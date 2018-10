Recomendacines para prevenir picaduras de animales ponzoñosos

By Agencias / Redacción on 09/10/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Con la presencia de lluvias y la disminución de la temperatura, los animales e insectos buscan resguardarse, por lo que es importante tener mayor cuidado y realizar ciertas acciones para prevenir la picadura de animales ponzoñosos.

Por ello, la Secretaría de Salud, a través del área de Vectores, Rickettsia y Rabia emite recomendaciones a la población para que mantenga los espacios limpios y con movimiento, ya que principalmente las arañas se resguardan afuera de la casa, ya sea en escombro, macetas o cualquier artículo en el cual no se realiza limpieza regularmente. Estos insectos, buscan ingresar a las viviendas para refugiarse debajo de muebles, camas, ropa, zapatos y otros rincones óptimos para su sobrevivencia; especialmente los que tienen humedad y sitios oscuros; por esto, es importante que se coloque malla mosquitera en ventanas y puertas para evitar el ingreso de éstas.

“Ahorita con estas precipitaciones recientes y el contacto con los espacios naturales tenemos mayor contacto con animales ponzoñosos, como lo son serpientes o algunos tipos de arañas. Las principales recomendaciones es evitar el acumulamiento de cosas” comentó el Coordinador de Vectores, Rickettsia y Rabia, MVZ Juan José Martínez Pérez.

El doctor Martínez Pérez explicó que es importante que cuando una persona es agredida por un animal o insecto de esta índole es importante acudir inmediatamente al área de urgencias del hospital más cercano.

“Lo primero que se debe de hacer ante el contacto con un animal ponzoñoso es colectar el espécimen para su mejor identificación y la otra es no aplicar ningún medicamento ni ninguna solución en la herida y acudir a cualquier hospital al área de urgencias”.

La Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria II, provee de faboterápicos –medicamentos contra picaduras de insectos ponzoñosos- a los hospitales, por lo que actualmente el Hospital General y el Hospital Infantil de Especialidades cuentan con un stock suficiente para la atención de quien lo requiera.

“La Jurisdicción Sanitaria II tiene una red en la cual se surte todos los faboterápicos para picaduras de arañas, viudas negras y víboras” comentó el doctor.

De acuerdo con estadísticas del área de Epidemiología, en lo que va de la temporada de calor se han registrado en ciudad Juárez 22 atenciones por mordedura de araña.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud recomienda a la población limpiar los patios y traspatios de las viviendas, ya que las arañas se refugian en escombros, llantas, macetas y cualquier sitio sombrío donde además se favorece su reproducción.

También se insiste en mantener limpio el interior de las viviendas, ya que el acumulamiento de polvo propicia la formación de telarañas y también la reproducción de estos arácnidos.

En cuanto a los efectos de una mordedura de araña, los médicos señalan que puede causar afecciones como fiebre, dolor de cabeza, enrojecimiento, hinchazón en la zona de la mordedura.

Explican que en el caso de la mordedura de “Viuda Negra”, provoca manifestaciones que son casi inmediatas, como: dolor abdominal, sudoración, dolor de tórax, calambres y sensación de quemazón en la zona de la mordida, por lo que es importante acudir inmediatamente con su unidad de salud para que le sea administrado en antídoto.

Recomendaciones:

No hacer torniquetes

No succionar el veneno

No hacer incisiones

No ingerir alcohol

No aplicar hielo