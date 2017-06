Oscar Olvera, “El Norteño”. Ganador del premio Hennesy 2017

Por Yanet Cuellar

Hennesy es una compañía fabricante de coñac que data del año 1765, es una de las compañías más importantes a nivel mundial. Su fundador, un irlandés del nombre Richard Hennesy, fue mercenario del Rey Luis XV. En la actualidad la compañía Hennesy esta fusionada con Moët & Chandon y Louis Vuitton. Año con año en nuestro país se lleva a cabo la edición del Bartender Contest de Hennessy Very Special, en donde se invita a todos los bartenders de México.

“Hennessy Very Special invita a todos los bartenders de México a que compartan con orgullo los sabores de nuestro país poniendo al mismo tiempo en alto el nombre de su ciudad por medio de una creación o mezcla en la cual Hennessy Very Special vibre con los ingredientes más icónicos de su región para lograr un encuentro entre los productos ancestrales mexicanos y la tradición de más de 250 años. Es así como se une el espíritu innovador y versatilidad del cognac más popular del mundo, con la perfección de la maestría y talento de los mejores bartenders de México.” – Hennesy Very Special.

Los bartenders a nivel mundial son atraídos por el coñac para sus creaciones, por su versatilidad en el perfil de sabores. Cada uno de los participantes al concurso crea e innova una nueva bebida con los ingredientes icónicos de su ciudad en fusión con el coñac más prestigioso del mundo. La bebida debe evocar el lugar donde viven, las texturas, los olores y colores. En esta ocasión estamos de alfombra roja por nuestro digno representante Oscar Olvera, que concurso en Monterrey, N.L., en marzo pasado, ganando la presea Hennesy Very Special con el Primer Lugar a Nivel Regional. Con su creación Flor del desierto, que lo ha posicionado en la actualidad en uno de los destacados y reconocidos bartenders a nivel nacional. Ocupando un sitio en la lista de los mejores bartenders a nivel mundial. Oscar Olvera, un orgullo juarense que ha puesto en alto el nombre del Estado de Chihuahua y el de esta frontera Ciudad Juárez (una de las más importantes a nivel mundial). Barra México reconoce a Oscar Olvera en su sitio de internet haciendo referencia a su creación: Coctel Flor del Desierto.