Pide Bomberos apoyo de la comunidad para recolección de juguetes

By Agencias / Redacción on 13/12/2018

Ciudad Juárez, Chih. – A dos semanas de llevarse a cabo la entrega de juguetes por parte de Santa Clos Bombero, el Heroico Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la ciudadanía a fin de que se sume a la causa.

El teniente del Departamento de Bomberos y encargado del taller de juguetes, Fernando Vázquez, informó que hasta el momento se cuenta con poco menos de la mitad de bicicletas que se entregaron el año pasado, mientras que en el caso de las bolsas de regalos, se cuenta solamente con mil.

Indicó que en el 2018 se repartieron mil 100 bicicletas y este año se cuenta con 500.

“Queremos lograr por lo menos mil bicicletas porque es el juguete que más solicitan los niños”, comentó.

“Le hacemos un llamado a la comunidad, estamos en la temporada que se acerca la fecha y todavía no alcanzamos a cumplir la meta. Los invitamos a que se acerquen y traigan un juguete nuevo o usado, que no sea bélico. Les pedimos que no nos dejen solos, dependemos mucho de la ciudadanía, y no queremos que este año sea la excepción”, expuso el encargado de la colecta.

Las bolsas de regalos llevan entre 10 a 20 juguetitos. Esto depende del tamaño de cada artículo, señaló el teniente.

Las personas que quieran participar, pueden llevar sus juguetes nuevos o usados pero en buenas condiciones, a cualquiera de las estaciones de Bomberos, ya que estas se encargan de trasladarlos hasta la Estación Central ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar.

EVENTOS PROGRAMADOS

El Santa Clos Bombero también recibe el apoyo de instituciones educativas, organismos de la sociedad civil, y otras instancias, por lo que el próximo sábado 15, tendrá el apoyo del locutor “El Jaguar”, quien se subirá a la torre de la plaza comercial “La Esquina”, ubicada en las calles Simona Barba y Valentín Fuentes.

A través de esta acción, el locutor estará solicitando el apoyo de la ciudadanía para que participe en la colecta de juguetes para Santa Bombero. El evento dará inicio a las 7 de la tarde.

Además, el mismo día se llevará a cabo un evento de futbol americano con los universitarios de la UACJ. Este empezará a la 1 de la tarde en los campos de la universidad, mientras que el donativo es un juguete.