Padre “Pacquiao”. Antropólogo Social y Salesiano Sacerdote

“Hay que saber florecer donde Dios nos ha plantado.”

Con gran imaginación, cuando somos niños, jugamos a lo que queremos ser de grandes. Conforme vamos creciendo y nos convertimos en adultos, algunos logran conquistar su sueño, otros quedan en el camino. Sin embargo, cuando la misión se presenta de forma fortuita, lo que estás destinado a ser será. De niño, Juan Carlos Quirarte Méndez, solía jugar con sus amigos en su ciudad natal Guadalajara. La aventura de su misión de vida comienza jugando en la calle y dentro de la congregación de los salesianos. Cumple su misión al llamado de una vida eclesiástica. Cabe mencionar que los salesianos son identificados por una vida eclesiástica laboriosa ayudando a los que menos tienen.

Juan Carlos Quirarte Méndez, mejor conocido como padre Pacquiao (por su semejanza física al boxeador filipino), es director de la obra salesiana en Ciudad Juárez. Se desenvuelve, además del español, en inglés, francés, italiano y portugués. Ha llevado a cabo proyectos de intervención social en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En Brasil, por ejemplo, al interior de las favelas (asentamientos precarios o informales que crecen en torno o dentro de las ciudades grandes del país). Cabe mencionar que, es Doctor en Antropología Social y Maestro en Hermenéutica. Cuando le preguntaron en dónde le gustaría poner en práctica sus conocimientos, una vez concluido el doctorado, el padre Pacquiao sin dudarlo eligió Ciudad Juárez, en 2011. Recordemos la época oscura de Ciudad Juárez, con alto índice de violencia y criminalidad, llegando a ser catalogada por algunos como la ciudad más peligrosa del mundo.

Hasta el momento, los programas que ha llevado a cabo han beneficiado a nueve mil adolescentes en 81 colonias de la ciudad. La obra salesiana cuenta actualmente con tres oratorios ubicados en las colonias 16 de Septiembre, Nueva Galeana y Morelos III, en donde trabajan con actividades culturales y deportivas.

En 2014 le otorgaron, a Juan Carlos Quirarte Méndez, el Premio FECHAC en la categoría “Organización de la Sociedad Civil”, por su trabajo en la planificación de numerosos programas sociales para jóvenes e infantes marginados y en riesgo en Ciudad Juárez. Además, obtuvo el premio estatal y nacional “Por un País Mejor” de la Fundación Simi.

Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre temas de juventud, diversidad cultural e intervención socio-educativa.

Ha participado como conferencista en Naciones Unidas en su sede en Nueva York, Ginebra (Suiza), Roma (Italia), Madrid (España), Sao Paulo (Brasil), Los Ángele, California (EU), impartiendo temas relacionados con la diversidad e identidades juveniles, marginación, exclusión, cultura y educación.

“Me gusta mucho una frase de San Juan Bosco sobre los jóvenes que dice: ¡No basta amarlos, es necesario que sepan que son amados! Nosotros, muchas veces quizás tengamos buenas intensiones si hacemos acciones buenas para ellos, pero no basta, porque primero está el afecto que ellos sienten; y realmente lo nuestro es genuino hacia ellos.”

Director de Desarrollo Juvenil del Norte A.C. Presencia Salesiana en Cd. Juárez, Chihuahua, México.

Coordinador de la Red para la Opción Preferencial de Interamérica (de Canadá a Bolivia).

Coordinador del Comité Anti Homicidios de la Mesa de Seguridad y Justicia de Cd. Juárez, Chihuahua, México.

Coordinador del Acompañamiento para Menores (Brigada de la Alegría) del Centro de Reinserción Social de Adolescentes Infractores N°3 en Cd. Juárez, Chihuahua. México.

“La vida para mí es un compromiso y el compromiso no significa una entrega martirizada y agobiante, sino sobre todo un querer brindarme con gusto por los otros. Porque en eso no me vacío, sino me lleno.”

