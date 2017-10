Por: Yanet Cuellar

Les comparto la siguiente reflexión sin datos de autor, que realmente VALE LA PENA leer.

“Hay momento que sentimos que todo está mal, que nuestras vidas se hunden en un abismo tan profundo, que no se alcanza a ver ni un pequeño resquicio por el que pase la luz.

En esos momentos debemos de tomar todo nuestro amor, nuestro coraje, nuestros sentimientos, nuestra fuerza y luchar por salir adelante.

Muchas veces nos hemos preguntado si vale la pena levantarnos de nuevo, y solo puedo contestar una cosa: ‘Hagamos que nuestra vida valga la pena’.

Vale la pena sufrir, porque he aprendido a amar con todo el corazón. Vale la pena estar en la oscuridad y caer hasta lo más profundo, porque ya no puedo ir más hacia abajo, de ahí en adelante todo va a ser hacia arriba, hasta que vea la luz.

Vale la pena entregar todo, porque cada sonrisa y lágrima son sinceras. Vale la pena agachar la cabeza y bajar las manos, porque al levantarlas seré más fuerte de corazón. Vale la pena cometer errores, porque me da mayor experiencia y objetividad. Vale la pena volver a levantar la cabeza, porque una sola mirada puede llenar ese espacio vacío. Vale la pena volver a sonreír, porque eso demuestra que he aprendido algo más. Vale la pena acordarme de todas las cosas malas que me han pasado, porque ellas forjaron lo que soy el día de hoy. Vale la pena voltear hacia atrás, porque así se que he dejado huella en los demás. Vale la pena vivir, porque cada minuto que pasa es una oportunidad de volver a empezar. Todo esto son sólo palabras, letras entrelazadas son el único fin de dar una idea. Lo demás, depende de cada uno de nosotros. Dejemos que nuestras acciones hablen por nosotros. Hagamos que nuestra vida valga la pena. Sé feliz. ¿Verdad que vale la pena?

No veas en los obstáculos una fuente de problemas, descubre en ellos la oportunidad de superarte y enfréntalos con valentía. Algunas veces, el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios nos permitiese pasar por nuestras vidas sin encontrar ningún obstáculo, nos dejaría limitados. No lograríamos ser tan fuertes como podríamos haber sido. Pedí fuerza y la vida me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y la vida me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y la vida me dio cerebro y músculos para trabajar. Pedí valor y la vida me dio obstáculos para superar. Pedí amor y la vida me dio personas con problemas a las cuales ayudar. Pedí favores y la vida me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que pedí, pero he recibido todo lo que necesitaba. Vive la vida sin miedo, enfrenta todos los obstáculos y demuestra que puedes superarlos. Ante cualquier problema; no huyas sin miedo a enfrentarlo, y nunca olvides luchar como si fueras a vivir siempre y vivir como si fueras a morir mañana.