico de resultados. Ante la aprobación, deberá actuar en consecuencia y de manera legal la Auditoría Superior del Estado.

Observaciones:

SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y ESPECTÁCULOS CULTURALES

Intermedia de Juárez, S.A. de C.V. $11,048,420.00

OBSERVACIÓN 022

Derivado de la revisión efectuada al concepto de servicios de publicidad por medio de la publicaciones de impresiones especiales en suplementos y similares en los periódicos, se observó que el Ente debió de abstenerse de contratar con la persona moral de nombre Intermedia de Juárez, S.A. de C.V., toda vez que de acuerdo con la información recabada, los C. Martha Alvídrez Sáenz y el C. Arnoldo Cabada de la O, éstos con carácter de socios de la mora de referencia y el C. Jesús Antonio Cabada Alvídrez como representante legal de la misma, sien estos, padres y hermano, respectivamente, del C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente Municipal, por lo que poseen entre ellos un parentesco en primer grado; lo anterior se advierte en contravención en las diversas disposiciones normativas legales aplicables referidas en el informe técnico de resultados.

SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y ESPECTÁCULOS CULTURALES

Intermedia de Juárez, S.A. de C.V. Canal de Televisión Abierta Canal 44

OBSERVACIÓN 023

De la auditoría, respecto al contrato número DCA/CS/035/2017 por concepto de servicios de publicidad a través del canal de Televisión Abierta Canal 44, de las diversas actividades y/o información de la administración municipal, con el fin que la comunidad conozca las obras y proyectos e información de interés, realizada por la administración municipal, firmado el 01 de marzo de 2017, con una vigencia retroactiva del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, hasta por un monto de $8,500,000.00, se determinó improcedente el ejercicio de recursos por los meses de enero y febrero de 2017 por un importe de $2,131,500.00 cantidad que se erogó sin que se tenga contrato que ampare el pago, detectándose que no se celebró contrato con la empresa Intermedio de Juárez S.A. de C.V., en el período de los meses de enero y febrero, contraviniendo diversas disposiciones normativas señaladas en el informe técnico de resultados.

ANÁLISIS DE PROVEEDORES. REFACCIONES

Hiran Ignacio Castro Meana, Motorpro, S.A de C.V. y Frenos y Refacciones de Juárez, S.A de C.V.

OBSERVACIÓN 068

Mediante la revisión a la licitación No CA-OM-05-2017, por concepto de refacciones para vehículos a gasolina, diésel, llantas para el parque vehicular del Municipio, herramientas y equipo para taller Municipal, se presentó constancia de suficiencia presupuestal No. 74 del 07 de abril de 2017 por $11,584,202.54 para poder llevar dicho proceso, realizando actas de apertura de propuestas, el 15 de mayo de 2017, dictamen y fallos , ambos de 22 de mayo de 2017, luego se realiza fe de erratas del acta de fallo antes referido, en el cual se modifican los montos de las propuestas de los participantes, resultando ganadores la moral denominado Motorpro, S.A de C.V. y la persona Jram Ignacio Castro Meana, observándose improcedente la adjudicación de la licitación pública a los proveedores antes mencionados, para adjudicar se realizó un acta fe de erratas del fallo un día posterior al acta de fallo que se aprobó el 22 de mayo de 2017 en donde se disminuyen, las partidas presentadas por los participantes, para así no sobrepasar la suficiencia presupuestal, con lo exceder la suficiencia presupuestal se debió haber declarado desierta en el momento de la presentación de las propuestas económicas en donde ya se tenía conocimiento, por el Ente que los precios no eran aceptables, según el acta de presentación y apertura de propuestas del 15 de mayo de 2017, por lo que contraviene las disposiciones normativas del informe técnico de resultados.

ANÁLISIS DE PROVEEDORES

OBSERVACIÓN 073

CNC Recycling, S de R.L. de C.V.

De la revisión al rubro del análisis de proveedores, se observó que se adjudicó directamente contratos del Municipio de Juárez 2017, por la cantidad de $24,983,835.72, fundando la excepción a la licitación pública, sin embargo, el Ente en ningún momento hace alusión o determina la justificación al supuesto de excepción, por lo que la presente adquisición contraviene las diversas disposiciones legales normativas aplicables en el informe técnico de resultados.