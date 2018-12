Abre sus puertas BiblioAvión en El Chamizal

By Agencias / Redacción on 14/12/2018

Interior de BiblioAvión en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. – Con toda la magia que encierra ingresar por primera vez a un avión, Abril Miranda Fuentes recorrió las instalaciones del BiblioAvión, mismo que a través de la tecnología y aparatos innovadores, busca promover el acceso a la información y el conocimiento.

Abril, acompañada de 150 alumnos de la escuela primaria “El Nigromante”, descubrió las instalaciones que a través de tabletas electrónicas, simuladores de vuelo y realidad virtual, pretenden trasladar las tradicionales visitas a las bibliotecas a una experiencia de altura.

Luego de la ceremonia inaugural, encabezada por el Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez, acompañado de su esposa Alejandra Cabada, presidenta del DIF Municipal, Abril fue una de las primeras visitantes de la estructura ubicada en el cruce de la avenida Heroico colegio Militar y Moctezuma en El Chamizal.

El Alcalde destacó la importancia de esta obra que es considerada como un paraíso para los niños, adolescentes y adultos, debido a la tecnología e innovación que ofrece y que podrá ser recorrida por las familias fronterizas.

Con una inversión de 19.5 millones de pesos, provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) y en una superficie de 2 mil 590 metros cuadrados, El BiblioAvión, es el sexto que se construye en México.

“Esta no es una biblioteca como las demás, no está en un edificio, sino dentro de un avión y cuenta con una plataforma virtual dividida en seis sub plataformas con temáticas variadas que dan acceso a cuentos, leyendas, poemas y biografías”, mencionó el Alcalde.

También el BiblioAvión ofrece actividades lúdicas y educativas, en las que se puede visitar virtualmente 18 museos de arte, ofreciendo contenido para todos los niveles académicos.

Además está equipado con área de cómputo y biblioteca con capacidad para 20 usuarios, un audiovisual para recibir hasta 33 personas y un expositor, además de un foro al aire libre con capacidad para 500 espectadores y un equipo de realidad virtual.

En el corte de listón, acompañaron al Presidente Municipal y a su señora esposa, el Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, Felipe González Moreno, Comandante del Noveno Regimiento de Caballería Motorizada; Rodolfo Martínez Ortega, administrador de la Ciudad; Roberto Rentería Manqueros, secretario del Ayuntamiento; Francisco Arroyos Salgado, director de Obras Públicas; Martha Beatriz Córdova Bernal, directora de Educación; el regidor Carlos Ponce Torres y Eduardo García Ortega, en representación de la Subsecretaría de Educación.

De igual manera estuvieron presentes funcionarios municipales, regidores e invitados especiales como Ricardo Hernández, encargado del Consulado de México en El Paso y Adriana Martínez, cónsul de Asuntos Comunitarios.

