Se gradúan 723 alumnos de la UTCJ

By Agencias / Redacción on 08/03/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Acompañados de amigos y familiares, un total de 723 alumnos de las diferentes carreras de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez concluyeron oficialmente sus estudios y celebraron su ceremonia de graduación.

En medio de un ambiente festivo y de jovial alegría, la universidad entregó a la comunidad a los nuevos graduandos, quienes se manifestaron más que listos para ingresar al sector laboral.

Al dar su mensaje a los graduandos y visiblemente contagiado por la algarabía que caracteriza a los jóvenes en tan especial momento, el rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Guillermo José Álvarez Terrazas, manifestó que esta fecha es especial para cientos de jóvenes que logran la victoria en una etapa más de sus vidas.

Este día, comentó, a estas mujeres y hombres responsables, dispuestos a evolucionar conjuntamente con la globalización, les damos la responsabilidad de ser embajadores de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en el sector productivo.

Tras agradecer la presencia de los asistentes, padres, hermanos, docentes, indicó que no hay palabras para describir la satisfacción que como rector se experimenta en cada evento de esta naturaleza, pues no sólo es el hecho de terminar los estudios profesionales, es el honor de ver sus rostros y saber que cada esfuerzo, cada lágrima, cada momento de frustración no fueron en vano y han rendido frutos.

Luego de reconocer el trabajo y esfuerzo de los graduandos durante su travesía por la universidad, el rector los convocó a jamás dudar de sus capacidades, “siempre encontrarán piedras en el trayecto, en ustedes está la decisión de detenerse ante ellas o apartarlas y mantener el paso sin precipitarse o ilusionarse con los espejismos que el campo de acción les presentará, nada es inalcanzable como para que lo dejen de intentar”

Álvarez Terrazas reconoció y destacó el papel que jugaron los padres y maestros en la formación de los jóvenes, además de manifestarles su respeto y admiración, pues ayudaron en la transformación de conciencias.

Asimismo, citó algunas palabras de Steve Jobs, fundador de Apple, y llamó a los graduandos a nunca conformarse, mantener sólido su carácter y escudriñar cualquier alternativa, sentir la pasión y amar o que hacen.

A continuación se inició la entrega de constancias, proceso que se vio interrumpido para guardar un minuto de silencio en memoria de José Eduardo Guillén Huerta, joven alumno que lamentablemente perdió la vida poco después de concluir sus estudios en la UTCJ.

Posteriormente se entregaron reconocimientos a los graduandos con mejores promedios en las diferentes carreras y el secretario Académico Armando Veloz Grajeda tomó la protesta respectiva.

Para concluir, la alumna Gabriela Sánchez Jiménez dio un mensaje a nombre de los graduandos, por medio del cual emitió un reconocimiento y agradecimiento a sus padres, familiares, parejas, maestros y compañeros.

De esta manera la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez celebró este miércoles 7 de marzo su ceremonia de graduación del ciclo 2016-2017.

El evento, que se desarrolló a partir de las 10:00 horas, en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres, correspondió a la cuadragésima quinta generación de Técnico Superior Universitario y la vigésima primera generación de ingeniería.

El número de graduandos en el ciclo 2016-2017 es de 723, de los cuales 315 corresponden a estudiantes del nivel ingeniería y 408 al de Técnico Superior Universitario.

Respecto a los egresados del nivel ingeniería y licenciatura, 95 estudiantes se graduaron de la carrera de Terapia Física, 22 de Financiera y Fiscal, 42 de Logística Internacional, 28 de Negocios e Innovación Empresarial, 27 Mantenimiento Industrial, 30 Mecatrónica, 45 Procesos Industriales y 26 Tecnologías de la Información.

Por lo que corresponde a los alumnos que concluyeron sus estudios en el nivel de Técnico Superior Universitario, 4 se graduaron de la carrera de Energías Renovables, 24 en Procesos Industriales, 38 en Mecatrónica, 24 en Mantenimiento Área Industrial, 35 en Tecnologías de la Información y Comunicación, 23 en Contaduría, 20 en Desarrollo de Negocios, 63 en Operaciones Comerciales Internacionales, 34 en Paramédico y 143 en Terapia Física.